Дмитрий Митюшев: «В сентябре нас ожидают масштабные выборы»

В связи с досрочной отставкой главы республики в Коми будут назначены досрочные выборы руководителя региона. Согласно республиканскому закону они должны состояться в единый день голосования – 13 сентября. Об особенностях предстоящей выборной кампании «Республике» рассказал председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев.

– Обязательно ли выборы главы Коми должны пройти в сентябре или возможны варианты?

– Здесь никаких исключений нет: выборы главы Коми должны быть проведены именно в единый день голосования – 13 сентября.

– Хватит ли времени на подготовку?

– Мы всегда успевали готовиться. Выборы назначаются Госсоветом республики не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, и этого вполне хватает для того, чтобы их провести. В настоящее время мы осуществляем расчеты финансовых средств, которые необходимы для проведения кампании, и в ближайшую неделю-две передадим их в министерство финансов республики. Необходимо внести изменения в бюджет, чтобы профинансировать кампанию по выборам главы Коми. Кампания финансируется полностью за счет бюджета региона.

– Выборы главы обязательно должны быть альтернативными. Известно, что один политик уже заявил о том, что собирается участвовать в выборах главы в качестве кандидата. А вообще, когда такие сведения начнут поступать в избирком?

– С 4 по 14 июня должно состояться принятие решения о назначении выборов и после опубликования этой информации дальше партии могут на своих конференциях выдвигать своих кандидатов. Дело в том, что наш закон пока не предполагает самовыдвижения – в выборной кампании могут участвовать только партии.

– Значит, врио главы республики тоже должен быть выдвинут какой-то партией?

– Да, по закону любой кандидат должен быть выдвинут только политической партией. Но, может быть, и есть смысл внести изменения в законодательство. Если такие инициативы будут приходить, думаю, что Государственный Совет сможет еще успеть их рассмотреть и принять соответствующие решения.

– Получается, что на 13 сентября намечаются и выборы в Госсовет Коми нового созыва, и выборы главы республики. И идут разговоры, что на сентябрь могут перенести голосование по поправкам в Конституцию. Может быть такое?

– Нет, объединять эти процедуры невозможно, потому что порядок проведения общероссийского голосования абсолютно отличается от порядка проведения выборов. По плану на 13 сентября у нас еще должны пройти выборы в 18 городских округах и муниципальных районах. Поэтому ожидается объединение сразу трех кампаний.

Если взять Сыктывкар, то здесь будет пять избирательных бюллетеней: два по выборам депутатов совета города – один по единому округу, второй по одномандатному, два – по выборам депутатов Госсовета – по единому и одномандатному округам, а также бюллетень по выборам главы Коми. Это очень большая нагрузка на избирательные комиссии, но в принципе в аналогичной ситуации мы были в 2016 году, когда у нас замещались мандаты депутатов Госдумы и проходили выборы главы региона, с дополнительными выборами в Госсовет и еще местные выборы. В принципе все решаемо.

– В связи с коронавирусом перенесены и некоторые местные выборы в Коми.

– Что касается местных выборов. Если в каких-то регионах эпидемиологическая ситуация будет нормальной, они возобновят процедуры по отложенным выборам. Здесь нет одномоментности, и как все будет развиваться, мы тоже пока не знаем. Каждый регион вправе самостоятельно решать. Решение о возобновлении избирательных процедур будут принимать организующие выборы избирательные комиссии. У нас это территориальные избирательные комиссии Удоры, Ижмы и Княжпогоста.

Беседовала Галина ВЛАДИС

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