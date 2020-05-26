Бессмертный подвиг в памяти потомков

Сотрудники «РН – Северная нефть» и других усинских предприятий «Роснефти» приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы.

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…» – слова этой песни в стране знакомы каждому. Как и чувство гордости за родных и близких, которые на фронте и в тылу делали все, приближая победный май. В этом году торжества по случаю 75-летнего юбилея Великой Победы прошли без традиционных шествий и массовых праздников, но непривычный формат сделал каждое мероприятие более личным, подчеркнув значимость события для каждой семьи.

В преддверии всенародного праздника в «РН – Северная нефть» состоялась традиционная акция «Я помню! Я горжусь!», благодаря которой сотрудники Общества смогли поделиться воспоминаниями о своих близких, прошедших дорогами Великой Отечественной войны.

«Бабушку назвали Ольгой в честь спасительницы»

– Два моих прадеда, Иван Ильич Черанёв и Анатолий Дмитриевич Манин, родились в Кировской области, – рассказал Максим Тамбасов, сын начальника отдела информационных технологий Сергея Тамбасова. – Иван Черанёв восемнадцатилетним юношей ушел на фронт в феврале 1943 года. Сначала он прошел обучение в школе минометчиков, затем был направлен на Курско-Орловское направление. В ходе одного из боев прадед получил тяжелое осколочное ранение в правое плечо и легкое, попал в госпиталь. Военный врач Ольга Ивановна сделала все, чтобы спасти поврежденную руку. В апреле 1944 года Иван Черанёв демобилизовался и вернулся в родную деревню. Прадед устроился в колхоз, женился, в семье родилось шестеро детей. Старшую дочь, мою бабушку, назвали Ольгой – в честь врача, которая спасла, выходила прадеда.

Анатолий Манин ушел на фронт в 1943 году, как только ему исполнилось 17 лет. Прадед служил в 91-й гвардейской стрелковой дивизии и участвовал в освобождении Кёнигсберга. В марте 1945 года из-за ранения врачи ампутировали дедушке левую руку. После госпиталя он вернулся домой. Долгое время работал в колхозе. К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне Анатолия Дмитриевича Манина наградили орденом Отечественной войны I степени. В нашей семье воспоминания о героях передаются от поколения к поколению. Мы никогда не забудем, какую цену заплатили фронтовики за мир и свободу.

Ушел добровольцем на фронт

– Наша семья бережно хранит воспоминания о родных, прошедших Великую Отечественную войну, – поделилась Елена Мухортова, главный специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры. – Мой дедушка, Николай Григорьевич Трофимов, был призван в ряды Красной армии в 1937 году, в 1940-м участвовал в Советско-финской войне, получил ранение и был признан не годным к строевой службе. Но в 1941 году ушел на фронт добровольцем. После госпиталя, куда попал с контузией, вернулся на передовую. Победу дедушка встретил в Чехословакии, а вернулся домой с фронта в 1946-м. За боевые заслуги в годы войны дедушка награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.

Еще один герой нашей семьи – Яков Михайлович Шерстнёв, дедушка моего мужа Александра. Он был призван в РККА в 1939 году, тоже участвовал в Советско-финской войне, а в 1941-м ушел на фронт и через несколько месяцев пропал без вести. Без отца остались двое детей.

Миллион к юбилею Победы

Как и в прошлые годы, нефтяники «Роснефти» одними из первых присоединились к республиканскому благотворительному марафону «Мы – наследники Великой Победы» по сбору средств для оказания адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и поддержки совета ветеранов.

В 2020 году в рамках акции было собрано более 370 тысяч. Помимо этих средств ветераны Усинска и Ненецкого автономного округа получат от «РН – Северная нефть» материальную помощь по программе благотворительности.

– Мы искренне благодарны коллективам «РН – Северная нефть» и сервисных предприятий: УФ «РН-Бурение», «РН-Ремонт НПО», «Усинский коммунальный сервис», ЧОП «РН-Охрана-Усинск», «Снабсервис» и «РН-Учет» – за неравнодушие и отзывчивость, – отметила председатель совета ветеранов Валентина Дурасова. – Ежегодно усинские предприятия «Роснефти» перечисляют деньги, идущие на оказание адресной помощи ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта, вдовам погибших, малолетним узникам фашистских концлагерей и так называемым «детям войны». Как и в предыдущие годы, к юбилею Великой Победы сотрудники «РН – Северная нефть» подготовили для ветеранов подарки и вручили их героям праздника вместе с ребятами из добровольческого движения «Волонтеры Победы». Низкий поклон вам, уважаемые нефтяники, за заботу и помощь. Люди, пережившие войну и тяжелые послевоенные годы, очень ценят ваши внимание, щедрость и сердечное тепло.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

Фото из архива предприятия 2019 г.