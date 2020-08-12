Авария на магистральной линии связи

11 августа в 10:57 примерно в 107 км от с. Ижма в сторону п. Малая Пера (Республика Коми) произошло повреждение волоконно-оптического кабеля связи. В результате аварии у абонентов компании «Ростелеком» в Ненецком автономном округе временно отсутствует доступ в интернет, телефонная связь работает с ограничениями.
Тем не менее, жителям доступны для просмотра 20 каналов цифрового телевидения и локальные информационные ресурсы государственных учреждений региона: электронная запись в поликлинику, электронный дневник, виртуальная приемная администрации, портал культуры, портал народного контроля, геоинформационный портал округа.
Аварийно-восстановительная бригада выехала на место предполагаемого повреждения линии связи. После их прибытия, около 16.00, определена причина повреждения линии связи, а также сроки ее восстановления.
А настоящее время аварийно-восстановительная бригада ведёт работы по устранению аварии. Причина — обрыв кабеля связи при проведении земляных работ сторонней организацией. Поэтапное восстановление услуг связи начнется с 20.00.
Фото yamobi.ru
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