Поддержать экономику

4 апреля правительством Коми создан региональный штаб по поддержанию экономической стабильности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В этот же день в республике обсудили вопросы помощи предпринимателям в нынешней непростой ситуации – им планируется выделить дополнительно более 400 миллионов рублей.

В состав регионального штаба по поддержанию экономической стабильности вошли руководители или же их заместители десяти республиканских министерств – минэконома, минпрома, минсельхоза, минкультуры, минстроя, минфина, минприроды, минЖКХ, минимущества, минтруда. Всего в Коми, напомним, 15 министерств. Министр экономики Коми Константин Плехов назначен руководителем штаба, а начальник отдела стратегического планирования этого министерства Наталья Котюк – секретарем.

Всего в списке участников штаба, прилагаемом к постановлению, 29 фамилий, возле многих стоит пометка «по согласованию». В частности, в перечне управляющие отделениями трех крупных банков (Алина Хвищук, Максим Липатников и Андрей Бойченко) и Нацбанка России (Глеб Чирков), руководители республиканского управления налоговой службы и трудовой инспекции – Альберт Новиков и Лидия Некучаева, мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, директора ООО «Центр корпоративных сервисов» и ООО «Инновация» – Николай Сухоруков и Виктор Филиппчук, уполномоченный по правам предпринимателей Игорь Бобков, президент Торгово-промышленной палаты Коми Юрий Колмаков, председатель регионального отделения «ОПОРА России» Игорь Киселев, руководитель НКО «Центр развития предпринимательства» Сергей Жеребцов, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Коми Олег Абрамов.

Перечень видов деятельности, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавируса, которые могут претендовать на первоочередные меры поддержки, утвержден на уровне России и Республики Коми. Таких отраслей в Коми 11. Среди них – деятельность по предоставлению продуктов питания, парикмахерских услуг, бытовой ремонт и ремонт техники, услуги дополнительного образования и другие.

Предприниматели могут обращаться на «горячую линию» АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства» по телефону 8-800-301-5959 и консультироваться о том, как получить помощь в сложившейся ситуации.

Представитель администрации главы в штабе – начальник Управления цифрового развития, связи и рекламы Кристина Майнина, от Госсовета Коми в него вошли депутаты Степан Чураков и Игорь Шиманский, от Общественной палаты региона – Галина Лапшина.

Основными задачами штаба, как следует из его положения, являются анализ состояния социально-экономической ситуации на территории Коми и прогнозирование ее изменения; разработка и содействие организации исполнения плана первоочередных действий по поддержке экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; мониторинг реализации плана мероприятий; выработка согласованных предложений по корректировке плана с учетом фактически достигнутых результатов; подготовка рекомендаций органам государственной власти и органам местного самоуправления; формирование информации о ситуации в социально-экономической сфере республики и о результатах реализации плана мероприятий, размещение указанной информации на официальном портале региона в интернете.

Заседания штаба будут созываться по мере необходимости его руководителем – по собственной инициативе или по предложению других участников. А пока вопросы, касающиеся в том числе и поддержки экономики Коми, обсудили на заседании другого республиканского штаба – по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Заседание провел врио главы региона Владимир Уйба.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, на поддержку предпринимателей планируется выделить дополнительно более 400 миллионов рублей. Это должно поддержать бизнес в условиях ограничительных мер, как дополнение к мерам федерального плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики. Поддержка будет оказываться в форме возмещения части фактических расходов, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения.

– Это наиболее весомая форма поддержки предпринимателей в нынешних ограничительных условиях. Такую меру еще не ввел ни один субъект Российской Федерации, и мы рассчитываем, что такая поддержка позволит сохранить занятость в сфере среднего и малого бизнеса в Коми, – пояснил Константин Плехов.

В числе мер предоставление государственных микрозаймов на расширенные цели со снижением процентных ставок, реструктуризация действующих договоров и предоставление отсрочки по договорам займа, пролонгация договоров поручительства и установление льготного размера вознаграждения за предоставление поручительства, отсрочка арендных платежей и отказ от штрафных санкций в случае нарушения сроков платежей.

Кроме того, минЖКХ Коми направило управляющим организациям предложение не начислять субъектам малого и среднего бизнеса пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг, не ограничивать им потребление ресурсов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Трофима Мяндина