«Клюква» на вычегодской волне

26 июля стартовал девятый художественный пленэр визуальных искусств «Клюква». На этот раз его участники отправились в творческую экспедицию, посвященную изучению истории судоходства на северных реках.

Маршрут экспедиции будет проходить через города и селения вдоль рек Вычегды, Северной Двины, Сухоны. Сыктывкар с Вологодской областью объединяет то, что до революции Усть-Сысольск входил в состав Вологодской губернии.

В плане пленэра посещение музея Тотьмы, музея рыбацкого быта, поездки по солеварням, встреча с вологодскими художниками, поездка в жемчужину провинции Усть-Печеньгу.

Экспедиция завершится 1 августа в Сыктывкаре, где с речным судоходством связаны городские районы Красный Затон и Заречье. Участники планируют собрать уникальный материал о знаменитом пароходе «Коми пионер», который осуществлял перевозки по Северной Двине, а в 1970-х годах стал плавучим пионерским лагерем.

Среди участников пленэра куратор Анжела Разманова, создатель арт-объектов Сергей Разманов, художники из Мурманска Дмитрий Новицкий и Вероника Вологжанникова, сыктывкарские художники Анна Сажина, Кристина Овсянкина, Павел Чукичев и Иван Богомолов, реставратор Национального музея Коми Татьяна Земцова, этнофутурист Юрий Лисовский, художник-график Павел Зарослов (Ярославль), студент Школы Родченко Анастасия Разманова (Москва).

Итоговая выставка участников пленэра будет представлена 12 августа в формате «уличного» вернисажа. А если будут сняты ограничения по проведению массовых мероприятий, то пройдет традиционная выставка в Серебряном зале сыктывкарского Центра культурных инициатив «Югöр».

Пленэр «Клюква» – это современный проект в области визуальных искусств. Каждый год группа художников уходит подальше от цивилизации. Десять дней они знакомятся с сельской глубинкой, делают зарисовки и фотографии, а затем представляют на выставке итоги пленэра. Каждый участник «Клюквы» раскрывает впечатления в своей индивидуальной художественной форме: в фотографии, картине, инсталляции, видео-арте.

В прошлом году пленэр проходил с 31 июля по 10 августа в Ижемском районе Коми. Первые два года пленэр организовывали в деревне Козловка в Княжпогостском районе, потом на Приполярном Урале, на писательской даче в местечке Лемъю, в Арктике – на острове Вайгач, в позапрошлом году – на Печоре. В 2018 году пленэр прошел в районе Коквицкой горы Усть-Вымского района и был посвящен теме ткачества. Ездили художники и в древнее сысольское село Вотча.

Артур АРТЕЕВ

Фото участников пленэра «Клюква»