Продавцы взвинтили цены на имбирь и лимоны

Абсолютным лидером по росту цен среди продуктов на данный момент в России и в Коми можно назвать корень имбиря. Его цена увеличилась в 10-15 раз – в зависимости от степени «корыстолюбия» продавцов в том или ином регионе. «Республика» разбиралась, насколько полезен имбирь при коронавирусе.

Еще недавно килограмм имбиря в магазинах стоил 200-300 рублей. Но с началом пандемии COVID-19 в интернете появилась информация о том, что имбирь препятствует заражению коронавирусом. Покупатели начали сметать этот товар с прилавков магазинов, а продавцы взвинтили цены. Даже у привычных к инфляции россиян новые ценники вызвали шок. В Воркуте, например, килограмм корня продают за 3000 рублей. Впрочем, в Краснодаре и Новороссийске килограмм того же продукта стоит 7000 рублей.

Журналисты «Республики» соблюдают режим самоизоляции, работают удаленно, посещают только ближайшие к дому продовольственные магазины и обнаружили имбирь лишь в одном крупном торговом центре Сыктывкара по цене 240 рублей за 100 граммов. Впрочем, товар спросом не пользовался совсем.

Зато почти детективной историей поделилась читательница из Эжвинского района столицы Коми. Она нашла имбирь в одном из магазинов, но ценник на товар отсутствовал. Когда спросила цену, продавец смутилась и призналась, что даже называть такую сумму неудобно. Покупательница предположила, что теперь за кило просят рублей 500, не меньше. Продавец смутилась еще больше и прошептала: «Три тысячи за килограмм». Шокированная покупательница отказалась от приобретения имбиря за такую цену.

Как сообщает РИА Новости, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не верить в эффективность имбиря при лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил на брифинге 1 апреля директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он прокомментировал рост цен на имбирь в России на фоне распространения коронавируса.

По словам эксперта, нужно быть осторожным с тем, что называется традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше почувствовать себя, например, при лечении простуды или гриппа.

Специалист посоветовал людям, у которых есть любимые способы лечения, такие как употребление фенхеля, имбиря или лимона, продолжать использовать их, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут лечить коронавирусную инфекцию. Райан подчеркнул, что пока нет доказанного эффективного способа лечения COVID-19, по всему миру ведутся испытания лекарств.

Значительно выросла и цена на лимоны. Если до всеобщего ажиотажа в Сыктывкаре лимоны можно было купить по 130 рублей (а если повезет, то и по 100 рублей) за килограмм, то уже на этой неделе самые дешевые лимоны, которые удалось отыскать в магазинах города, стоили 230 рублей за килограмм. Но встречаются ценники с суммой 450 рублей и выше.

Ирина СМИРНОВА

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