МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года

Международная компания Ookla подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд.

Исследование Ookla® основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® на своих мобильных устройствах по всей территории России. Такой формат тестирования позволяет определить скорость в любой локации и получить наиболее полные и объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года Ookla проанализировала более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января по июнь.

В целом по России средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных – 13,22 Мбит/с, значение ping – 46 мс.

В Республике Коми во втором квартале 2020 года эксперты Ookla проанализировали свыше 2,9 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Средняя скорость скачивания информации в сети «МегаФон» составила 23,44 Мбит/с.

Нарастить скорости удалось благодаря развитию сети. Так, оператор ускорил интернет в Ухте, в пгт Троицко-Печорск и Нижний Одес, а также в селе Лойма Прилузского района, селе Большелуг Корткеросского района, селе Куратово Сысольского района. В селе Кожмудор, где проживает менее тысячи человек, появилась связь и интернет от «МегаФона». 4G-скорости доступны во всех городах и районных центрах Республики.

— Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России, — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

МегаФон сохраняет лидерство в рейтинге Ookla с 2017 года. Количество абонентов, которые пользуются услугами передачи данных, постоянно растет, компания активно развивает сети и предлагает новые услуги, чтобы предоставить максимум возможностей для цифровых абонентов.

Результаты исследования качества мобильного интернета операторов за первое полугодие 2020 года можно посмотреть на сайте Ookla.