Врач развеяла мифы о защите от коронавируса

В интернете появилось немало советов о том, как уберечься от коронавируса. Какие из народных «способов защиты» не только не принесут пользу, но и могут оказаться вредными, «Российской газете» рассказала врач московской городской клинической больницы имени Виноградова Мария Блинова.

В интернете можно встретить ролики с подробным описанием того, как сделать защитную маску из бумажных полотенец или даже из старых семейных трусов. Однако от заражения защищает только респиратор.

– Медицинская маска служит барьером, чтобы вы не заразили других. Любое другое изделие не делает ни того, ни другого, – объяснила Мария Блинова.

Самодельные маски не могут считаться медицинскими. Медицинские маски сделаны из специальных нетканых материалов. Внутренний слой – более мягкий, с хорошей пропускной способностью, захватывает мелкие частицы, выделяемые при дыхании. Верхний слой пропитан специальным составом, который не пропускает эти частицы наружу. Таким образом все вредные выделения остаются между двумя слоями.

Человек, прикрывший лицо самодельной маской и уверовавший в то, что он теперь не зара-зен, может стать разносчиком инфекции.

В интернете встречаются рекомендации обработать маску небольшим количеством спиртовой настойки прополиса для усиления защиты от вируса.

– Доказанного бактерицидного действия прополиса нет, от заражения через дыхательные пути он точно не защитит, – уверена врач.

Опасный для здоровья способ предлагают некоторые любители нетрадиционной медицины: принимать внутрь перекись водорода для повышения иммунитета.

– Если на средстве написано «для наружного применения», его ни в коем случае нельзя принимать внутрь, даже если концентрация кажется безопасной, – прокомментировала этот метод Мария Блинова. – Иммуномодулирующими свойствами перекись водорода не обладает.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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