Коми генералы на Великой войне

В славном ряду защитников Отечества особая роль принадлежит генералам – выходцам из Республики Коми. В годы Великой Отечественной войны и после нее генералами стали семь жителей края. Шестеро пережили войну: Дмитрий Георгиевич Дубровский (Сивков), Алексей Николаевич Жилин, Александр Иванович Калинин, Александр Иванович Одинцов, Владимир Николаевич Козлов, Василий Ионикиевич Филиппов. Георгий Николаевич Микушев погиб в сентябре 1941-го.

Погибший и выживший

Напомним, Георгий Микушев – уроженец города Кунгур Пермской губернии, но его детство прошло в Усть-Сысольске. Генералом Красной армии Георгий Николаевич стал в 1941 году, будучи командиром 41-й стрелковой дивизии. Незаурядные командирские качества коми генерал проявил непосредственно перед нападением фашистов, когда действовал строжайший приказ руководства страны не предпринимать никаких действий, которые были бы расценены командованием гитлеровского вермахта как подготовка к войне. Несмотря на это, Георгий Микушев принял волевое решение: 19 июня 1941 года он вернул весь личный состав дивизии, находившийся на лагерных сборах и хозработах, к месту постоянной дислокации. А вечером 21 июня отдал приказ выдать войскам боезапас. Это помогло дивизии в течение пяти дней оборонять Рава-Русский укрепрайон. Дивизия отступила только при угрозе окружения.

Далее дивизия Микушева отличилась в районе Белой Церкви и под Киевом. Он лично руководил ее переправой на левый берег Днепра. Дивизия обороняла линию Остер – Козелец. Отход отсюда грозил гибелью и ей самой, и соседям по фронту. Немцы наседали, бросая все новые и новые силы. Не дать им переправиться через реку – такую задачу поставил генерал и повел бойцов в контратаку. Они уже были на середине моста, когда автоматные очереди поразили Микушева. Бойцы вынесли тело своего командира. Прощались с ним в селе Семиполки, а похоронили 12 сентября 1941 года в Киеве.

Генерал Дмитрий Дубровский – уроженец деревни Граддор Сыктывдинского района. В 1914 году он окончил церковно-приходскую школу, работал в Усть-Сысольске в пекарне и на складе у купца, а после Февральской революции батрачил у местных кулаков.

Летом 1921 года Дубровский вступил добровольцем в Красную Армию, в которой прослужил 35 лет. По окончании курсов командного состава и пехотной школы был направлен на Дальний Восток, участвовал в боях у озера Хасан. Снова учился и служил на Дальнем Востоке, а в конце 1930-х как опытный политработник был назначен членом Военсовета 10-й общевойсковой армии.

С первых дней Великой Отечественной Дубровский находился на фронте. 3 июля 1941 года он был тяжело ранен в районе реки Березина. После лечения вновь встал в строй. В ноябре 1941-го его назначили членом Военного совета 28-й резервной армии, которая формировалась в Ярославле. Но уже в конце декабря по личной просьбе Дубровский был переведен ближе к фронту и назначен членом Военсовета 61-й общевойсковой армии юго-западного направления. 6 декабря 1942 года ему присвоено звание генерал-майора.

Прошел боевой путь от Оки до Эльбы, участвовал в разработке и осуществлении всех стратегических операций 61-й общевойсковой армии. В 1945 году возглавил Управление советской администрации в Германии (земля Саксония), стал комендантом поверженного Дрездена.

Летчик и танкист с Удоры

Удорская земля стала родиной двух боевых генералов – летчика Александра Калинина и танкиста Алексея Жилина.

Александр Калинин родился в 1901 году в деревне Ведича в крестьянской семье. В 1916-м окончил высшее начальное училище в Яренске. В годы Гражданской войны 17-летний юноша добровольцем вступил в Красную Армию и с тех пор 43 года своей жизни посвятил службе в Вооруженных Силах страны. Окончил ряд военных учебных заведений и военно-воздушную академию имени Жуковского. В годы войны Александр Калинин был экспертом по боевым вылетам, внедрял в производство лучшие образцы. 2 августа 1944 года ему было присвоено звание генерал-майора авиации.

В послевоенную пору находился на руководящих должностях в Военно-Воздушных силах страны и даже несколько лет проработал в торгпредстве Китайской Народной Республики. В отставку вышел в 1960 году.

За активное участие в Великой Отечественной войне и безупречное выполнение воинского долга Александр Калинин удостоен более 20-ти орденов и медалей, в том числе орденом Ленина, тремя орденами боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны.

Генерал скончался в 1985 году в Москве. Урна с его прахом захоронена на могиле его старшего брата Михаила на Сыктывкарском кладбище.

Земляк Александра Калинина Алексей Жилин родом из деревни Разгорт. Он появился на свет в марте 1914 года в семье бедняка. После окончания семилетки и учительских курсов работал учителем начальных классов в удорских селах, но затем решил продолжить образование. В 1937 году Алексей Жилин окончил московский рабфак, а в 1939-м – техническое училище, а следом – Академию Генштаба бронетанковых и механизированных войск.

В годы войны был заместителем командира отдельной танковой бригады. В послевоенные годы находился на командных должностях в соединениях танковых войск: был командиром полка, командиром дивизии, помощником командующего Туркестанским военным округом, Закарпатским военным округом.

27 августа 1957 года Алексею Жилину было присвоено звание генерал-майора танковых войск. За участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками и выполнение воинского долга Жилин удостоен ордена Ленина, трех орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды и многих медалей.

Генерал скончался 6 августа 1968 года, похоронен в Куйбышеве.

Оперативник в тылу врага

Алексей Одинцов стал генералом после войны, а во время Великой Отечественной действовал в тылу врага на Смоленщине и в Белоруссии.

Родился Алексей Одинцов 13 мая 1918 года в селе Семуково Усть-Вымского района. Окончив в райцентре педучилище, работал в райкоме комсомола, но затем решил посвятить свою жизнь военному делу. В 1939 году окончил Ленинградское военно-политическое училище имени Энгельса. Принимал участие в советско-финляндской войне, был тяжело ранен. За проявленное мужество и героизм награжден орденом Красного Знамени.

С начала Великой Отечественной войны лейтенант Одинцов – политрук роты и комиссар батальона, участвовал в обороне Москвы. В качестве военного комиссара Отряда особого назначения войсковой части 9903 разведштаба Западного фронта выполнял специальные задания командования. С августа 1942 года Оперативный разведывательный штаб под командованием майора Одинцова действовал в тылу врага на территории Смоленской области и в Белоруссии. Его отряд внес немалый вклад в успешное проведение стратегической операции «Багратион», в результате которой Белоруссия была полностью освобождена от гитлеровцев.

После осколочного ранения Алексей Одинцов был эвакуирован за линию фронта. В 1944-1948 годах офицер учился в Высшей специальной (разведывательной) школе Генштаба Красной Армии имени Фрунзе, в 1959-м окончил Академию Генерального штаба Минобороны. Командовал дивизией и корпусом в Дальневосточном и Забайкальском округах. Был начальником управления Главного штаба сухопутных войск. В течение многих лет являлся первым заместителем председателя Центрального комитета ДОСААФ. В последние годы жизни плодотворно работал на посту заместителя председателя Российского комитета ветеранов войны.

Он – единственный человек из нашей республики, награжденный пятью орденами Боевого Красного Знамени. Помимо этого Алексей Одинцов награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красная Звезда, медалью «Партизану Отечественной войны II степени и многими медалями. О своих военных годах Алексей Одинцов оставил воспоминания, выпустив книги «Немеркнущее зарево» и «Огненная вьюга».

Скончался генерал 9 января 1995 года, похоронен в Москве на Лефортовском кладбище.

Мотоциклы на фронтовых дорогах

Генерал-лейтенант Василий Филиппов родом из села Ижма. Он родился в семье учителей 1 января 1924 года. В июне 1941-го 17-летний юноша добровольцем ушел на фронт. Его направили в Пуховичское военно-пехотное училище, которое он закончил по ускоренному курсу и в звании лейтенанта в ноябре 1941-го принял взвод в танковой бригаде 54-й армии на Ленинградском фронте.

Участвовал в боях с декабря 1941-го, был командиром стрелкового взвода на Ленинградском, Волховском, Северо-Западном фронтах. С мая 1942 года командовал взводом, а затем ротой в танковой бригаде.

В феврале 1943-го под Старой Руссой его группа 19 дней отражала натиск врага, за что 19-летний Василий Филиппов получил свою первую награду – орден Красной Звезды.

Затем был III Украинский фронт. Филиппов командовал ротой и батальоном 53-го мотоциклетного Измайловского ордена Суровова полка, в котором воевал до Дня Победы. Участвовал в освобождении Молдавии, Югославии. Особо наш земляк отличился при освобождении Белграда. Передовой отряд, которым командовал Василий Филиппов, в числе первых ворвался в город и в уличных боях уничтожил около ста солдат и офицеров, двести солдат взял в плен.

Умелое руководство, личное мужество и отвагу он проявил и при ликвидации немецкого плацдарма на реке Драва при взятии венгерского город Дьер в марте 1945 года, за что был награжден орденом Отечественной войны I степени. Был трижды ранен.

Победу командир мотоциклетного батальона старший лейтенант Филиппов встретил в Вене.

До 1947 года служил в составе советских войск в Болгарии и Румынии. В 1954-м окончил Академию Бронетанковых и механизированных войск советской армии. Командовал танковым полком в Заполярье и в Карелии. В 1964 году был военным советником на Кубе, затем занимал высокие командные должности в войсках Дальневосточного командного округа. Был командиром дивизии, заместителем командующего армией, первым заместителем начальника штаба военного округа. В 1975 году служил главным военным советником в Йеменской арабской республике. В 1977-1984 годах возглавлял управление боевой подготовки войск Дальневосточного военного округа. В 1984-м назначен заместителем главного военного советника по военным действиям в Афганистане. В 1986-м по болезни вышел в отставку.

Генерал-лейтенант скончался 7 января 1988 года, похоронен в Горьком. Василий Филиппов награжден 24 советскими орденами и медалями, в том числе двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Отечественной войны, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За освоение целинных земель», а также тремя орденами и 11 медалями других государств: Болгарии, Венгрии, Монголии, Афганистана, Йеменской арабской республики.

Брал Кенигсберг

Владимир Козлов на два года младше Василия Филиппова, поэтому на фронт, тоже в 17-летнем возрасте он ушел в 1943-м. И генеральского звания тоже был удостоен уже в мирное время.

Владимир Козлов родился в 1926 году в селе Гам Усть-Вымского района в семье учителя.

Боевое крещение в 1943 году получил в Литве. В дальнейшем принимал участие в боях в составе 5-й танковой армии 1-го Прибалтийского фронта. Был командиром расчета и взвода, разведчиком. Участвовал во взятии Кенигсберга, где и встретил окончание войны.

В 1950 году окончил военное училище. Став офицером, проходил службу в частях зенитно-ракетных войск в Грузии, Прибалтике. Следующим военным вузом стала Харьковская радиотехническая академия ПВО имени маршала Говорова. По ее окончании Владимир Козлов командовал в зенитных войсках Бакинского военного округа ПВО, был военным советником на Кубе и в Египте. Защитил диссертацию на звание кандидата технических наук. В дальнейшем был назначен заместителем командующего войск по вооружению противовоздушной обороны Московского военного округа, а в последние годы службы в армии занимал пост начальника управления Главного Штаба ПВО.

В отставку Владимир Козлов вышел в 1984 году. Скончался в 1996-м, похоронен на Востряковском кладбище Москвы.

Лина Перова

Фото shkolnaya-64.ucoz.ru