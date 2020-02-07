Почтовики Коми обработали более 2,6 млн почтовых отправлений в высокий сезон

Высокий сезон начинается для почтовых работников в ноябре и длится примерно до марта. На эти месяцы приходится самый большой объем пересылаемой корреспонденции. Особый пик приходится на предновогодний период. Так, с 1 ноября по 31 декабря 2019 года почтовики республики обработали более 2,6 млн почтовых отправлений – писем, бандеролей, мелких пакетов и посылок.

В этот период почтовые работники работают в усиленном режиме. За два предновогодних месяца сотрудники УФПС Республики Коми обработали 245 тысяч посылок, более 360 тысяч международных почтовых отправлений с товарными вложениями, при этом прирост по входящим заказным международным пакетам составил 31% по сравнению с показателями сентября — октября 2019 года.

Ежегодный рост объемов почтовых отправлений обеспечивается развитием Интернет-торговли. Трафик международной почты определяется сезонными колебаниями онлайн-продаж, которые традиционно достигают своего пика к концу года, что связано с проведением распродаж в интернет-магазинах и приобретением подарков к Новому году.

Справиться с возросшими объемами почтовикам в том числе помогают новые цифровые сервисы Почты России, которыми все активнее пользуются жители республики. На сегодня уже более 130 тысяч жителей региона получают почтовые отправления с помощью простой электронной подписи. По новой технологии выдается порядка 85% посылок и заказных писем. Каждую третью посылку клиенты оформляют и оплачивают онлайн через сайт Почты России.

«Использование электронных почтовых сервисов значительно упрощает процесс отправки и получения почтовых отправлений, экономит время клиента, помогает снизить нагрузку на почтовые отделения региона, которая в пиковый период возрастает в несколько раз», — отметил директор УФПС Республики Коми Виталий Осипов.

текст и фото УФПС РК