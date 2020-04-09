Меры соцподдержки продлены на полгода

В Коми автоматически продлено получение всех мер социальной поддержки. Это предусмотрено указом, который 3 апреля подписал врио главы республики Владимир Уйба.

Как пояснили в министерстве труда, занятости и социальной защиты региона, все республиканские выплаты, пособия, а также виды государственной социальной помощи, которые жители получали на 31 марта текущего года, автоматически продлены на шесть месяцев – до 30 сентября.

Также продлено предоставление федеральных мер соцподдержки, включая детские пособия, выплату при рождении первого ребенка, меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и субсидии по оплате ЖКУ.

– Это значит, что жителям республики, которые на 31 марта получали федеральные или региональные меры социальной поддержки, для подтверждения своего права на дальнейшее получение выплат, пособий или государственной социальной помощи в центры соцзащиты или куда-либо еще обращаться не нужно. Все перечисленные меры поддержки автоматически продлены вплоть до 30 сентября текущего года. Таково было поручение президента, и в Коми оно исполнено, – подчеркнули в минтруде.

Жители республики, которые впервые заявляют о назначении мер социальной поддержки, могут сделать это дистанционно – через Единый портал госуслуг. Малоимущие граждане могут воспользоваться электронной почтой центра соцзащиты населения по месту своего жительства или направить необходимые документы в центр соцзащиты по месту жительства почтовым отправлением.

– Дистанционный прием документов для назначения мер социальной поддержки – мера вынужденная. Этого требуют обстоятельства и установленный в Коми режим самоизоляции. Просим жителей республики отнестись к этому с пониманием, беречь себя и не покидать дом без особой на то необходимости, – отметили в ведомстве.

Лина ПЕРОВА

Фото m.pln24.ru