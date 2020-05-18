Названы лучшие многодетные семьи региона

В Коми определили семьи, представленные для награждения премией правительства республики лучшим многодетным семьям региона. Как сообщает правительственный портал Коми, в этом году на премию претендовали одиннадцать семей из городов и районов республики.

Премиальное поощрение – это не только признание заслуг семьи в достойном воспитании детей, но и хорошая материальная поддержка: размер премии для каждой семьи-лауреата составляет 100 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения и оценки поступивших на конкурс материалов, комиссия определила пятерку семей для награждения премией правительства Коми. Победу одержали Андреевы из Прилузья, Тырины из Усть-Вымского района, Шаверины из Инты – все они воспитывают по трое детей, а также Раковы из Корткеросского района и Анисимовы из Сысольского – в их семьях по четверо детей.

«Семей – лауреатов премии этого года объединяет то, что они ведут активный и здоровый образ жизни, уделяют особое внимание патриотическому воспитанию детей, а также хранят и чтят семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Несмотря на это, их заслуги и увлечения разнообразны, у каждой семьи есть свои особенности», – отметили в минтруде региона.

В этом году в связи с пандемией традиционное торжественное награждение семей-лауреатов в День семьи пришлось перенести. Планируется, что праздничная церемония состоится в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Лина ПЕРОВА

Фото Якова ШЛЕГЕЛЯ, «Комиинформ»