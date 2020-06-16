Вячеслав Бибиков стал почетным гражданином республики

Звание «Почетный гражданин» присвоено государственному деятелю Коми АССР и Республики Коми, заслуженному строителю России Вячеславу Бибикову. Такое решение парламентарии приняли на июньской сессии Госсовета.

Высшее почетное звание «Почетный гражданин» было учреждено в Коми в 2011 году и ежегодно присваивается достойнейшим людям за особо выдающиеся заслуги перед республикой – прижизненно и посмертно. В почетном списке более 20 имен. В их числе секретарь Коми обкома КППС Иван Морозов, поборник Коми автономии Дмитрий Батиев, геолог Александр Чернов, олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, первый ректор СГУ Валентина Витязева, писатель Геннадий Юшков, председатель Совмина Коми АССР Зосима Панев, педагог Александр Католиков, первый глава республики Юрий Спиридонов, политический деятель Иван Кулаков, Герой России Александр Алексеев.

Уроженец Орловской области Вячеслав Бибиков свою жизнь связал с Республикой Коми. Начиная с 1965 года трудился в строительной отрасли, возглавлял домостроительные тресты в Ухте, Печоре, Усинске. В Сыктывкаре с 1982 по 1986 год руководил трестом «Бумпромстрой», участвовал в первом этапе пускового комплекса второй очереди Сыктывкарского ЛПК.

Взлет карьеры Вячеслава Бибикова пришелся на трудные перестроечные и постперестроечные годы, он был соратником Юрия Спиридонова, находился в центре ключевых событий республики. На посту зампреда Совета Министров, министра архитектуры, строительства, коммунального хозяйства и энергетики и заместителя главы Республики Коми решал важнейшие политические и экономические вопросы.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Бибикова, который стал 21-м почетным гражданином республики.

Лина ПЕРОВА

Фото ural.kp.ru