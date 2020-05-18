Возобновляется вакцинация детей и взрослых

Иммунизация несовершеннолетних будет проводиться согласно национальному календарю прививок, взрослых – региональному календарю по эпидемиологическим показаниям. Трудовые мигранты получат вакцину от кори.

Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции под председательством временно исполняющего обязанности главы Коми Владимира Уйба, сообщила пресс-служба руководителя региона.

О необходимости возобновления вакцинации несовершеннолетних, в том числе вакцинации в родильных домах, в поликлиниках детей первого года жизни, туберкулинодиагностики заявил и.о. министра здравоохранения региона Борис Александров. Он отметил, что уже два месяца, с учетом рекомендаций Минздрава России, дети не получают прививок, определенных национальным календарем. Это может повлечь угрозу распространения инфекционных заболеваний.

Руководитель республиканского ведомства сообщил, что сейчас Министерство здравоохранения России считает возможным возобновить вакцинацию в регионах по решению оперативных штабов при соблюдении определенных условий. Речь идет о заблаговременном информировании о проведении вакцинации, предварительной записи, организации в поликлиниках режима работы, исключающего скопления пациентов, и соблюдении мер профилактики распространения COVID-19.

Владимир Уйба и главный государственный санитарный врач региона Людмила Глушкова поддержали инициативу Министерства здравоохранения Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото mypharmacy.com