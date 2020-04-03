В Коми увеличат объёмы производства тепличных овощей

По словам генерального директора тепличного комплекса «Сосногорский» Евгения Фатеева, в апреле ожидается увеличение объема производимой продукции.



– Урожай напрямую зависит от количества получаемой растениями световой энергии. На сегодняшний день мы собираем 240 тонн овощей в неделю, в том числе 90 тонн – томата, 150 тонн – огурца. Увеличение продолжительности светового дня позволит нарастить объемы производства на несколько десятков тонн, – отметил Евгений Фатеев.

Несмотря на объявленную пандемию, тепличный комплекс продолжает работать бесперебойно семь дней в неделю.

— Агрономическая служба, инженерная служба, склад готовой продукции работают в штатном режиме. Для безопасности сотрудников на предприятии предприняты все необходимые профилактические карантинные мероприятия, – уверил директор тепличного комплекса.