Авария на магистральной линии связи

Тем не менее, жителям доступны для просмотра 20 каналов цифрового телевидения и локальные информационные ресурсы государственных учреждений региона: электронная запись в поликлинику, электронный дневник, виртуальная приемная администрации, портал культуры, портал народного контроля, геоинформационный портал округа.

Аварийно-восстановительная бригада выехала на место предполагаемого повреждения линии связи. После их прибытия, около 16.00, определена причина повреждения линии связи, а также сроки ее восстановления.

А настоящее время аварийно-восстановительная бригада ведёт работы по устранению аварии. Причина — обрыв кабеля связи при проведении земляных работ сторонней организацией. Поэтапное восстановление услуг связи начнется с 20.00.

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