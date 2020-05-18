Скорая помощь в период пандемии

Во время самоизоляции нагрузка медиков скорой помощи Сыктывкара по количеству вызовов снизилась. Но работать стало сложнее из-за новых требований, установленных в связи с эпидемией COVID-19. Именно сотрудники скорой помощи транспортируют больных коронавирусной инфекцией в больницы – в Сыктывкаре это инфекционная больница и Коми республиканская клиническая больница.

На обслуживание каждого «коронавирусного» вызова уходит не менее двух часов, все это время медперсонал работает в противоэпидемических костюмах, после доставки пациента в больницу автомобиль скорой помощи тщательно дезинфицируется.

О буднях медиков «Республике» рассказал заведующий центральной подстанцией сыктывкарского отделения скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Артем Кульков. Уменьшение общего количества вызовов, по его мнению, частично объясняется тем, что люди во время самоизоляции меньше выходят из дома, а значит, реже получают уличные травмы. Некоторые пациенты просто отнеслись к ситуации с пониманием и старались без крайней необходимости не вызывать скорую, осознавая, что в период пандемии медики очень загружены. Врач не скрывает, что были люди, которые опасались заразиться от медиков, зная о том, что первыми очагами распространения коронавирусной инфекции стали медицинские учреждения.

По словам медиков, в начале эпидемии и врачи, и пациенты чувствовали некоторую растерянность и тревогу, поскольку раньше не сталкивались с такой инфекцией. Непросто и небыстро шло привыкание к противоэпидемическим костюмам, которые даже надеть без посторонней помощи сложно, да и работать в них не один час – тоже проблема. Но времени на раскачку не было, привыкать к функционированию в новых средствах индивидуальной защиты пришлось в процессе работы. К счастью, облачаться в сковывающий движения противоэпидемический костюм медикам приходится только на время вызова к больному с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на эту инфекцию.

– Вирус есть, бороться с ним надо, мы научились работать с инфицированными, сейчас работа идет в штатном режиме. Средства индивидуальной защиты есть, планируются новые поставки, – сообщил Артем Кульков.

Фельдшер Елена Домашкина в скорой помощи работает уже 29 лет. Она тоже отметила, что количество вызовов не изменилось, но увеличилось время работы по одному вызову – и не только в том случае, если больной инфицирован коронавирусом. В последнее время многие жители Сыктывкара ушли в самоизоляцию на дачах, поэтому на дорогу до дачных обществ медики тратят больше времени. Причины вызовов в основном остались прежними: люди, страдающие хроническими заболеваниями, и в период эпидемии часто вызывают скорую помощь. Разве что в некоторых домах медиков встречают расспросами о том, могут ли они заразить коронавирусом. Иные пациенты даже настаивают на осмотре в машине скорой, чтобы медики даже не заходили в квартиру. По словам Елены Домашкиной, сотрудники скорой принимают столько мер предосторожности, что возможность переноса ими инфекции или заражения в машине фактически исключена.

– Наш контакт с больными коронавирусной инфекцией мы сами стараемся свести к минимуму, – рассказала Елена Домашкина. – Все члены выездной бригады: и врач, и фельдшер, и водитель – надевают противоэпидемические костюмы. После того как больной доставлен в больницу, машина скорой отправляется в специальный ангар, где проводится ее полная дезинфекция, после этого автомобиль полчаса находится «на карантине». Наши костюмы – одноразовые, после каждого вызова мы их снимаем, складываем в пакеты, каждый сдаем под номером. Сами мы тоже проходим обработку дезинфицирующими средствами. Только после этого мы можем выехать на вызов к другому пациенту.

Артем Кульков подчеркнул, что очень многие жители Коми, понимая, как сложно работать медикам в условиях распространения новой инфекции, старались помочь. Врач поблагодарил всех волонтеров, которые снабжают медиков средствами индивидуальной защиты, обеспечивают горячими обедами, приносят подарки. 28 апреля, в День работников скорой медицинской помощи, волонтеры устроили для сотрудников концерт.

– Мы все признательны за поддержку, которую нам оказывают в этот непростой период. Такое теплое отношение улучшает настроение и придает новые силы для работы, – отметил Артем Кульков.

Именно сотрудники Территориального центра медицины катастроф проводят и медицинскую эвакуацию в пределах республики тех пациентов, которым требуется медпомощь во время транспортирования. В начале мая они эвакуировали пациентов с коронавирусной инфекцией из Инты и Усинска.

– Нагрузка на сотрудников отделения, которое занимается эвакуацией из других муниципальных образований, значительно увеличилась, – отметил главный врач Территориального центра медицины катастроф Михаил Сурнин. – В частности, за неделю было совершено три чартерных вылета для оказания помощи пациентам в Инте. Там резко выросло число больных с коронавирусной инфекцией. Чтобы снизить нагрузку на медицинские организации в Инте, пациентов перевезли в Сыктывкар.

Время эвакуации пациента на самолете с учетом транспортировки до аэропорта в Инте и от аэропорта в Сыктывкаре до больницы составляет более четырех часов. Все это время и медики, и пациенты находятся в противоэпидемических костюмах, что довольно тяжело не только физически, но и эмоционально. Пациентам оказывается вся необходимая помощь – вплоть до кислородотерапии, при которой кислород непрерывно подается из баллонов. К искусственной вентиляции легких на борту самолета пока прибегать не приходилось, но такая возможность предусмотрена.

По поручению президента России установлены выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Как пояснил Михаил Сурнин, структурные подразделения Территориального центра медицины катастроф находятся в Сыктывкаре, Ухте и Сыктывдинском районе. В столице Коми коронавирусная инфекция была выявлена в марте, поэтому 35 сотрудников центра, работавших с инфицированными COVID-19, получили выплаты за март и апрель. В Ухте и Сыктывдинском районе COVID-19 выявили в апреле, поэтому и доплата назначена за апрель.

Людмила ВЛАСОВА

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