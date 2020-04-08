В Зеленце поставят «А зори здесь тихие» на коми языке

В Коми авторы 35 проектов в сфере культуры и искусства получат гранты на общую сумму 22,6 миллиона рублей. Среди обладателей грантов от минкульта региона как учреждения республиканского масштаба, например, Государственный театр оперы и балета Коми, так и муниципальные библиотеки и музеи, сельские дома культуры. В числе победителей конкурса и Дом культуры села Зеленец, где планируют поставить спектакль на коми языке «Кыа петігöн тані лöнь» по повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева.

Средства гранта – 200 тысяч рублей – планируется направить на приобретение театральных головных микрофонов и организацию гастролей по районам Коми.

Как рассказала «Республике» автор проекта, режиссер театральной студии «Ас йӧз» («Свои люди») Ольга Рогожникова, за основу для пьесы взяли непосредственно саму повесть, сценарий кинофильма и тексты нескольких сценических адаптаций этого произведения, которые нашли в интернете. Потом Ольга и ее мать Юлия Рогожникова перевели получившуюся пьесу на коми язык. Это уже третья их совместная работа по созданию основы для спектакля.

– Наша театральная студия радеет за сохранение родного языка, поэтому мы и планируем поставить этот спектакль на коми, – рассказала Ольга Рогожникова. – В честь празднования 75-летия Победы решили поставить спектакль на военную тематику, хотя это сложная тема. Широко известная повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» правдиво показывает всю боль и страшную правду войны. Мы хотим рассказать зрителям о героических событиях нашей истории, напомнить о великих потерях нашей страны во время Великой Отечественной войны, о патриотах и героях России.

Кроме того, на выбор повлияло и то, что в повести Бориса Васильева большая часть героев – девушки, для произведений о войне это большая редкость. Не секрет, что в самодеятельных театрах, особенно на селе, мужчины-актеры в дефиците.

Роли девушек-зенитчиц, которым предстоит не пустить к стратегическим объектам немецких диверсантов, сыграют сотрудницы Зеленецкой птицефабрики, Дома культуры, воспитатели детского сада. В спектакле нашлись роли и для местных пенсионерок. А роль коменданта разъезда Васкова планируют доверить экс-руководителю Сыктывдинского района Олегу Лажаневу.

– Репетиции пьесы начались еще в январе, премьера планировалась на конец апреля, а дальше намечались гастроли в Сыктывкаре, по селам и деревням Сыктывдинского, Корткеросского, Прилузского районов, – сообщила Ольга Рогожникова. – К сожалению, теперь из-за эпидемии наша деятельность приостановлена. Надеемся осуществить свои планы осенью. Очень хочется поскорее встретиться с моими актерами и продолжить репетиции.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Зеленецкого дома культуры