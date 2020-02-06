Как Усть-Сысольск городом стал

На этой неделе исполнилось 240 лет со дня получения Усть-Сысольском статуса города. 5 февраля (25 января по старому стилю) 1780 года небольшое зырянское селение в устье реки Сысолы именным указом Екатерины II было официально преобразовано в уездный город, который вместе с уездом вошел в состав Вологодского наместничества.

Одним росчерком пера

Границы Усть-Сысольского уезда были четко определены. В его состав были переданы выделенные из Яренского уезда селения по берегам Сысолы, верхней Вычегды, Вишеры и верхней Печоры. Также в состав уезда включили деревни и села по реке Летке, находившиеся ранее в Слободском уезде Вятского края, и селения верхней Лузы (Лойма, Спаспоруб, Ношуль, Объячево), бывшие до этого в составе Сольвычегодского уезда.

Но Вологодское наместничество как административная единица просуществовало относительно недолго – с 1780 по 1796 год (его упразднили в связи с образованием Вологодской губернии). Оно состояло из Вологодской, Великоустюгской и Архангельской областей, делившихся на 19 уездов.

По екатерининскому указу в 1780 году статус города получил не только Усть-Сысольск. При открытии наместничества городами также стали Грязовец, Кадников, Вельск, Никольск, Красноборск, Лальск и Яренск. 2 октября того же года Екатериной II были утверждены гербы ряда новых городов Вологодского наместничества, в том числе и Усть-Сысольска.

Зырянские князьки

Официальное празднование «открытия» города и уезда прошло в Усть-Сысольске 10 сентября 1780 года в присутствии приехавших вологодских чиновников. После молебна в Троицком соборе представителем вологодского генерал-губернатора Жеребцовым был зачитан указ об образовании города и уезда. Затем избранную публику пригласили на праздничный обед, который прошел в двухэтажном доме купца Афанасия Суханова. (Уточним, что это не тот дом, в котором ныне размещается Литературный музей Ивана Куратова. До наших дней сохранился каменный двухэтажный дом Степана Суханова. И разрешение на его строительство купцу было выдано в 1801 году, то есть построили его уже в начале позапрошлого столетия.) Официальные торжества завершились пальбой из небольших мортир, установленных на соборной площади.

Напомним, что история столицы Коми края неразрывно связана с самым древним местным купеческим родом – Сухановых, благодаря которым Усть-Сысольск начал приобретать свой городской облик. В частности, именно Сухановы возвели первые в городе каменную церковь и каменные дома.

Самое раннее, известное историкам упоминание об этой семье датируется 1608 годом. В 1771 году по Зырянскому краю путешествовал академик Иван Лепехин, впоследствии опубликовавший свои путевые дневники. Поразившись богатству и могуществу Сухановых, он не без основания назвал их «зырянскими князьками». Это было время наивысшего могущества династии. «Не храмы вперяли у зырян почтение к сей селитьбе (Усть-Сысольску), но живущие в нем богачи, Сухановы прозываемые, которые и сами произошли от зырянского племени, – писал Иван Лепехин. – Проворство в торговле обогатило их и сделало зырянскими князьками. Каждый зырянин составляет их как бы природного крестьянина, и все его стяжание почти надлежит Сухановым. Если где увидишь лучшие нивы в ближайших селениях к Усть-Сысольску и спросишь, кому они принадлежат, отвечают: Сухановым; если где пасутся стада, стада надлежат Сухановым…»

В 1780 году Сухановы переписались из Яренского купечества в Усть-Сысольское. О влиятельности фамилии Сухановых в тот период можно судить по такому факту: на утвержденном плане застройки города только одна из двенадцати улиц являлась «именной» – Сухановской. Остальные носили «церковные» названия.

Представители семьи пять раз были градоначальниками Усть-Сысольска. Последним городским головой при царе и после Февральской революции был Алексей Суханов.

Коми уезд

Усть-Сысольский уезд стал самым большим в Вологодской губернии – он занимал почти 40 процентов ее площади. Уникальность уезду добавляло то, что практически все его население было зырянским.

В 1783 году в Петербурге был разработан генеральный план застройки Усть-Сысольска, до этого имевшего всего пару улиц. 16 января 1784 года генеральный план Усть-Сысольска был утвержден указом Екатерины II. Город разделили на двадцать шесть кварталов, в которых намечалась дюжина параллельных улиц, семь из них прямыми лучами веером расходились от излучины Сысолы, а пять пересекали их под прямым углом и шли параллельно реке. Веерная планировка напоминала столичную, и ее следы по сей день сохранились в исторической части города. На пересечении центральных улиц разместилась главная городская площадь – Стефановская. В топографическом описании того времени говорится так: «Фигуру имеет нерегулярного пятиугольника. Окружается с восточной стороны рекою Сысолою, с южной, западной и северной – лесами. В длину простирается на пять, в ширину – на две, в окружности – на четыре версты».

Город конца XVIII века – это в основном территория нынешнего Кировского парка и современных улиц Советской и Кирова. Улицы были немощеными, с деревянными тротуарами. Дома стояли не в ряд, а как кому было удобно строиться. Жителей насчитывалось всего 1753 человека.

Начало светской жизни

Даже после получения статуса города жизнь устьсысольцев мало чем отличалась от жизни в ближайших деревнях. Усть-Сысольск, по сути, оставался огромным селом, поэтому жилые дома плотно окружали строения хозяйственного назначения: хлев, дровяник, сеновал, баня. Собственный огород был практически у каждой семьи. Стандартный квартал состоял в среднем из четырех домов с примыкающими хозпостройками. Их окружали глухие заборы, которые должны были скрыть от любопытных глаз прохожих подробности частной жизни хозяев усадьбы. Парки и дома на окраине города были огорожены горизонтальными неглухими заборами из жердей. Они защищали дворы от пасущихся без присмотра коров и коз.

А начало светской жизни в Усть-Сысольске можно связать с появлением в городе ссыльной семьи Осипа Ишимова. Его дочка – пятнадцатилетняя Александра Ишимова не только привила провинциальным ровесницам столичные вкусы и моды, но провела в 1819 году первое в Усть-Сысольске любительское театральное представление. Девушка с подругами поставили популярную в начале позапрошлого века комическую оперу Александра Княжнина в одном действии «Девишник, или Филаткина свадьба, следствие Яма и Посиделок».

Александра Ишимова (1804-1881) – известная русская писательница, переводчица и издатель. Образование получила в пансионах для девочек, занималась самообразованием. В 1818 году она окончила пансион и готовилась поступать в Екатерининский институт, но после неудачного ведения судебного дела против одного из родственников Аракчеева ее отец был выслан из Петербурга в Вологду, а затем в Усть-Сысольск. Только в 1825 году Александра добилась прощения для отца. В Петербурге она занялась литературными переводами, познакомилась с Вяземским, Жуковским, Пушкиным и другими писателями. С 1834 года работала над «Историей России в рассказах для детей». Ишимова – последний корреспондент Пушкина. Поэт написал ей письмо об ее исторических рассказах в день дуэли с Дантесом: «Милостивая государыня Александра Осиповна, крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение… Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»

Воспоминания о жизни в Усть-Сысольске Александра Ишимова опубликовала в своей автобиографии, три страницы которой посвящены уездному городу. Отрывок из автобиографии был напечатан в 1923 году в одном из последних номеров известного российского журнала истории и истории литературы «Голос минувшего».

Город, по ее словам, тогда представлял собой две-три улицы с деревянными домиками и с двумя каменными домами купцов Сухановых. Александра давала уроки французского и русского языков своему брату и сыну городничего – двенадцатилетнему Васеньке. Девушку насмешило, что костюм Васеньки (которого все почтительно называли Василием Николаевичем) был уменьшенной копией формы его отца – черный нанковый сюртук с красным воротником. После уроков юная учительница играла со своими учениками в горелки.

«Общество состояло из обыкновенных чиновников прежнего уездного города: городничего, исправника, судьи, разных заседателей и стряпчего; и купцов – по большей части разбогатевших зырян, так как уезд Усть-Сысольский населен весь зырянами», – писала Александра Ишимова.

В первый же свой выход в высшее общество уездного городка девушка до глубины души была поражена тем, что провинциальная молодежь не знает современных танцев, а по старинке водит на балах народные хороводы.

«Мне это показалось очень странным зрелищем, – вспоминает писательница. – В Петербурге я слышала, что играют в хороводы только крестьяне и крестьянки в деревнях».

Столичная девушка рассказала провинциальным ровесницам, что на таких вечерах нужно не хороводы водить, а современные танцы танцевать. Те посетовали, что танцам не обучены, да и музыки подходящей в городе нет. Александра пообещала зырянским девушкам обучить их танцам. И музыка нашлась – у ее отца служил сын кухарки Егорка, который умел играть на скрипке. Александра быстро обучила девушек полонезу, вальсу, мазурке и другим танцам, и народные хороводы, на беду любителям старины, канули в прошлое.

Затем Александра «навела порядок» и в нарядах уездных барышень, которые носили платочки, повязанные «по-купечески». Девушки начали завивать передние локоны и выписывать из Архангельска модные тогда черепаховые гребенки. Фасоны платьев скопировали с тех, что были у Александры и ее мамы. После этого осмелевшие уездные девушки решились на постановку первого спектакля.

«Они под руководством моим победили свою природную робость и решились сыграть небольшую пьеску. Это представление до того понравилось всем, что даже хозяин того дома, где оно проходило, с удовольствием смотрел, как его дочери и подруги разыгрывают свои роли», – спустя много лет вспоминала Александра Ишимова.

Население и площадь города росли. В ноябре 1837 года была открыта городская публичная библиотека. Начали открываться учебные заведения. Появились фотографы, синематограф, любительский театр. Жить стало лучше, жить стало веселее. И к 1917 году Усть-Сысольск стал типичным уездным городом Российской империи. Отличие от других было в том, что на улицах продолжала звучать коми речь.

Артур АРТЕЕВ

Фото oldsyktyvkar.ru