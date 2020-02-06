Лучник Владимир Торопов: «Стрельба из лука развивает концентрацию и приучает к дисциплине»

Федерация стрельбы из лука – одна из самых молодых в Коми. В 2017 году ее организовал и возглавил уроженец поселка Аджером Корткеросского района Владимир Торопов. Делами федерации он занимается вместе с супругой Ксенией. Энтузиасты, вложившие в развитие этого вида спорта немалые средства, тесно сотрудничают с Российской федерацией стрельбы из лука, проводят региональные чемпионаты и уже сформировали сборную Коми для поездок на турниры более высокого ранга. В интервью «Республике» Владимир Торопов рассказал о том, откуда появилась любовь к стрельбе из лука и почему он решил продвигать столь необычный вид спорта в регионе.

– В декабре прошлого года в лучно-арбалетном клубе «Перестрелка», где и базируется федерация, проходил Кубок Республики Коми. Открывал турнир министр спорта Николай Бережной. Насколько вообще существенна помощь регионального министерства?

– Мы встречались с министром, общались по вопросам господдержки. Это хорошо, что с нами идут на контакт и не обходят вниманием, но пока развитие происходит в основном нашими усилиями и других таких же энтузиастов. Перед турниром наша федерация как некоммерческая организация выиграла грант на его проведение. Это тоже форма поддержки. Средства были выделены символические, потому что мы очень серьезно подходим к соревнованиям и затрат гораздо больше, но и на том спасибо. Помещение, где проходил турнир, находится у нас в коммерческой аренде, луки и другую необходимую экипировку покупаем сами. Всего в развитие этого вида спорта мы с супругой из семейного бюджета вложили уже порядка семисот тысяч рублей. Поэтому пока спортсменам приходится заниматься на платной основе.

Я сейчас бьюсь за то, чтобы можно было проводить бесплатные тренировки. Наш вид спорта является олимпийским и паралимпийским, и нам бы хотелось попасть в систему ДЮСШ или СШОР. Ходил в администрацию города, говорил: «Помогите составить список требований, которые нужно выполнить, чтобы данный вид спорта попал в ДЮСШ, чтобы можно было проводить тренировки на бесплатной основе, чтобы воспитание тренеров было и всю эту систему запустить, чтобы был на гос-уровне контроль по воспитанию инструкторов и тренеров, которые будут воспитывать следующее поколение спортсменов». Этот разговор был один на один, и мне сказали прямо: «Вова, в ближайшие лет 15 ничего тебе делать не надо, все равно никуда не попадешь». Вот и получается, что развитие спортивно-массового направления убивают на корню, оставляя возможность развития лишь коммерческого варианта тренировок. Да, понятно, что все ставки распределены, за них все борются. Спортсмены других направлений бьются за развитие своих видов спорта. Но нельзя душить развитие нового вида спорта.

– Есть ли выход из сложившейся ситуации?

– Не хочу никому ничего навязывать, но считаю, что действующая система развития спорта в стране заточена под поддержание тех видов, которые были зачаты еще в СССР. Тогда был запущен некий маховик, но эта машина потихоньку ход замедляет. Сейчас система такая: чем больше людей занимается, тем больше выделяют денег. Получается, что новый вид спорта, в который вовлечено еще мало людей, денег не получает. И как тогда этот вид спорта будет развиваться? Естественно, что сидеть и ждать этой поддержки мы не собираемся.

Моя позиция следующая: если я за несколько лет, не опираясь на поддержку министерства, смогу воспитать несколько кандидатов и, может быть, мастеров спорта, если кто-то из моих спортсменов попадет в сборную России – а сборная нашей страны одна из сильнейших в мире, – то мне эта поддержка потом уже не будет нужна. Это будет означать, что без какой-либо существенной поддержки мы создали массовость и престиж.

– Поддержка со стороны бизнеса у вас есть?

– Нам помогают спонсоры, но это разовая помощь. Опять же это незначительные суммы. За прошлые полтора-два года помощь составила порядка ста тысяч рублей. В масштабе республики это ничто, тем не менее мы и этому рады.

– Какова численность спортсменов в Коми и где еще, кроме Сыктывкара, этот вид развивается?

– Всего по республике около 150 спортсменов. В основном развитие идет в Сыктывкаре и Эжве (в городе действуют клубы «Перестрелка», «Вермасьöм», что в переводе с коми – состязание, «Рагнарёк», в Эжвинском районе клуб «1000» – авт.). В Ухте раньше развитие шло активнее, сейчас там все немного утихло. В Усинске мы помогли ребятам открыть тир. Месяца три назад туда увезли оборудование, уже два раза они к нам приезжали на соревнования. Там около десяти человек занимаются. Хотим активно развивать стрельбу из лука в Корткеросском районе. Я сам аджеромский и отвез недавно в родной поселок оборудование. Помещение нам выделили. Будем разговаривать с местными властями, чтобы еще открывать залы в районе.

– В Сыктывкаре стрельбой из лука занимается целая семья. Насколько это частое явление?

– Редкое. Причем очень редкое. В семье Дунченкиных сначала стрельбу из лука попробовал 15-летний Михаил, затем его увлечение поддержали отец Роман и младшая сестра Анастасия. Они занимаются в клубе «Рагнарёк», но приезжают ко мне для индивидуальных тренировок. Роман и Михаил уже ездили на всероссийские соревнования в составе сборной Коми. Пока сложно сказать, вырастут ли ребята в спортсменов высочайшего уровня, но отец однозначно достоин уважения. Он не только поддержал увлечение детей, но и сам увлекся. Стрельба из лука – это один из лучших способов привить дисциплину и научиться концентрироваться. Это остается со спортсменами навсегда. Множество положительных качеств приобретает человек через этот увлекательный процесс. Им нравится стрелять, они увлечены не самим процессом выстрела, а тем, что происходит в голове. С одной стороны, понять это сложно, с другой, когда начинаешь стрелять, то начинаешь это чувствовать.

– Сколько нужно тренироваться, чтобы дорасти до уровня олимпийского чемпиона?

– Двух-трех тренировок в неделю недостаточно, нужно хотя бы пять. Если не опираться на поддержку министерства, не рассчитывать на госучреждения и структуры, а работать исключительно самостоятельно, то это требует больших финансовых вложений. Грамотный тренировочный процесс для лучника должен включать в себя не только подготовку в тире. А еще обязательно бассейн как минимум два раза в неделю и как минимум три раза в неделю тренажерный зал. Нужна комплексная работа на тренажерах. Надо закачивать не только те мышцы, которые работают на выстрел, а в целом работать над общей физической подготовкой, для тонуса это тоже необходимо. Если каждый лучник на это будет со своего кармана выкладывать средства, то получится, что только на тренировки нужно где-то в пределах пятнадцати тысяч рублей в месяц. В эти затраты не входит питание, а нужно качественное спортивное питание, и без учета расходных материалов: одна только тетива может стоить от 3 до 15 тысяч. То есть если спортсмен только на свои деньги занимается без какой-либо поддержки, то он как минимум должен быть богатым. Это я не затрагиваю еще и траты на выезды, на которых он оттачивает свое мастерство.

– Как лично вы начали заниматься столь необычным для нашей республики видом спорта?

– Дела федерации мы ведем вместе с супругой, вдвоем проводим тренировки, занимаемся судейством и организацией соревнований. Но первым стрельбой из лука увлекся я, мы тогда еще с женой даже не встречались. После армии вернулся на старую работу. Работал в организации по обслуживанию рекламных конструкций, занимался промышленным альпинизмом, куда попал благодаря увлечению спортивным альпинизмом. В общем, мы занимались высотными рекламными конструкциями. Сидели как-то в гараже с коллегами, общались, и один из них сказал, что хочет купить блочный арбалет. В итоге жена ему на день рождения подарила этот арбалет со стрелами и всем необходимым. Мы начали с ним заниматься, тренировались месяца три. Это достаточно мощное оружие, с оптическим прицелом. Но арбалет показался мне слишком скучным оружием, и месяца через три после того, как попробовал из него стрелять, я купил себе блочный лук. Это было почти десять лет назад. Никто на тот момент в Коми не стрелял из блочных луков и не знал, как это делается и как они настраиваются.

– Каков разброс цен на это спортивное оружие?

– Луки для новичков стоят от полутора до 10-15 тысяч рублей. Блочные луки от 15 и выше. Спортивные луки, как блочные, так и классические, могут стоить от 20 тысяч и выше, вплоть до двухсот. Но это только лук, а еще отдельно покупается прицел, виброгаситель и многое другое. Причем прицелы могут стоить от четырех тысяч до 25. Есть прицелы даже за 60 тысяч.

– Где проводили первые опыты стрельбы?

– В гараже или на улице. На улице редко, потому что это все-таки опасно. Блочный лук с 80 метров спокойно может пробить доску-пятидесятку (толщиной 50 миллиметров), это достаточно убойная сила.

Знаю места, где можно спокойно стрелять и никому не мешать. Уходил в карьер, но чаще стрелял в большом кирпичном ангаре с железными воротами, чтобы, если что-то случится, стрела ломалась, но ни в коем случае не вылетала наружу. Безусловно, стреляя из такого оружия, должно быть все в порядке с головой. О безопасности надо думать в первую очередь. Со временем я решил, что любителям стрельбы нужно объединяться под знаменами официальной организации, в том числе чтобы ни у кого не было соблазна стрелять в неподходящих для этого местах. Ведь мода на блочные луки и арбалеты потихоньку росла. Люди покупали, а пользоваться не умели. Необходимо было окультурить это все, направить в нужное русло тех, кому было это интересно. В 2016-м мы с супругой стали серьезно заниматься подготовкой, а в следующем году организовали федерацию.

– Вы ведь и сам еще действующий спортсмен?

– Да, я кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука. В среднем тренируюсь раз в неделю по часу, потому что попросту не хватает времени. Очень много административных забот, работа с документами и так далее. В итоге получается, что полжизни ты тратишь на то, чтобы организовать нормальные тренировки для других. Поэтому на определенном этапе у любого тренера возникает вопрос: либо ты сам тренируешься, либо тренируешь других. Третьего не дано. Я максимально стараюсь этот момент оттянуть для себя. Моя главная цель – мастер спорта. Для уровня мастера международного класса добраться вряд ли получится. Для этого нужен человек, который бы надо мной стоял и подгонял. Потому что сам себя можешь подгонять, но до определенного уровня. А потом начинаются такие вещи, как лень. Например, Рома с Мишей сюда для чего приходят? Чтобы я периодически к ним подходил и говорил: «Так, спина кривая, спуск слишком жесткий». Такие вещи видны только со стороны и только наметанному глазу.

Вообще лучники – народ спе-цифический. Это сборище индивидуалистов, но так как они друг с другом схожи, то в определенный момент интересы пересекаются, и люди готовы друг другу помогать. Как-то на всероссийских соревнованиях я познакомился с опытными ребятами, мы на одном рубеже стояли. И один из них мне за две секунды указал на ошибку, которую я раньше не замечал. Потому что я не могу на себя посмотреть со стороны, и меня никто не учил – я вообще самоучка. Всегда, приезжая на сборы, стараюсь учиться у других. Потому что в России стрельба из лука – это достаточно старый вид спорта.

– На какие российские регионы стоит равняться?

– На те, где есть массовость. Это необходимо для того, чтобы был отсев. Есть люди, которые занимаются просто для удовольствия, есть те, кто дойдет до определенного уровня и дальше не сможет, а кто-то дальше пойдет, если его грамотно обучать. Из десяти тысяч занимающихся нужно выявить одного лучшего, который будет заниматься на олимпийском уровне и побеждать. Соответственно, чтобы выявить в Коми сильнейших, нужно больше спортсменов.

– Влияет ли на результаты возраст спортсменов?

– Никак не влияет. Можно начать заниматься в любом возрасте и добиться неплохих результатов. Половина спортсменов сборной страны – это выходцы из других видов спорта: там травму получил, тут еще что-то не так пошло. Они приходят в итоге в стрельбу и добиваются высоких результатов. Я сам долгое время занимался спортивным альпинизмом, любовь к которому привил известный в республике турист и альпинист Сергей Васильевич Журавлев. К сожалению, в конце прошлого года его не стало. Я ему очень благодарен и буду всегда помнить. Так вот, в спортивном альпинизме мне одного восхождения не хватило до кандидата в мастера спорта. Потом у меня образовалась семья, и заниматься альпинизмом стало сложнее. Все-таки каждый год проводить по двести дней в горах я был не готов. В итоге в стрельбе я смог себя реализовать и, как уже говорил, надеюсь, что еще стану мастером спорта.

– А есть ли поддержка со стороны Российской федерации стрельбы из лука?

– Поддержка на данный момент только информационная. У меня есть телефоны президента, вице-президента и секретаря федерации. Если что-то нужно, то звоню напрямую. Например, на соревнованиях в Рыбинске мы увидели новшества, которые захотели внедрить у себя, и я звонил секретарю, проконсультировался, помогли. Более двадцати лет федерацию возглавляет бронзовый призер Олимпиады в Сеуле 1988 года Владимир Николаевич Ешеев. Я с ним общался, он спросил мое видение, я ему объяснил, к чему хочу прийти и какими способами. Он рассказал, каким хочет видеть дальнейшее развитие этого направления спорта в России. Меня порадовало его одобрение, он сказал, что мы двигаемся в верном направлении.

– Обычно все новое продвигать крайне тяжело, что и подтверждает беседа с вами. Уверены, что запала хватит на реализацию намеченных планов?

– Энтузиазм по-прежнему есть, но его меньше, чем раньше. Однако бросать то, что сделано, на данный момент глупо. Потому что это все равно как разогнаться, а потом просто плюхнуться и ничего не делать. Зачем? Сейчас нужно продолжать это делать, ведь популярность стрельбы из лука растет и будет расти.

Ярослав СЕВРУК

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На декабрьском Кубке Коми спортсмены соревновались в стрельбе из трех видов лука: блочного, традиционного и классического. Лишь стрельба из классического лука входит в семью олимпийских видов спорта. Однако региональная федерация развивает все направления. У классического лука сила натяжения 15-20 килограммов, а скорость полета стрелы превышает 200 километров в час, у блочного лука сила натяжения около 25-30 килограммов, а скорость полета стрелы – до 320 км/ч. Несмотря на кажущуюся легкость, с которой лучники производят выстрелы, это требует серьезных усилий. За тренировку спортсмен делает около 200 выстрелов. Если сила натяжения составляет 18 кг, то в среднем получается, что он «тянет» более трех с половиной тонн.

Стрельбу из лука производят как в помещениях, так и на открытых пространствах. Минимально допустимая дистанция, с которой осуществляется стрельба, – 18 метров. Именно с такой дистанции стреляли спортсмены на региональном кубке. Пока более просторными площадями местная федерация не располагает.

В ближайших планах Владимира Торопова проведение в Коми «Яблочного турнира». Соревнования пройдут 23 февраля в клубе «Перестрелка». Спортсмены будут стрелять из традиционных луков по мишеням в виде нарисованных яблок. Причем организаторы подготовили для участников ряд интересных условий, например, нужно будет стрелять, стоя на одной ноге. А уже 7-8 марта пройдут чемпионат и первенство Коми по стрельбе из лука, которые будут являться отборочными для участия во всероссийских соревнованиях.

Глобально в планах руководителя Федерации стрельбы из лука проведение в столице Коми чемпионата Северо-Западного федерального округа в 2021 году. Таких соревнований в России еще не было, как правило, проводятся только соревнования уровня городов или страны.

– Это будет уникальный чемпионат. Если все получится, то он пройдет в год столетия Коми. Я уже звонил по этому вопросу Владимиру Николаевичу Ешееву, и он обещал поддержать. Предстоит большая работа: нужно найти помещение, подготовить необходимые документы, соблюсти все требования. Это сложно, но хочется дать этот импульс, – пояснил Владимир Торопов.