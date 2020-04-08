Республика борется с COVID-19

Руководитель региона Владимир Уйба обозначил основные направления работы

В Коми определены учреждения для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией. В своем первом обращении к жителям республики врио главы Владимир Уйба сообщил, что одна из главных задач для предотвращения распространения COVID-19 – подготовить масштабную сеть медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с выявленной коронавирусной инфекцией.

– Такие учреждения намечены, по ним ведутся работы, – рассказал руководитель региона. – На сегодня мы под эту задачу готовы открыть практически 300 коек. Безусловно, они должны быть укомплектованы оборудованием, в первую очередь кислородом и аппаратами ИВЛ. Это еще одна задача, и она тоже очень сложная, потому что нам одновременно нужно эти койки укомплектовать более чем 140 аппаратами ИВЛ. А если точно – 144 аппаратами ИВЛ. Сегодня в стране и в мире все пытаются такое оборудование приобрести, потому что в таком масштабе его не было ни у кого, ни у одной, даже самой развитой страны. Есть понимание и полная уверенность в том, что до конца апреля мы этот вопрос решим.

По информации местного минздрава, сейчас дополнительно разворачивается инфекционное отделение на 95 коек на базе построенного здания Коми республиканского онкологического диспансера. Развернут обсерватор на 25 мест на базе республиканского наркологического диспансера, увеличено на 180 количество мест в других обсерваторах (санаторий-профилакторий «Вита» в Эжвинском районе и социально-оздоровительный центр «Максаковка»), укомплектовываются врачебно-сестринские бригады для борьбы с COVID-19.

Готова к работе дополнительная лаборатория для исследования проб на коронавирус на базе Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В рамках межрегионального взаимодействия исследования на COVID-19 выполняются по договору в Кирове на базе областной инфекционной больницы. Максимальное увеличение количества тестируемых Владимир Уйба назвал основной задачей в борьбе с коронавирусной инфекцией:

– Тестирование даст нам, специалистам, управленцам, основной ответ: какие оперативные меры нужно принимать для того, чтобы снизить распространенность инфекции. Для этого нами, и мной лично, предприняты серьезные, выходящие, может быть, даже за рамки возможностей нашей обычной работы мероприятия по снабжению и быстрейшей доставке в республику тестов и оборудования, которое позволяет идентифицировать здорового человека от заболевшего.

Во время планерки с членами правительства Коми, в связи со сложившейся ситуацией прошедшей в режиме видеоконференц-связи, Владимир Уйба сообщил, что уже отработаны первоочередные мероприятия по профилактике и снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые требуют дополнительного финансирования.

– В основном это приобретение оборудования искусственной вентиляции легких, которое мы с опережением закупаем за счет республиканского бюджета. Хотя в резервном фонде деньги на это пре-дусмотрены, но они поступят к нам не скоро. Мы не можем их ждать, уже сейчас необходимо иметь в наличии 144 аппарата ИВЛ. Поэтому первые 70 мы проплачиваем и получаем их на этой неделе, что в целом кардинально меняет картину безопасности наших сограждан, – сказал врио главы Коми.

Напомним, по официальной информации регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 8 апреля в республике всего подтвержден 119 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, один пациент выздоровел.

Всего по состоянию на 7 апреля под медицинским наблюдением находятся 3532 человека, в том числе: 1029 человек прибыли из-за рубежа, 2503 контактировали с заболевшими.

Сняты с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 106 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. О двух из них стало известно 3 апреля.

По информации минздрава, один летальный исход зарегистрирован в Республиканской инфекционной больнице. Там скончалась жительница Сыктывкара 1958 года рождения, которая поступила в это лечебное учреждение 25 марта с пневмонией и затрудненным дыханием.

– Женщине при поступлении назначили всю рекомендованную терапию, но состояние пациентки прогрессивно ухудшалось, и через сутки она была переведена в отделение реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Проведенный тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. К сожалению, из-за таких отягощающих факторов, как гипертоническая болезнь и повышенная масса тела, а также на фоне прогрессивной пневмонии у пациентки развилась тяжелая дыхательная и почечная недостаточность, из-за чего через несколько дней она скончалась, – сообщила заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.

Второй случай летального исхода зарегистрирован в центральной районной больнице Княжпогостского района, где умерла женщина 1948 года рождения. В инфекционное отделение ЦРБ госпитализированы трое медицинских работников с подозрением на коронавирусную инфекцию, еще один медик находится дома на самоизоляции. Глава районной администрации Анатолий Немчинов сообщил, что в муниципалитете организован комплекс мероприятий, направленных на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции. Очаг распространения COVID-19 в районной больнице купирован.

По-прежнему основная часть инфицированных находится в эжвинской больнице, которая действует в режиме строгого карантина. Пациенты этого лечебного учреждения с отрицательными результатами по коронавирусу переводятся в обсерватор, в дальнейшем планируется их выписка домой. Таким образом, один из двух корпусов больницы подготовят к приему плановых пациентов. Прием начнется после дезинфекции здания. В другом корпусе будут изолированно находиться пациенты с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В Коми республиканской клинической больнице Сыктывкара у одного из пациентов пульмонологического отделения была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Этот человек был оперативно переведен в Республиканскую инфекционную больницу. Ему оказывается необходимая помощь. В пульмонологическом отделении КРКБ проведен комплекс дезинфекционных мероприятий, исключающих распространение COVID-19.

Всего по состоянию на 7 апреля в Коми республиканской клинической больнице (КРКБ) находятся 230 пациентов и 260 человек медперсонала. У пациентов и сотрудников медучреждения, контактировавших с заболевшим, взяты биоматериалы для проведения тестирования. При этом КРКБ прекратила выписку пациентов до получения второго отрицательного анализа.

Три человека с подозрением на коронавирусную инфекцию выявлены в Ухте. По данным пресс-службы администрации города, первая инфицированная пациентка 1 апреля поступила в ухтинскую больницу поселка Шудаяг с подозрением на пневмонию. Она находилась в двухместной палате терапевтического отделения, где была еще одна пациентка. У ухтинки с диагнозом «пневмония» тест-система показала первичный положительный результат на коронавирус, анализы направлены на дальнейшую проверку. Ее соседку по палате в Шудаяге также медики взяли на особый контроль и поместили в отдельный инфекционный бокс.

Третья пациентка, жительница ухтинского села Лайково, поступила в больницу Шудаяга на днях с признаками ОРВИ. Она недавно проходила лечение в Сыктывкаре и могла контактировать с инфицированными.

Как заверили в администрации города, в лечебных учреждениях проведены все необходимые мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Три пациентки размещены в отдельном боксе УГБ №1, все находившиеся в это время в терапевтическом отделении больные переведены в инфекционное отделение и уже изолированы от других пациентов. Также медперсонал, контактировавший с пациентами, которые находятся под подозрением на коронавирусную инфекцию, изолирован в инфекционное отделение. Его сотрудники будут временно проживать в отделении наркологии городской больницы Шудаяга.

В корпусах больницы введен комплекс карантинных мероприятий. Эпидемиологическое расследование и лабораторное обследование контактных лиц продолжается. Все пациенты больницы в Шудаяге получают необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием и необходимыми бытовыми условиями. Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал больницы также обеспечен.

Родственники пациентов, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, предупреждены и находятся в режиме самоизоляции дома.

В инфекционном отделении УГБ №1 Ухты готовы 104 койко-места для размещения больных коронавирусом. Начались ремонтные работы в санатории «Крохаль», где будет оборудован обсерватор. Сюда смогут поместить всех контактировавших с больными или тех, кто приехал из неблагополучных по эпидситуации стран.

По состоянию на 6 апреля в Сосногорском районе под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирус находятся 78 жителей муниципалитета.

Случай заражения коронавирусом был выявлен в поселке Междуреченск Удорского района. Болезнь у жительницы поселка протекает в легкой форме. Пациентка изолирована дома, обеспечена необходимым лечением, ее состояние контролируют медработники. Круг контактов женщины установлен, у них взяли пробы на инфекцию, направили в Сыктывкар. На всякий случай в Междуреченске создан обсерватор на десять коек. В центральной районной больнице все также подготовлено к работе. Есть три аппарата искусственной вентиляции легких. Имеется возможность использовать инфекционное отделение.

Двух пациентов с подозрением на коронавирус выявили в Усть-Вымской центральной районной больнице. В лечебном учреждении провели комплекс мероприятий, чтобы не допустить распространения инфекции. Отделение неврологии функционирует в условиях карантина.

Первый больной с подозрением на коронавирус выявлен в Усть-Куломском районе. Пациент переведен для изоляции в обсерватор, для него организовано питание и медицинский контроль. Всего под медицинским наблюдением в связи с коронавирусной инфекцией в муниципалитете находятся 36 человек, а также 29 членов их семей, 14 гражданам выдано предписание на обязательную самоизоляцию, у них взяты пробы на коронавирус.

Пациентка с COVID-19 выявлена в Корткеросском районе. По информации Корткеросской центральной районной больницы,

7 апреля был подтвержден диагноз пациентки, находившейся в терапевтическом отделении ЦРБ. Больная в сопровождении бригады территориального центра медицины катастроф отправлена в Сыктывкар. Терапевтическое отделение с 28 больными и медицинским персоналом закрыто на карантин для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

Слухи о больных коронавирусом начали распространяться в Усинске. Главврач центральной районной больницы Максим Чуркин обратился к местным жителям с просьбой не поддаваться панике. Он сообщил о двух пациентах с респираторно-вирусной инфекцией в легкой степени, у них взяли анализы на коронавирус, но результаты еще не готовы. Эти пациенты изолированы, под наблюдением медиков проходят лечение на дому, так как госпитализации подлежат только люди с тяжелыми формами ОРВИ и коронавирусной инфекции. Люди, которые контактировали с этими пациентами, установлены, у них взяты анализы на коронавирусную инфекцию, они находятся под ежедневным медицинским наблюдением.

Максим Чуркин заявил, что коронавирус имеет высокую степень заражения, а Усинск – очень «социально активный» город, куда приезжают вахтовики из разных регионов страны. По мнению врача, в городе возможно появление какого-то количества инфицированных, и основная общая задача всех усинцев – не допустить распространения инфекции.

– Только самоизоляция будет тем мероприятием, которое позволит даже при появлении больных коронавирусной инфекцией защитить окружающих от взаимного заражения. К сожалению, маски, дезинфицирующие растворы, иммуностимулирующие препараты не защитят нас от заражения, если мы будем находиться в тесном контакте с заболевшими, – сообщил Максим Чуркин.

Еще один город республики с большим количеством приезжих – Воркута. Мэр Воркуты Игорь Гурьев обратился к врио главы республики Владимиру Уйба с предложением организовать в здании профилактория «Заполярье» обсервацию для вахтовиков.

Как сообщила администрация заполярного города, по состоянию на 5 апреля под подозрением на заражение коронавирусной инфекцией трое воркутинцев. Их анализы отправлены в лабораторию в Сыктывкар. Еще 144 человека, которые вернулись из-за границы или имели контакты с носителями инфекции внутри России, находятся под наблюдением.

Людмила ВЛАСОВА

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