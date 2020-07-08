Коми поможет Красноярскому краю в тушении лесных пожаров

По поручению исполняющего обязанности главы республики в Красноярск направлена группа из 27 работников Коми лесопожарного центра, сообщает пресс-служба руководителя региона. На помощь сибирякам отправились парашютисты-пожарные, десантники-пожарные и летчики-наблюдатели. Владимир Уйба пожелал работникам авиапожарной службы достойно потрудиться, проявить профессионализм и мастерство.

Сейчас на территории Красноярского края сохраняется крайне тяжелая лесопожарная обстановка. Действует 117 лесных пожаров на площади 135 тысяч га. В тушении пожаров задействовано более тысячи человек и 75 единиц техники. На территории края введен режим чрезвычайной ситуации. Принимаются все меры, направленные на стабилизацию лесопожарной обстановки. Но имеющихся сил и средств для тушения лесных пожаров недостаточно, исчерпаны ресурсы в соседних сибирских регионах. Правительство Красноярского края обратилось за помощью к субъектам Северо-Западного федерального округа, в том числе к Республике Коми.

Решением исполняющего обязанности главы региона в Красноярск направлены работники авиапожарной службы (в том числе из Печоры, Кослана, Троицко-Печорска, Усть-Кулома, Сыктывкара, Койгородка). Это 18 парашютистов-пожарных и семь десантников-пожарных – все опытные работники, многие из них неоднократно выезжали для аналогичной помощи в порядке межрегионального маневрирования.

Дополнительно направлено два летчика-наблюдателя, которые будут задействованы в лесоавиационных работах: патрулировании лесов, высадке парашютистов (десантников) – пожарных к местам тушения, в тушении пожаров с помощью водосливного устройства с вертолета Ми-8.

– Сегодня мы поможем, а завтра придут к нам на помощь. На этом уже многие годы выстроена эффективность борьбы с лесными пожарами в нашей стране. Желаю вам достойно потрудиться, проявить свой профессионализм и мастерство. Также прошу вас внимательно относиться к мерам безопасности и охраны труда. Ждем вас назад целыми и невредимыми и с положительными отзывами. Удачи! – пожелал пожарным Владимир Уйба.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru