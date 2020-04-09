Учащимся выдадут сухие пайки

В Коми будет организована выдача сухих продуктовых наборов обучающимся, получающим бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования, сообщили в министерстве образования региона. Эта мера зафиксирована в указе главы республики «О введении режима повышенной готовности».

Всего сухие продуктовые наборы получат более 60 тысяч детей. Это учащиеся первых-четвертых классов, школьники и студенты техникумов и колледжей из семей, признанных малоимущими, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Из республиканского и местных бюджетов на эти цели будет выделяться порядка 20 миллионов рублей в неделю.

В состав сухого продуктового набора будут включены непортящиеся продукты в индивидуальной упаковке, подобранные в соответствии с рекомендациями СанПиН. Продуктовые наборы будут формироваться на неделю и выдаваться также и за прошедшие дни, в которые занятия проводились в дистанционном режиме, то есть начиная с 16 марта.

Для получения продуктов родителям необходимо обратиться в образовательную организацию с заявлением, которое может быть направлено в том числе без личного взаимодействия через электронные формы. Выдача наборов будет проходить на базе образовательной организации, где учится ребенок. При необходимости и наличии возможности может быть организована доставка наборов к месту проживания учащегося.

Выдавать продуктовые наборы начнут не позднее 13 апреля.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК