В правовом поле

Большая часть вопросов, которые поступали в адрес референта главы Коми Романа Койдана, были так или иначе связаны с последствиями пандемии коронавируса. Юрист объяснил, как защитить свои права в непривычных условиях самоизоляции и нерабочей недели.

– Наша семья получила путевку в Крым. Но с 28 марта все санатории Крыма закрыты. Билеты на самолет мы уже купили. Авиакомпания отказывается возвращать деньги за билеты. Что делать?

– В этом случае первое необходимое действие: подать письменную претензию компании-перевозчику с требованием расторжения договора купли-продажи и возврата денег за билеты. В случае отказа обращайтесь с иском в суд.

– Нахожусь на перевахтовке, на работу должен был выйти в апреле. Руководство просит меня остаться дома еще на месяц, при этом подписать заявление на отпуск за свой счет. Сидеть в неоплачиваемом отпуске я не хочу. Могу ли я не подписывать заявление на отпуск?

– Можете отказаться подписывать. Дни нерабочей недели по указу президента России должны быть оплачены в размере среднего заработка.

Свои вопросы Роману Койдану можно направлять в редакцию газеты «Республика» по адресу: secr@gazeta-respublika.ru с пометкой «Вопрос Койдану». Также вопрос можно задать на странице референта главы республики. На сайте http://rkomi.ru необходимо выбрать вкладку «Глава Республики Коми С.А. Гапликов», а затем вкладку «Референт Главы Республики Коми». На этой же странице можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разных отраслях права.

– Работаю в торговом центре продавцом, оформлена официально. Наш торговый центр закрыли в связи с известными событиями. Знаю, что мне должны оплатить время вынужденного простоя, но владелец торговой точки (индивидуальный предприниматель) сказал, что оплачивать нам эти дни из своего кармана не будет. Как поступить?

– Если индивидуальный предприниматель не произведет оплату, обращайтесь с жалобой в Трудовую инспекцию.

– Работаем на частного предпринимателя. С середины марта мы не работаем из-за коронавируса, сидим дома, оплата за эти дни нам не идет. Надеялись, что заплатят хотя бы за нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля. Но директор сказал, что заплатит за это время из фонда отпускных денег, поэтому отпускных мы получим меньше. Имеет ли он право так поступить?

– Директор обязан произвести оплату за нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля. Сейчас неважно, из каких источников он возьмет деньги, но отпускные он также будет обязан выплатить в полном объеме.

– Могут ли мне отказать в очередном отпуске, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом?

– Если вы идете в отпуск в соответствии с утвержденным графиком отпусков, то отказать вам в предоставлении отпуска работодатель не может.

– Работаю по договору у индивидуального предпринимателя. Может ли он отправить работника на карантин без сохранения заработной платы?

– Если вы работаете по трудовому договору, то на время нерабочей недели должна сохраняться средняя зарплата.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА