Безопасное лето

Врачи-травматологи Республиканской детской клинической больницы утверждают, что каждый год с наступлением лета статистика случаев травмирования детей резко увеличивается: дети выпадают из окон, получают травмы при катании на велосипедах, роликах или квадроциклах без «защиты». Основной причиной этого специалисты считают недосмотр родителей.

Буквально в первые же теплые дни в Сыктывкаре было зафиксировано два случая выпадения детей из окон. Как рассказали «Республике» в отделении травматологии РДКБ, каждое лето число травмированных детей возрастает лавинообразно. Зима – не столь опасный для детей сезон, потому что из-за небольшой массы тела падение в гололед для них обычно не имеет тяжелых последствий. Хотя и зимой есть чрезвычайно опасные виды развлечений, на первом месте из которых – катание на ватрушках. Особенно в не приспособленных для этого местах. Дети на ватрушках врезаются в деревья, ломают позвоночники.

Летом наибольшее число травм дают велосипедисты. Дети постарше падают с велосипедов, а малыши, которых родители сажают на багажник, травмируются в результате попадания ноги в спицы колеса. Во избежание таких травм для катания детей медики рекомендуют использовать специально разработанные багажники.

Также большое число травм бывает в результате падения с высоты собственного роста. В этом смысле наиболее опасные места – детские площадки и батуты. При падении с турника обычно случаются переломы предплечья и позвоночника. На батутах дети часто подворачивают ногу или ударяются о стенки.

Меньше всего, по информации врачей травматологии, травмируются скейтбордисты, так как этим видом спорта обычно увлекаются дети постарше, у которых уже достаточно развиты реакция и чувство опасности.

По словам помощника уполномоченного по правам ребенка в Коми Яны Божко, детский омбудсмен в течение всего года ведет разъяснительную работу с родителями. Кроме того, аппаратом уполномоченного организуются две большие акции «Безопасное детство» и «Безопасная зима». Их инициатором была уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. В рамках акций проводится постоянное инспектирование детских площадок по всей республике. К этой работе подключены Общественная палата, общественные советы в муниципалитетах, «Молодежка ОНФ», Союз женщин Коми, республиканский Совет отцов.

– Они ежемесячно отправляют нам отчет, сколько площадок было проинспектировано и что сделано для устранения нарушений правил безопасности детей, – рассказала Яна Божко. – Уполномоченный на основании всех этих писем либо выходит в администрацию города, либо в ручном режиме решает эти вопросы. Где-то надо подремонтировать, где-то надо потребовать, чтобы снесли объект, потому что уже торчит арматура. В прошлом году была составлена карта площадок Сыктывкара, которые не соответствуют требованиям безопасности детей. Конечно, пока невозможно все площадки привести в нормативное состояние, но то, что в наших силах, мы делаем. В частности, с ремонтом хорошо помогает Совет отцов. Детские общественные советы при уполномоченном хорошо подключаются к информационной работе по обеспечению безопасности, выпускают видеоролики «Глазами детей».

В ситуациях, когда нанесен тяжкий вред здоровью ребенка, или произошел смертельный случай, расследованием занимаются правоохранительные органы. Омбудсмену в оперативном порядке предоставляют эту информацию. Если надо, уполномоченный подключается: к примеру, если родителям или ребенку нужна психологическая помощь. По каждому случаю из комиссии по делам несовершеннолетних, из МВД приходит полная информация на ребенка и его родителей.

Галина ГАЕВА

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Рекомендации Управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми о том, как сделать жизнь малышей и их родителей спокойнее:

«Дома мы привыкли чувствовать себя уютно и считаем, что и детям ничего не угрожает. Однако для того, чтобы в этом разубедиться, достаточно взглянуть на мир глазами малыша. Для этого необходимо опуститься до уровня ребенка в буквальном смысле – присесть на корточки. Посмотрите на тянущийся провод электрочайника – причину ужасных ошпариваний, рукоятки сияющих сковородок, торчащие над плитой. Не поленитесь открыть дверцы шкафов, к которым ребенок имеет доступ. Наверняка за одной из них скрыт набор бутылочек разных цветов и форм с отбеливателем, чистящими средствами, пожароопасными жидкостями.

Маленькие дети не осознают риска. У них еще нет опыта, который подсказал бы им, что то или иное действие может навредить. Обычно такие знания приходят после трех лет. Однако воспринимать мир глазами взрослого дети чаще всего начинают не раньше семи лет. К примеру, шестилетний малыш все еще видит только две трети того, что попадает в поле зрения взрослого. Поэтому он может не заметить падающий на него тяжелый предмет, отвлекаясь на игрушки.

Безопасность ребенка, оставшегося в одиночестве, начинается еще до того, как родители уходят из дома. С раннего возраста детям рекомендуется прививать правила безопасного поведения. Не просто скажите малышу, что плита может быть очень горячей, но дайте ему возможность самому в этом убедиться, слегка дотронувшись его рукой до разогревающейся духовки. Обжечься он не успеет, но температуру почувствует. Введите в квартире своеобразный закон: пусть любые подвижные игры на кухне станут для малыша абсолютным табу.

Там, где есть маленькие дети, ни в коем случае нельзя пользоваться дома противомоскитными сетками. Нельзя оставлять окно полностью открытым или доступным для открывания ребенком, если в нем установлена сетка. Среди родителей бытует ряд заблуждений относительно безопасности москитной сетки:

– «Мой ребенок уже взрослый, и он не полезет в окно» – даже подростки не задумываются об опасности и ведут себя неосмотрительно;

– «Я купил и правильно установил прочную сетку» – обычно ребенок весом более 10 килограммов запросто выносит любую сетку наружу;

– «Я все время слежу за детьми» – для выпадения ребенка из окна по недосмотру достаточно 30 секунд;

– «Я живу на первом этаже» – в этом случае уменьшается вероятность летального исхода в случае падения, однако серьезную травму можно получить при падении с любой высоты.

Если у вас, ваших родных, знакомых, друзей есть маленькие дети, племянники, родственники, крестники, коллеги по работе с маленькими детьми – напомните им об опасности использования москитных сеток. Ну и самое главное правило: старайтесь не оставлять маленьких детей без присмотра даже на самый незначительный срок. Ведь последствия могут оказаться гораздо ужаснее всех неотложных дел».