Субсидии на разделение отходов

Автор: Редактор 09.04.2020

Около 5,515 миллиона рублей получат в 2020 году шесть муниципалитетов Коми в качестве субсидий на создание системы по раздельному накоплению отходов. Такое постановление подписал 6 апреля заместитель председателя правительства – министр труда, занятости и социальной защиты региона Илья Семяшкин.

Максимальная сумма субсидии у Ухты – 1,581 миллиона рублей. Воркуте из республиканского бюджета выделяют 1,08 миллиона, Печоре – чуть более 880 тысяч рублей, Усинску – 630 тысяч, Инте – 625 тысяч, Усть-Вымскому району – 617 тысяч.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе, муниципалитеты должны представить заявку с пояснениями, что они намерены сделать, например, приобрести и установить контейнеры для раздельного сбора отходов, приобрести пресс для вторсырья или выпустить агитационные материалы.

Общая сумма субсидий с 2018 года практически не меняется, колеблясь в пределах 5,4–5,5 миллиона рублей. А вот список городов и районов и выделяемые им средства разнятся. Например, в прошлом году такая поддержка из регионального бюджета досталась десяти муниципалитетам, максимальные средства ушли в Усть-Вымский район: 942 тысячи Микуню и 232 тысячи Жешарту.

В 2018 году рекордную субсидию на РСО получил Ижемский район – 2,293 миллиона. При этом столица Коми в этом плане выглядит достаточно скромно, в 2018 году ей выделили 84 тысячи, в прошлом году – 139,9 тысячи, в этом году – ничего. Однако по числу тех же контейнеров для раздельного сбора Сыктывкар явно лидирует.

Анна ПОТЕХИНА

Фото из архива «Республики»

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