Борис Стенин: «Армрестлинг – не просто хобби, это моя жизнь»

История армрестлинга уходит корнями в глубокое прошлое. Еще с античных времен люди боролись на руках, а в Древней Руси это и вовсе была одна из любимых забав. Однако масштабное развитие этот вид спорта получил сравнительно недавно: с шестидесятых годов прошлого века начал набирать обороты в США, а с девяностых стал популярен и в России. Армрестлинг не является олимпийским видом спорта, и со стороны государства интерес к нему невысок, поэтому в основном он держится на плечах энтузиастов и неравнодушных спонсоров. Главный идеолог армрестлинга в Коми – сыктывкарец Борис Стенин, который с 2016 года возглавляет региональную федерацию. В интервью «Республике» Борис рассказал о положении армспорта в Коми и его перспективах.

– Есть всем известный фильм с Сильвестром Сталлоне «Изо всех сил». Многие по нему узнавали, что такое армрестлинг. А вас что подтолкнуло к занятиям?

– Этот фильм в меньшей степени о спорте, а скорее, про мотивацию, про американскую мечту. Что лично меня мотивировало? Изначально занимался обычным силовым тренингом, но это наскучило, и я стал интересоваться альтернативными видами спорта. В 2013-м увлекся армрестлингом. Тренировался по видео. Тогда как раз начал набирать обороты Ютуб, и там были ролики с многократными чемпионами мира по армрестлингу Алексеем Воеводой и Денисом Цыпленковым (Алексей Воевода также является чемпионом мира и призером олимпийских игр по бобслею – авт.). Уже по этим видео мы не только получали большую мотивацию, но и учились.

– Спустя три года вы создали региональную федерацию. Насколько это было важно?

– Наличие такой самостоятельной структуры в принципе не обязательно, есть и другие механизмы для организации мероприятий и тренировок. В 2013 году мы начали проводить тренировки, и в этом же году прошел первый чемпионат Сыктывкара. Как мы тренировались и проводили турниры любого формата, так и продолжили проводить. Самое главное – это инициативные люди, у которых есть знания. Они могут сделать что угодно. Вот у меня есть федерация, я президент, и у меня есть определенный статус, занимаюсь благими делами, езжу по детским домам, в глубинку. Но кушать-то что-то надо. Это никаким образом не обеспечивает. Организация, в частности федерация, успешна, когда она самодостаточна и абсолютно автономна. Но добиться этого пока не получается.

– Но как НКО, наверное, можете бороться за гранты?

– Дважды мы участвовали в грантовых конкурсах и оба раза выигрывали, не привлекая при этом федерацию, с помощью центра спортивных мероприятий столичной администрации. На средства от первого гранта установили пять уличных столов, которые стоят в разных точках города и доступны для всех желающих. Второй грант потратили на видеосъемку мероприятий и создание промовидеоролика, который транслировали в свое время в одном из крупных сыктывкарских кинотеатров перед чемпионатом города по армрестлингу.

Есть лукойловские гранты для Ненецкого автономного округа и Коми, там можно участвовать. Но опять же грант требует большой подготовки. Должен быть специальный человек, который сядет и будет месяц над ним работать. Потом открываешь расчетный счет в банке, тебе поступают целевые деньги, ты должен потратить их на определенные вещи, отчитаться, подать документы в налоговую, минюст. Это все очень непросто, должна быть постоянно работающая машина.

– Сколько сейчас армрестлеров в столице Коми?

– Масштаб города не позволяет привлекать большое количество спортсменов, потому что наш спорт пока еще не медийный, его нет на массовом центральном телевидении, кроме чемпионата России. В столице Коми, если собрать всех, то это около тридцати спортсменов.

– Как обстоят дела в муниципалитетах?

– Связывался со всеми муниципалитетами, и на сегодня ситуация такая: в Усинске два-три человека занимаются на энтузиазме, в Печоре и Инте по пять атлетов, в Сосногорске – два. В Корткеросском районе пять человек, в Прилузском – пара спортсменов.

– Ожидаете ли всплеск интереса в обозримом будущем?

– Этого не произойдет, пока не поменяется подход Федерации армрестлинга России (ФАР). Бюджетов на трансляцию по телевидению нет, а это как раз и делает спорт популярным. Вот, например, как в США? Они организуют круглую арену, шикарное шоу с эмоциональными спортсменами, ведут платные трансляции. Это все проходит на ура. В чемпионатах России участвуют, по сути, любители, а в Штатах основной упор делается на профи.

– Тем не менее этот вид спорта в Коми развивается?

– Я бы не хотел это называть развитием. Мы развивались с 2013 года. Сейчас надо уже начать работать. Нужно ставить конкретные задачи, к примеру, провести чемпионат республики. Два месяца тратим на подготовку, пишем положение, проводим. О развитии говорить сложно. Инициатива должна исходить от ФАР в первую очередь. Это их задача сделать популярным спорт. Это центральная организация, у которой годовой бюджет, допустим, десять миллионов, и из этой суммы она должна хотя бы одну десятую выделить на популяризацию. Не просто вести сайт и группу «ВКонтакте», как они это делают, а выделить деньги на трансляции. Что стоит приехать сюда одному оператору и снять ролик о мероприятии? Билеты туда и обратно, монтаж обойдутся в тысяч пятьдесят. Если они хотя бы десять раз в год бывали в регионах, показали, как там турниры проходят, тогда будет что-то дельное. А сейчас получается, что этим занимаются альтернативные организации или самостоятельные каналы на Ютубе, как, например, «Железный рейтинг» Василия Кузнецова. Это самый популярный канал с упором на армрестлинг, просмотров очень много.

Пока что-то не изменится в ФАР, у нас так и будет местечковый уровень. Я уже перебрал все варианты. На своем уровне мы проводим достаточно хорошие турниры. Не хвалю себя и тех, кто мне помогает, но уровень действительно неплохой.

– Вы сказали, что нужно проводить турниры. Какие планы были на этот год?

– Была запланирована серьезная программа из семи мероприятий. Четыре из них по календарному плану мы по известным причинам уже пропустили. У нас соревновательный сезон – это весна и лето, а в сентябре уже пик. Спортсмены зимой тренируются, весной готовы к соревнованиям. Потом спад, они снова возвращаются в залы, залечивают травмы, как и в любом спорте. В октябре мы планируем провести открытый чемпионат Коми. Ждем гостей из Кирова, с ними давно не встречались. А сейчас спортсменам надо хотя бы два месяца, чтобы просто восстановиться после длительного простоя.

– Армрестлерам трудно было тренироваться в самоизоляции?

– В домашних условиях без стола для армрестлинга тренироваться бессмысленно. Можно «железки» потаскать, это то же самое, что и на даче поработать. Основное – это борьба, спарринги, именно отсюда нарабатывается необходимый опыт.

– А где вы обычно тренируетесь?

– У нас спортивный клуб «Добрыня» на Пушкина, 51. Нам его сейчас нужно удержать на плаву. Просто, чтобы он выжил. Клуб пустует уже четвертый месяц, заниматься там нельзя. Пытаемся его сохранить, добавить оборудование, чтобы людям было интересно вернуться туда после длительного простоя. Хорошо, что начали выходить на улицы на спарринги.

– Как часто проходят тренировки в обычном режиме, без учета коронакризиса?

– Три тренировки в неделю по полтора часа. Основное – постановка техники, координации. Также работа с собственным весом и на блочных тренажерах, которые имитируют соперника. Когда ты приходишь в зал, а рядом нет того, с кем можно сегодня поспарринговать, то идешь на блок и на нем отрабатываешь эти движения. Плюс базовые упражнения. Когда, например, болят руки, то идешь в зал и делаешь жим или плечи закачиваешь.

– Каков уровень местных спортсменов?

– В целом он слабый. Есть пара спортсменов, которые могут поехать на чемпионат России, и спортсмен уровня СЗФО. Но есть одно но: они не попадут в тройку призеров в ближайшие лет пять, если будут ездить даже каждый год. У них большой запас сил, технических приемов и возможностей, но нет опыта. В пример можно привести школу Перми. Там в 12 лет человек приходит тренироваться, два года тренируется, и в 14 он начинает уже активно бороться, в 16 едет на чемпионат России среди юниоров. В 22 участвует в чемпионате России среди взрослых спортсменов и тогда показывает уровень. Это огромная школа, и конкуренция в нашей стране сумасшедшая. На чемпионат России в каждую категорию приезжают по 25 человек именно такого уровня, и они все готовы выиграть. Опыт нужен.

– До какого возраста спортсмены в армрестлинге конкурируют?

– Среди любителей – до 40 лет. В 40 уже спортсмен считается ветераном, а в профи к 35-40 годам только начинается расцвет, там до 60 лет можно соревноваться, как это делает, например, Джон Брзенк (легенда армрестлинга, в свои 55 лет он продолжает выступать, 26 раз становился чемпионом мира – авт.).

– Как быстро вы можете раскрыть потенциал новичка?

– Три месяца – необходимый срок для адаптации рук к последующей борьбе. А там уже будет видно. Могут выявиться какие-то врожденные патологии, слабые места: связки, мышцы. Это все будет видно. Если все хорошо, то новичок останется в спорте. Но с ходу потенциал никак не раскрыть. У человека могут быть визуально худые руки, мало мышечной массы, но при этом очень сильные связки. А чтобы раскрыть потенциал связок, требуется минимум два-три месяца. Неважен возраст, у нас занимаются люди от 14 до 50 лет, приходят отцы с детьми. Основной потенциал, конечно, в молодежи. Есть перспективные ребята, им по 14-16 лет.

Основы развития армрестлинга в городе и республике заложены, и сейчас моя задача вырастить достойную смену, передать опыт. Нужен свежий взгляд, поэтому полагаюсь на подрастающее поколение. Армрестлинг для меня не просто хобби, это моя жизнь. Считаю, что сегодня об армрестлинге знаю все то, что нужно знать, но при этом постоянно пополняю знания и учусь.

– Увидел как-то в группе федерации ваше объявление о том, что вы готовы поехать в любой район с мастер-классом, и сразу переслал товарищу, который заведует социокультурным центром в селе Дон Усть-Куломского района.

– Ну вот я и поехал. Дело в том, что я довольно самодостаточен и в данном случае меня не интересовала финансовая выгода. Попросил деньги только на бензин туда и обратно. Больше мне ничего не надо было. Именно так и нужно давать импульс к развитию спорта в районах или хотя бы пытаться это делать. Ко мне, например, приезжала девушка-организатор из Корткеросского района, чтобы поучиться тому, как это все проводить. Там они проводят турниры на местном уровне. В Дон я привозил профессиональный стол, его стоимость примерно 25 тысяч рублей, но аналогичный можно сделать и самим из металла, для этого нужно только нанять сварщика. Первые столы мы сами делали из металла и фанеры.

Ярослав СЕВРУК

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