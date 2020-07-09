Писал писатель с фронта

В Национальном музее Коми представлены военные записи коми литераторов

В российский Год памяти и славы в Сыктывкаре открылась выставка «Вести с фронта». На экспозиции, которая начала работать 22 июня в Литературном музее Ивана Куратова (отдел Национального музея Коми), представлены уникальные документы. Это фронтовые письма, дневниковые записи и записки коми писателей своим родным и друзьям. На всех письмах стоит печать «Просмотрено военной цензурой», а одна из записок адресована военному цензору. Ее автор – писатель Илья Пыстин просит цензора пропустить домой свои дневники-тетрадки и заверяет, что ничего нецензурного и секретного в их содержании нет.

«Враг народа» в боях за Родину

Союз писателей Коми был образован в апреле 1934 года. Основателями общественной организации стали Виктор Савин, Вениамин Чисталев и Николай Попов. Творческая организация чудом выжила в годы сталинских репрессий, ведь на свободе остались всего двое – член Союза писателей и один кандидат. Все остальные были признаны «врагами народа» и арестованы. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушел почти весь писательский актив Коми автономии. Это 28 литераторов, и более половины из них не вернулись с полей сражений.

Как рассказала «Республике» заведующая литературным музеем Диана Холопова, на выставке впервые представлены фронтовые письма Ивана Изъюрова, адресованные коми писателю Георгию Торлопову.

– Георгий Иванович почти полвека хранил эти важные документы в личном архиве, а затем передал в наш музей, – уточнила Диана Холопова.

Коми прозаик Иван Изъюров до войны три года как «враг народа» отсидел в Воркутлаге, затем был мобилизован на фронт, освобождал от фашистов Карелию, Финляндию и Норвегию. А в свободное время писал очерки и рассказы. Они публиковались в фронтовых газетах «Часовой Севера» и «Во славу Родины».

Но при этом у себя на родине он все еще считался «врагом народа». Поэтому его произведения в Коми АССР не печатались и не звучали по радио. Мужественно перенося все это, он мечтал после возвращения с фронта описать подвиг русского солдата. Это подтверждают письма, отправленные им в 1943-1945 годах с Карельского фронта своему лучшему другу Георгию Торлопову.

Вернувшиеся с фронта

Начиная с семидесятых годов прошлого века в музей стали поступать документы от вдов и родственников погибших писателей: Василия Елькина, Анания Размыслова, Ивана Симакова, Ивана Габова и Николая Самарина. А также от вернувшихся с фронта писателей Серафима Попова и Геннадия Федорова. На оборотной стороне предвоенного снимка перед уходом на войну поэт Серафим Попов написал: «Еду на фронт. Вернусь, нет?.. На карту поставлена личная жизнь не только мелких граждан, а судьба нашей Родины… Никогда, никогда не хочу быть рабом…» На фронте он был тяжело ранен, контужен. Весной 1944 года после долгого лечения в госпитале вернулся в родные места. А в 1945 году издается первая книжка со стихами поэта «Фронтöвöй туй» («Фронтовая дорога»). Затем вышло еще немало сборников с произведениями Попова на коми, русском языках, на языках народов Советского Союза и мира. Серафим Попов из вернувшихся с фронта писателей последним ушел из жизни, на 91-м году. Он был народным поэтом Коми АССР.

Другой писатель-фронтовик Геннадий Федоров родился в 1909 году в селе Троицко-Печорск в семье сельского учителя. В 1940-м окончил Литературный институт имени Горького в Москве. Первые произведения опубликовал в 1928 году. Его перу принадлежит одна из первых в коми литературе повестей: «Деревенское утро» («Сикста асыв») о коллективизации. На выставке представлено письмо Федорова, написанное в 1943 году родным в Кочпон. В этом же письме он обращается к своим детям, оставшимся на попечении родителей жены. А супруга писателя Анна, впоследствии ставшая известным куратоведом, в это время уже училась в аспирантуре в Москве. Федоров в 1947-1958 и 1964-1971 годах возглавлял Коми республиканскую организацию писателей. Он автор романа о героине Гражданской войны Домне Каликовой «На заре» («Когда наступает рассвет»), повестей «В дни войны» («Война лунъясӧ»), «Марийка», пьесы «В тайге». Федоровым были переведены на коми язык ряд произведений Пушкина, Лермонтова, Горького, Маяковского. Он стал первым народным писателем Коми АССР. Умер Геннадий Федоров в 1991 году в преклонном возрасте.

Дневник писателя

Коми писатель Илья Пыстин 17 марта 1943 года начал вести свой фронтовой дневник. На выставке можно увидеть убористо исписанные химическим карандашом страницы книжки. Это уникальный документ своего времени. В первых же строчках он написал: мол, говорят, что тот, кто ведет дневник, погибает. «Это фронтовое суеверие, – пишет дальше писатель. – Видимо, фрицевское. Жаль, что я раньше не записывал ничего в течение двадцати месяцев».

Пыстин вспоминает, как 13 июля 1941 года на пароходе отправился из дома на фронт, поцеловал на прощание дочерей, подумал, что, может, никогда их уже не увидит. Попрощался с тещей и уговорил жену не плакать при людях. «Она выдержала, – пишет он. – Молодец. А сам я еле-еле выдержал. Особенно тяжело было на пароходе, когда я поцеловал ее в последний раз. И впервые в жизни почувствовал невыносимую жалость, когда стоял на палубе парохода, а она (жена) осталась одинокая на пристани, в незнакомом городе, среди незнакомых людей. И она не плакала, выдержала. Я старался улыбаться, но сказать ей ничего не мог. А если бы сказал что-либо, то сам бы заплакал. А меня считали человеком с железными нервами, бесчувственным к бытовым вопросам, строгим и т.д. Но я человек, и мне присущи все человеческие свойства. Я умею любить, ненавидеть, страдать, бороться, радоваться, быть нежным к своей семье, к жене и детям. Настоящую любовь я осознал только после того, как женился на Тасе и полюбил ее по-настоящему. Кажется, даже после женитьбы, хотя она понравилась мне с первого взгляда. Я ведь знал ее не первую. Но это первая моя любовь, и она будет последней, до конца моих дней. Теперь я люблю ее еще сильнее».

Писатель на фронте пишет не о боях, а вспоминает семью, мирную довоенную жизнь, и это придает ему силы бороться с врагом. После возвращения с фронта Илья Пыстин работал председателем Коми радиокомитета и редактором журнала «Войвыв кодзув». Не стало его в октябре 1951 года – умер после тяжелой болезни.

– В каждой строчке чувствуется преданность Отчизне, надежда на возвращение в родные места, любовь к близким, грусть по родному очагу, огромное желание скорее приступить к любимому делу – литературному творчеству и бесконечная вера в Победу, – отметила Диана Холопова. – Чем дальше уходят от нас события войны, тем ценнее становятся письма – свидетельства нашей истории. Фронтовые весточки, несомненно, останутся незабываемой страницей истории коми литературы.

Могила под яблонькой

Один из героев выставки поэт Ананий Размыслов родился в 1915 году в крестьянской семье в селе Палевицы. В 1931 году окончил Усть-Вымскую школу второй ступени и поступил на курсы литературных работников. После школы два года был редактором Коми книжного издательства. Затем он учился в Вологодском автодорожном техникуме, работал техником по строительству автодорог. С 1940 года – сотрудник газеты «Коми комсомолец». Писать стихи Ананий начал еще в школе, первые его работы были опубликованы в 1931 году в журнале «Ударник». Единственная прижизненная книга поэта «Первая любовь» вышла в 1941 году. Он переводил на коми язык Пушкина, Маяковского, Есенина, Брюсова, Исаковского, а на русский – стихи Куратова. Ананий Размыслов стал первооткрывателем жанра лирической поэмы в коми литературе. Его стихи на русский язык переводил Арсений Тарковский.

9 июля 1941 года Ананий ушел на фронт. Участвовал в боях под Воронежем, на Украине. Погиб поэт 30 сентября 1943 года во время Днепровской операции, одной из самых кровавых во Второй мировой войне. Размыслов со своей ротой форсировал Днепр, но перед атакой Ананий обходил цепь, и осколок взорвавшегося рядом снаряда пробил грудь. Солдаты внесли его в хату сельчанки Прасковьи, а сами пошли дальше в наступление. Крестьянка пыталась выходить офицера, но к утру он скончался. Было ему тогда 27 лет. Размыслова похоронили в саду под яблонькой в селе Большая Кохновка (ныне в составе города Кременчуга). После войны прах был перезахоронен в братской могиле села. Именем поэта названа одна из улиц села Кохновка.

На выставке представлены фотографии Анания Размыслова и его родителей, снимок, сделанный в 1940 году в редакции газеты «Коми комсомолец», письмо Размыслова Федору Щербакову, рукописный альбом поэта для стихов и его единственный изданный при жизни сборник, а также рукопись одного из последних произведений – написанное в 1942 году стихотворение «Мишалы» («К Михаилу»).

«Дорогая моя Маруся»

Из письма погибшего прозаика Ивана Габова: «Здравствуйте, дорогая моя Маруся и сынок Валерий!.. Уже третью ночь не дают спать разрывы бомб и снарядов дальнобойной артиллерии. Везде и всюду крошим немцев, но пьяная фашистская орда все лезет и лезет вперед. Будет время, когда немцам придется удирать с нашей советской земли, но удирать без штанов…»

В своих письмах жене погибший на фронте поэт Иван Симаков подбадривает ее, делится планами на будущее: «Анют, моя дорогая, моя надежда, моя любовь, не падай духом, не унывай, что много работы. Зато уверена в том, что ночью будешь спать спокойно, не будут беспокоить разрывы снарядов, взвизгивания пуль… Послал вам стихи – ваше желание выполнил… Будем обмениваться мнениями до тех пор, покуда будем жить, дышать. А встретимся – сумеем устроить жизнь… Вспомянем старину и наметим путь дальнейшей жизни, работы, учебы и творчества». В следующем письме написал: «Скоро будет двадцать лет, как я пишу и печатаюсь… В последнее время не печатался, но сама знаешь, я все время вынашивал. После войны, если буду жив, займусь серьезной творческой работой».

Письмо папаше

Восемнадцатилетним ушел на фронт один из самых молодых коми литераторов Николай Самарин. Уроженец села Керчомъя Усть-Куломского района в 1940 году поступил учиться в Коми пединститут. Писать стихи начал еще во время учебы в Ульяновском сельскохозяйственном техникуме, где также организовал литературный кружок. В 1943 году Николай пишет отцу: «Папаша, меня вторично представили к награде – ордену Славы. Вообще, бил немцев хорошо… Я буду с мужеством и бесстрашием биться с немецкими извергами. Отомщу им за твою рану, за твою кровь, за все их злодеяния… Желаю быстрее выздороветь. Я прошу вас получше воспитывать моих братишек, когда вернетесь домой. Твой сынишка Коля! 22 декабря 1943 года». 14 февраля 1944 года двадцатилетний Николай умер от тяжелого ранения в госпитале.

– Представленные на выставке фронтовые весточки – это незабываемая страница истории коми литературы, фронтовых судеб коми писателей, – отметила Диана Холопова. – Пройдут столетия, но эти бесценные реликвии вечно будут жить в народной памяти.

Своеобразным дополнением к выставке стал старый телефонный аппарат советского образца. На табличке рядом с ним список из пяти номеров: 1941, 1942, 1943, 1944 и 1945. Стоит набрать на диске телефона любой год войны, и в трубке можно услышать стихи коми поэтов про войну, которые исполняют геологи республики.

Артур АРТЕЕВ

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