Ставка на интеллект

ЛУКОЙЛ-Коми приступил к реализации проекта «Интеллектуальное месторождение». В его рамках реализуется целый комплекс организационных, технологических и информационных решений.

Этот пилотный проект ЛУКОЙЛа запустили в конце 2017 года в Западной Сибири. «Обкатка» прошла успешно, и проект решено было применить в других регионах.

В ЛУКОЙЛ-Коми реализация «Интеллектуального месторождения» стартовала в крупнейшем структурном подразделении – территориальном производственном предприятии «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». Оно разрабатывает месторождения в северной части Республики Коми, в том числе занимается крупными проектами на Денисовском лицензионном участке и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения.

В рамках реализации проекта здесь создали единый Центр интегрированных операций (ЦИО), реализующий комплексные решения по ряду направлений. В задачи ЦИО входит контроль над разработкой месторождений, фондом скважин, их текущим и капитальным ремонтом, сопровождение геолого-технических мероприятий, промыслово-геофизических работ и гидродинамических исследований, точный анализ резервов по добыче и сокращение производственных потерь. Все это сопровождается применением новейших IT-решений – например, виртуальных моделей месторождений.

Использование новой цифровой модели дает возможность повысить эффективность предприятий за счет автоматизации ключевого процесса управления добычей, выявить имеющиеся резервы и спланировать мероприятия с учетом приоритетов.

Владимир СВЕТЛОВ