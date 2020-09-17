Художница Екатерина Успенская: «Ребенок живет в душе каждого из нас»

В издательском доме Минакова вышла в свет книга детского писателя из Санкт-Петербурга Андрея Успенского «Бусик и Жужа» с иллюстрациями художницы Екатерины Успенской. Несколько лет назад выпускница факультета искусств Сыктывкарского государственного университета Екатерина Успенская уехала в Санкт-Петербург. О том, с какими проблемами сталкивается свободный художник в большом городе, о поисках своего стиля и творческих планах она рассказала в интервью «Республике».

– Вы родились и выросли в селе Объячево, где не было даже художественной школы. Как вам удалось без начальной образовательной базы поступить на факультет искусств?

– В Объячево действительно не было художественной школы, а мне очень нравилось рисовать с самого детства. Многие говорили, что у меня здорово получается, но учиться было негде. Даже кружков по рисованию не было. После девятого класса я решила попытать счастья в гимназии искусств при главе Коми. Поначалу меня не хотели туда принимать, говорили, что уже поздно, время потеряно. Но, посмотрев мои работы, приняли. В гимназии я проучилась два года и поступила на факультет искусств СГУ. Получила профессию «Педагог изобразительного искусства». После окончания университета поехала в Санкт-Петербург. Этот город очень вдохновляет на творчество, там особая культурная атмосфера. Впервые я приехала туда на третьем курсе. Питер меня покорил своими мостами, Невой, архитектурой.

– Художник – профессия специфическая, можно сказать, штучная, потому и найти работу бывает трудно. Не боялись оказаться невостребованной в чужом городе?

– Конечно, было страшновато. Никаких предварительных вариантов трудоустройства у меня не было. Но были друзья, готовые меня поддержать, предоставив мне на время крышу над головой. Преподавать в школе мне не хотелось – хотелось делать что-то своими руками. Потом наткнулась на HeadHunter на вакансию «Художник – лэйаут» в студии анимационного кино «Мельница». Что это за художник лэйаут, я не знала. Слово «художник» – знакомое, а остальное, думаю, решим. И откликнулась на вакансию. Пригласили на собеседование. Объяснили, что лэйаут – это прорисованная раскадровка. Это когда при создании мультипликационного персонажа художник делает легкие наброски различных его поз и движений. Я попробовала сделать. Мне не очень понравилось. Там просмотрели мое портфолио, побеседовали со мной, предложили варианты, где мне можно было бы попробовать свои силы. Я не умела рисовать на компьютере, и у меня не было оборудования дома, поэтому мне предложили прийти к ним для выполнения тестового задания. Посадили в кабинет дизайна и дали рисовать фон. Фоны – это все что окружает персонажей в анимации, что-то вроде декорации в спектакле.

Я не умела пользоваться стилусом – приспособлением для компьютерного рисования. Но как-то приноровилась и выполнила тестовый фон. Так как я выполняла тестовое задание около недели на их базе, я успела познакомиться со своими будущими коллегами и начальницей отдела, которая предложила мне остаться на дизайне книг по их мультфильмам. Я согласилась и год проработала там. Делала иллюстрации к раскраскам по мультфильмам «Барбоскины», «Лунтик» и прочие.

Потом на мультфильм «Крепость» стали набирать людей. Он отличался от прежних мультиков, потому что был в более живописной – акварельной – манере, в нем очень красивые фоны. Сюжет серьезный, основан на исторических событиях. Это не коммерческий проект. Художник-постановщик этого мультфильма Олег Маркелов – очень талантливый. Я рискнула, пошла на тестирование, и меня взяли. Два года рисовала у него. Он очень многому меня научил, и технической стороне, и художественной. Это было прекрасное время. Я получила уйму полезной информации и опыт. Но когда «Крепость» сдали, нас опять перевели на «богатырей». Мне хотелось чего-то нового, и я стала искать новую работу. Наткнулась на вакансию в благотворительной анимационной студии «Да», где рисовали мультфильм «Летающие звери». Поскольку это благотворительная кампания, все деньги, вырученные с показа мультфильмов, шли в помощь тяжело больным детям. Меня впечатлил не только прекрасный визуал их мультсериалов, но и глубокое содержание. Мне было очень хорошо в этой студии, душевно.

– Труд художника сегодня хорошо оплачивается?

– Все зависит от работодателей и заказчиков. Например, если рисовать игры для мобильных приложений, то, скорее всего, там получится заработать больше. Но для меня игровая индустрия очень далека, максимум – я могла бы согласиться на интерактивные игры для детей. По крайней мере, сейчас так. В книжной индустрии расценки ниже. Откровенно говоря, чтобы прилично зарабатывать, нужно создать свой стиль, имя, стать брендом. Тогда к тебе будут обращаться и работать на твоих условиях. Сейчас я именно к этому и стремлюсь. Надеюсь и верю, что у меня все получится. Вообще, я никогда не полагаюсь ни на чью помощь. Мне важно зарабатывать самой. Меня многие знакомые художники спрашивают: «Где ты находишь работу?» Но я действительно нигде не ищу, меня люди сами находят. Не скажу, что вообще не искала, искала, конечно, но это ничем не заканчивалось. Потом я осознала, что мне просто нужно хорошее портфолио в социальной сети. Самая подробная информация обо мне и моих работах – в Инстаграме. Портфолио я там постоянно обновляю. Поэтому больше всего клиентов идет сейчас оттуда.

– Почему вы решили заниматься именно книжной иллюстрацией?

– Вообще, у меня всегда была мечта рисовать открытки – милые, симпатичные, добрые. В общем-то, эта мечта сбылась. А когда у меня появился ребенок, я начала покупать детские книжки и невольно проникалась детской иллюстрацией. Стала погружаться в это, и это стало меня очень вдохновлять. Начала вырабатывать свой стиль в этом. Дело в том, что, когда ты работаешь на кого-то, нужно рисовать в определенной стилистике: заказчика или работодателя не интересует твоя авторская манера. А когда ты свободный художник, ты можешь искать себя, вырабатывать собственную манеру. Можешь рисовать то, что тебе нравится, передавать через образы свое видение жизни.

У меня появилась цель – иллюстрировать детские книжки. Но, как оказалось, пробиться в эту сферу очень сложно. С издательствами, вообще, оказалось все сложно. Довольно долго заказов не было, но спустя время, портфолио наполнилось, стиль стал увереннее и начали приходить именно книжные заказы.

Портфолио мое выросло благодаря марафонам в инстаграме. В марафоне ты ограничен темой и стилистикой, создаешь серию и хорошо прокачиваешь навыки. На марафонах я набрала большую аудиторию. Сейчас политика Инстаграма сменилась, теперь это не так просто сделать. Так с пятидесяти человек число моих подписчиков в Инстаграме выросло до почти шести тысяч за год. Это был нереальный взлет: ведь я не блогер, просто картинки выкладываю и немного делюсь своими мыслями, общаюсь с коллегами. У меня появилось много друзей, и не только из России.

В некоторых марафонах предусмотрены призы. Иногда призом является «Договор с автором». Так писатели выбирают художника для своих книжек. Летом 2019-го в одном из этих марафонов я выиграла и заключила свой первый договор на книгу с Ксенией Лопаевой, которая пишет чудесные стихи для детей. Я проиллюстрировала ее книжку, но, к сожалению, книга до сих пор не вышла. Надеюсь, что еще выйдет. Потом ко мне обратился Андрей Успенский – автор книжки «Бусик и Жужа». С Андреем мы не родственники, просто однофамильцы. Это была вторая нарисованная мной книга, но первая, которая увидела свет. В планах Андрея – дальнейшее сотрудничество со мной.

– Для вас важно, чтобы работа была интересной, или вы готовы пожертвовать вдохновением ради заработка?

– Конечно, важно. Я никогда не берусь за заказы, которые мне не интересны. Особенно в последнее время все очень фильтрую. Хотя раньше я за все бралась, потому что все хотелось попробовать: Портрет? Давайте! Открытку? Хорошо! Визитки, вывески – все делала. Сейчас как-то уже определилась: хочется только книжки иллюстрировать. Как-то одна молодая писательница обратилась с просьбой проиллюстрировать ее книжку, но мне важно, чтобы мне самой нравилось произведение, важно проникнуться сюжетом. А тут видно было, что сюжет какой-то странный, притянутый за уши. Я отказалась. А вот «Бусика и Жужу» Андрея Успенского я с удовольствием иллюстрировала. Бывают тяжелые заказчики, пытаются что-то свое навязать, а Андрей из тех, кто говорит: «Я вам как художнику доверяю». Это очень приятно, потому что я могу спокойно работать.

Сейчас у меня в работе две книги из двух разных издательств. Одна – сказка о хороших привычках, а вторая – интерактивная азбука.

– Детские рисунки требуют большой фантазии. Это сложно? Сколько вы работаете над одной иллюстрацией?

– Конечно, это сложно. Меня недавно спросили: «Ты хоть когда-нибудь уставала от своей работы?» Я говорю: «Конечно, уставала. Я получаю удовольствие, но даже от самой любимой работы устаешь». На книжный разворот уходит от пяти до 15 часов. Кроме того, я сама пишу сказки, и, говорят, неплохие. В одном издательстве мне сказали, что сказки очень хорошие, но у них надолго вперед сформирован план изданий. А в связи с пандемией книги стали покупать хуже, и потому они не берут ничего нового, продолжают старые проекты. Обращалась я и в Коми издательство, предлагала издать на коми языке собственную детскую книжку – сказку. Сказки чисто информативные и короткие, для самых маленьких, они называются книжками-картинками. В Коми издательстве мне сказали, что у них нет бюджета, на такие проекты нужны гранты. К сожалению, пока я не могу нигде издать свои сказки, но буду пытаться дальше. Сейчас очень популярны разные терапевтические книжки-сказки, чтобы ребенок не просто рассматривал, но что-то рисовал, раскрашивал.

– У вас очень милые, добрые, волшебные рисунки. Это ваш мир? Откуда вы берете эти образы?

– Сами приходят. Особенно, когда дочка у меня родилась, появилось много сюжетов на тему «Мама с дочкой». Дочери сейчас 3,5 года. Это самый главный ценитель моего творчества. Она говорит: «Мама, ты так красиво рисуешь!» И подсказывает: «здесь красненьким нарисуй, здесь синеньким».

– Самоизоляция для многих стала стартовой площадкой для новых идей и планов. Вынужденные сидеть взаперти люди обучались на видеокурсах, получали новые знания. Чем вы занимались в это время?

– В Питере была очень строгая самоизоляция. Недели две мы вообще не выходили из дома. Пока муж был дома, я успела дописать свой курс по иллюстрации и провести его. Но через месяц муж вышел на работу. Он у меня ихтиолог, и весной у них всегда выезды на реку. Он стал уезжать, и мы с дочкой оставались вдвоем в квартире. Это ужасно, когда ты с ребенком заперт в этих каменных джунглях и не можешь даже выйти прогуляться куда-нибудь в парк. В деревне хоть во двор можно выйти и на солнышко посмотреть. Психологически это было очень сложное для меня время. С началом пандемии многие заказчики ушли – люди находились в состоянии неопределенности. А я вообще не могу без работы, просто задыхаюсь. И все равно я бы даже не смогла в этот период работать, потому что творчество невозможно без свободы. А это было заточение.

– Какая ваша заветная мечта в профессиональном плане?

– Издавать собственные книжки.

– Специалисты утверждают, что писать для детей сложнее, чем для взрослых. Вы еще в душе ребенок?

– Мне кажется, ребенок живет в душе каждого из нас. Надо только его слышать. Мне до сих пор очень нравятся сказки Волкова, Льюиса Кэролла. Они в простой, доступной и волшебной форме передают глубокий житейский смысл. Я хочу, чтобы в мире было больше чудес, хотя бы за счет сказок и добрых иллюстраций.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Екатериной Успенской