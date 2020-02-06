Ускорение газификации

Газификацией населенных пунктов, включающей в себя прокладку сетей, подключение домовладений и обслуживание газопроводов, должна заниматься одна структура – сам Газпром, сроки подключения жилья к газу необходимо сократить, а для населения сделать подведение голубого топлива к домам более доступным. К такому единодушному мнению пришли участники состоявшегося в Госсовете Коми рабочего совещания, посвященного подключению жилья к газораспределительным сетям.

Открывая совещание, вице-спикер Госсовета РК Василий Смалий привел данные о финансировании и реализации программы газификации и планах на обозримое будущее. В 2017-2019 годах из республиканского бюджета на газификацию выделено 313 миллионов рублей, на текущий год запланировано 353 миллиона, на 2021 год – 71 миллион рублей. В 2019 году на федеральном уровне была принята новая программа – комплексного развития сельских территорий, которая включает в себя и газификацию. На ее реализацию планируется направить значительные средства, только в 2020 году 230 миллиардов рублей в целом по РФ.

В последние годы удалось достичь заметных результатов в газификации республики. Построены газопроводы в местечке Чит Сыктывкара, где созданы условия для подключения 170 домов, в микрорайоне Сосновая поляна – для 350 домов. В стадии строительства газопровод в микрорайоне Кочпон на 300 домов, ввод запланирован на 2020 год. В местечке Дав-3 села Выльгорт Сыктывдинского района предусмотрена газификация 250 домов, в Лесозаводе Сыктывкара – 160 домов. В 2021 году планируется строительство газопровода в поселке Кожва с возможностью газификации 300 домов, в 2022 году будет сдан газопровод в столичных пригородах Яг-Кар, Шордор, Шордор-2, Верхней Максаковке, что позволит газифицировать до 900 домов.

В Сыктывкаре в течение прошлого-позапрошлого годов к республиканским газопроводам подключены 28 домов в местечке Чит и 68 домов в поселке Краснозатонском. Общее количество подключенных заявителей составило 973 от частных лиц и 51 от юрлиц за три последних года.

В текущем году также планируется построить внутрипоселковый газопровод в селах Часово и Выльгорт. В Корткеросском районе к населенным пунктам газопровод планируется подвести в 2022 году, в Сысольском – к 2023 году.

В то же время в Госсовет Коми от жителей республики поступает множество обращений по вопросам газификации как в целом, так и при подключении своего жилья к газовым сетям. В основном люди жалуются на долгие сроки – от принятия решения о газификации населенного пункта и выделения на это бюджетных средств до появления газа в домах проходит более трех лет. И еще требуется много усилий и времени на получение технических условий, а также на приемку работ и оборудования в эксплуатацию.

Серьезной проблемой является и высокая стоимость подключения домовладений к сетям, недостаток средств в бюджетах муниципалитетов для проведения работ, связанных с проектированием и газификацией населенных пунктов. Провести газ до границы участка частнику можно по льготной цене – чуть более 50 тысяч рублей. Но тянуть трубу дальше и вводить ее в дом нужно уже за собственный счет, а это минимум 200-300 тысяч рублей. У многих жителей таких денег нет, и, заявившись на первоначальном этапе газификации поселения, они в итоге отказываются от подключения своего жилья к газовым сетям.

На эту и еще одну проблему обратил особое внимание присутствовавший на совещании зампред правительства Коми – министр сельского хозяйства и продовольственного рынка республики Анатолий Князев.

– Вложили по линии нашего ведомства на газификацию 170 миллионов рублей. Когда только начинали, желающих подключиться к трубе было 230 домовладений, а по завершении осталось всего 72. В середине марта были готовы подать газ, но ни одного подготовленного к газификации дома не оказалось. Начинаешь разбираться, и выясняется, что хромает синхронизация работ: газовики выдают технические условия только при готовом газопроводе. А люди уже на начальной стадии должны заниматься газификацией своего индивидуального жилья. Тогда у нас будет одновременно подача газа и подключение домов. И, конечно, люди боятся – вдруг не хватит денег. Надо разом выложить 150 тысяч на газификацию своего дома, для сельского жителя это солидная сумма. Плюс необходимо провести реконструкцию дома, чтобы только провести к жилью трубу. На проектирование тоже нужны деньги. Поэтому надо посмотреть, чем помочь людям, – отметил министр.

Выделяемой по линии минтруда субсидии малоимущим – 50 тысяч рублей на подключение газа – недостаточно. Новая программа заработала по линии минсельхоза – сельчанам предоставляется трехпроцентная льготная субсидия на ремонт жилья, в том числе на его газификацию. Но, как показывает практика других регионов, необходима дополнительная поддержка населения при газификации, подчеркнул зампред правительства Коми.

О дополнительном финансировании программы газификации говорили и другие участники рабочего совещания. Возможным вариантом могло бы стать снижение стоимости подключения к газу исходя из критериев нуждаемости вплоть до полного освобождения от платы за подключение.

А чтобы ускорить сроки работ по подведению и подключению газа, требуются законодательные изменения на федеральном уровне. По закону, пока газопровод официально не введен в эксплуатацию, обустраивать внутридомовые сети нельзя. Сроки газификации также увеличиваются из-за сложного процесса согласований. Поэтому в республике должен появиться механизм, который бы позволял оформить все бумаги в ра-зумный срок.

И есть еще блок проблем, связанных с обслуживанием, эксплуатацией и обеспечением безопасности бесхозных газовых сетей, а также сетей, находящихся в собственности физических лиц, муниципалитетов и организаций, не являющихся газораспределительными.

Из-за того, что разные сети принадлежат разным собственникам, возникают сложности с их обслуживанием и подключением новых абонентов. Передать газопроводы с государственного или муниципального баланса Газпрому можно через аренду, приватизацию либо концессию. Участники совещания предложили правительству рассмотреть возможные варианты организации этой работы.

В свою очередь, газовики тоже испытывают трудности. По словам заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Кирилла Тимофеева, газификацию тормозит отсутствие в муниципалитетах схем и планов газификации. Из-за этого ресурсоснабжающие компании не могут определиться с необходимой пропускной способностью сетей, а строительство часто происходит бессистемно. Все это влечет избыточное увеличение протяженности сетей с низкой пропускной способностью, увеличивает затраты на мероприятия по техническому присоединению и дальнейшую эксплуатацию сетей.

– Газификация должна быть в одних руках, – заявил на брифинге по итогам совещания депутат Госдумы РФ Иван Медведев. – Сегодня мы получили так называемые лоскутные газовые сети. Что-то у «Газпром газораспределения», что-то население само построило, и теперь это частные сети. Кто их будет обслуживать и по нормативам ли они сделаны? Мы эту проблему рассматривали в комитете по энергетике Госдумы и пришли к выводу, что должен быть один собственник сетей – Газпром. И тогда все встанет на свои места. Мы не будем переживать, правильно сети проложены или нет, взорвется этот газопровод – не взорвется и так далее.

По словам думца, после согласований в антимонопольной службе и в профильных федеральных министерствах последует обращение в правительство. Для решения этого вопроса достаточно постановления правительства о едином собственнике газовых сетей.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru