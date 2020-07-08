В авангарде российского АПК

Исполняющий обязанности главы Коми 7 июля посетил птицефабрику «Зеленецкая», сообщает пресс-служба руководителя республики. Крупнейшее сельхозпредприятие региона представляет собой современный агропромышленный холдинг с замкнутым производственным циклом, начиная от выращивания бройлеров и свиней до переработки мяса и реализации готовой продукции через собственную торговую сеть.

Генеральный директор птицефабрики Николай Черный показал Владимиру Уйба цеха, где содержится родительское стадо, а также промышленные цеха, свинокомплекс и цех глубокой переработки мяса. Также и.о. главы Республики Коми осмотрел строительную площадку завода по производству комбикормов производительностью 30 тонн в час с элеватором вместимостью 79 с половиной тысяч тонн. Объект планируют ввести в строй в этом году. Это позволит предприятию существенно экономить на покупке кормов и повысить рентабельность производства.

На производственных площадках ежедневно содержится более миллиона бройлеров, 37 тысяч голов свиней и 350 тысяч кур-несушек. На фабрике используются современные технологии содержания животных и птицы: кормление, поение и параметры микроклимата автоматизированы. Ежедневно на фабрике производят в среднем около 60 тонн мяса птицы и свинины, около 270 тысяч яиц.

Фабрика входит в число лучших предприятий России, а также в список системообразующих предприятий российской экономики. Птицефабрика активно участвует в благотворительной деятельности, оказывает помощь бюджетным организациям, школам и детским домам-интернатам, общественным организациям.

Осмотрев цеха и подразделения «Зеленецкой», исполняющий обязанности главы Республики Коми подчеркнул, что предприятие по праву считается самым крупным и стабильным в аграрном секторе республики, отметил качество и масштабы его модернизации, высокотехнологичное оборудование, высокий уровень культуры производства, разнообразный ассортимент продукции.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru