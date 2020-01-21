Забытый авиатор

Для участия в мероприятии, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Юношеская библиотека Коми объявила поиск родных, близких и знакомых участника войны, летчика Ардальона Куштанова. Напомним, в честь юбилея Победы президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы. В библиотеке решили вспомнить еще об одном участнике войны.

– К нам обратилась читательница найти какую-нибудь информацию о Куштанове, – рассказали «Республике» в библиотеке. – Но информации мало. Ходили даже в музей коми авиации, и там тоже ничего нет о нем. Мы решили через газету поискать родственников или знакомых летчика и пригласить их на мероприятие.

Вот что библиотекарям удалось найти о летчике. Ардальон Александрович Куштанов (1923-1994) – уроженец Коми АССР. Начинал работу в авиации в 1940 году авиамотористом в Сыктывкарском отдельном авиаотряде ГВФ. С октября 1941 по май 1945 года участвовал в Великой Отечественной войне в составе Московской авиагруппы особого назначения (10-я гвардейская авиатранспортная дивизия ГВФ). Младший техник-лейтенант. В 1946-1948 годах – повторная служба в ВВС. После армии – авиатехник СОАО ГВФ. После окончания Школы высшей летной подготовки в 1950 году и по 1955 год – бортмеханик Ли-2. Налетал три тысячи часов. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Партизанской Звезды (Югославия), медалями боевыми и за труд, знаком «Отличник Аэрофлота».

Все, кто помнит Ардальона Куштанова, могут обратиться в Юношескую библиотеку Коми.

В юбилейный год Победы в Юношеской библиотеке пройдет ряд мероприятий.

22 января состоится первая встреча. На урок мужества «Хлеб той зимы», посвященный освобождению Ленинграда от блокады, приглашены студенты Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, преподаватели, библиотекари, читатели. Гости памятной встречи увидят документальный фильм о блокадном Ленинграде, послушают обзор литературы, поучаствуют в викторине.

В залах библиотеки готовятся интересные экспозиции, представляющие художественную литературу, энциклопедические издания, мемуары и воспоминания, военные артефакты, знакомящие с героями войны и их судьбами.

Ко Дню воинской славы 27 января в Оранжевом зале библиотеки появится плакат «Хроника Победы», раскрывающий самые значительные этапы Великой Отечественной войны. Здесь же будет представлена коллекция памятных медалей, выпущенных к 75-летию Победы.

Артур АРТЕЕВ