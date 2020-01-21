Недетские вопросы о детских книгах

То, что читают дети и подростки, обсудили сыктывкарцы – участники книжного клуба Национальной библиотеки Республики Коми «Вершина айсберга». На встречу, которая прошла 19 января в столичном Револьт-центре, собрались люди разных поколений со своим читательским багажом и взглядом на литературу. Клуб «Вершина айсберга» предложил им поделиться своим читательским опытом и обсудить, как изменился круг чтения современной молодежи.

– Встреча получилась на редкость эмоциональной и жаркой, – рассказала «Республике» координатор клуба Ольга Демиденко. – Проблемой школьного чтения задаются учителя, родители, издатели и все, кого волнует будущее книжного слова. Согласно распространенному мнению, школьники стали меньше читать, и виной тому, конечно, смартфоны, планшеты и другие гаджеты, отвлекающие, развлекающие и совершенно необходимые. С другой стороны, книжный рынок детской и юношеской литературы процветает и держится на стойком потребительском интересе.

За круглым столом были и те, чьи школьные годы пришлись на середину прошлого века, когда круг чтения ограничивался мировой, русской и советской классикой. Кумиром читающих детей тогда был Аркадий Гайдар с повестями «Голубая чашка», «Чук и Гек», «Военная тайна», «Школа» и, конечно, культовой историей про Тимура и его команду. Младшим школьникам того времени полюбилась трилогия Валентины Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи», популярность которой была на пике в год выхода одноименной экранизации. Школьники зачитывались волшебной историей Лазаря Лагина о приключениях пионера Вольки и старика Хоттабыча, детскими триллерами Анатолия Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая птица». Участники встречи вспомнили роман Вениамина Каверина «Два капитана» и «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Старшее поколение выросло на книгах зарубежных авторов – Жюля Верна, Виктора Гюго, Джека Лондона, Марка Твена, Ремарка и Хемингуэя.

– Среди неожиданных высказываний о любимых произведениях были комплименты книге исследователя футуризма Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец», забытым «Сказочным историям маленького города» Гурама Петриашвили и повести Николая Внукова «Слушайте песню перьев» о фантастической жизни сына польки и индейца Сат-Оке, – добавила Ольга Демиденко.

Как отмечали участники встречи из поколения школьников восьмидесятых годов, им больше повезло с разнообразием современной литературы. Тогда появились книги Айзека Азимова, Станислава Лема, братьев Стругацких, детективные и приключенческие серии книг. Источником новой литературы и новой информации были журналы «Юность», «Техника молодежи», «Наука и жизнь», «Юный техник», «Уральский следопыт» и «Вокруг света» с его популярным приложением «Искатель».

На встрече беседовали не только о школьных предпочтениях в литературе. Поговорили о возрастных ограничениях в выборе книг и их маркировке в библиотечных каталогах, о связи образования, чтения и словарного запаса, о новых темах в литературе, таких как развод родителей, смерть близких, дети с особенностями развития, травля и кибербуллинг, беженцы и мигранты, бедность и социальное неравенство, толерантность и культурное разнообразие. Для сравнения детской литературы в разных странах посмотрели интервью с переводчиком Ольгой Дробот, которая считает, что в норвежской детской литературе нет запретных тем и что знать лучше, чем не знать, и думать лучше, чем не думать, а ответственность за выбор книг для детей лежит только на семье.

Все участники встречи согласились, что современный молодой читатель испытывает массовый информационный прессинг и колоссальные учебные нагрузки. Консервативная система образования зачастую превращает школьное чтение в скуку про ЕГЭ. Как высказалась одна из участниц, «в школах должны быть мастерские литературного творчества и никакой «обязаловки», так как произведения из школьной программы навсегда остаются за рамками читательского восприятия и обесцениваются».

По данным Российской книжной палаты, в электронном каталоге которой более 80 тысяч школьных изданий, только за одно полугодие 2019 года в стране издано около двух миллионов книг и брошюр. Наблюдается стойкий рост в количестве переводной литературы.

Как рассказала Ольга Демиденко, клуб «Вершина айсберга» в библиотеке курируется отделом литературы на иностранных языках, содержание встреч связано с зарубежными авторами. Каждая встреча сообщества – это открытие новых имен за границами массовой литературы и обсуждение книг в контексте истории и национальной культуры.

Артур АРТЕЕВ