Продлен прием заявок на грантовый конкурс ЛУКОЙЛа

Представить свой проект на участие в XVI конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе можно до 30 апреля.

Сроки подачи заявок продлили на две недели в связи с введением в Республике Коми и Ненецком автономном округе режима повышенной готовности. Организаторы решили дать участникам возможность полноценно проработать свои проекты в условиях действующих ограничений.

Представить свой проект можно как в трех традиционных номинациях – «Духовность и культура», «Спорт», «Экология», так и в новой, названной «Великий подвиг» и посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно на сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе «Ответственность». Электронный адрес для отправки заявок: Elena.Nadyrshina@lukoil.com.

Организаторами ежегодного конкурса социальных и культурных проектов в Коми и НАО являются ЛУКОЙЛ-Коми и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 1300 проектов, свыше 300 отмечены грантами. В 2019 году на конкурс поступили рекордные 309 заявок, 70 авторов-победителей сейчас реализуют свои инициативы при грантовой поддержке.