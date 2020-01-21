Радиоэколог Наталья Рачкова: «Отходы радиевых промыслов захоронены надежно»

Кандидат биологических наук Наталья Рачкова вместе со своими коллегами-учеными Любовью Шапошниковой и Идой Шуктомовой много лет занимается научными исследованиями влияния бывших производственных объектов радиевого промысла в поселке Водный Ухтинского района на окружающую среду. В прошлом году за работу «Оценка эффективности реабилитации территорий Республики Коми, загрязненных вследствие деятельности промысла по добыче радия» их авторский коллектив был удостоен премии правительства Коми. О результатах научных наблюдений Наталья Рачкова рассказала «Республике».

– Насколько актуальны сегодня ваши исследования, ведь производство радия в Ухтинском районе прекращено уже более 60 лет назад?

– Шестьдесят лет в сравнении с периодом полураспада многих естественных радионуклидов – это ничтожно малый срок. Так, периоды полураспада радия-226 и урана-238, основных компонентов радиоактивного загрязнения территорий бывшего радиевого промысла, составляют 1600 лет и 4,5 миллиарда лет. Тысячи и даже миллионы лет могут пройти, пока за счет радиоактивного распада концентрация радионуклидов в объектах окружающей среды в зоне загрязнения существенно уменьшится. Все это время загрязненные участки будут оставаться источником поступления радиоактивных элементов на условно чистую территорию. Именно поэтому проблема реабилитации зон таких радиоактивных загрязнений всегда актуальна.

Оценке эффективности реабилитационных мероприятий, проведенных в разное время на территориях бывшего радиевого промысла (усилиями нашего государства), и был посвящен цикл наших работ, удостоенных премии правительства республики. Много раз мы выезжали в Ухтинский район на места радиоактивных загрязнений, отбирали пробы, сравнивали полученные в 80-х и 2000-х годах данные с результатами, отраженными в научных отчетах 60-х годов, исследовали процессы естественной дезактивации территорий. Мы отслеживали изменение содержания радионуклидов в грунте на самих загрязненных участках, оценивали интенсивность поступления радионуклидов в природные воды, донные отложения и дикорастущие растения.

– Можно ли назвать производство радия в Водном масштабным?

– Добыча радия вблизи поселка Водный велась с 1931 по 1956 год. Это было самое большое такое производство в Европе. Радий добывали из подземных вод с его содержанием до 10 тысяч раз выше, чем в природных поверхностных водах. В окрестностях поселка функционировало 12 радиохимических заводов. По системе многокилометровых деревянных водоводов подземная вода, содержащая радий, подавалась от скважин на заводы. Там в нее добавляли хлорид бария, пропускали через дробленый гипс, осаждали таким образом смесь сульфатов бария и радия. Концентрат сульфатов спекали с древесным углем и хлоридами бария и кальция. Затем соединения радия и бария выщелачивали из этого спека горячей водой, отделяли их дробной кристаллизацией. Конечным продуктом производства были кристаллы бромида радия.

– Как происходит загрязнение окружающей среды в результате производства?

– Радиоактивное загрязнение окружающей среды в результате использования этой технологии происходило по нескольким причинам. Во-первых, случались протечки деревянных водоводов при транспортировке подземных вод от скважин на заводы. Во-вторых, на территориях самих заводов на поверхность земли сливали отработанные воды с остаточным содержанием радия. Кроме того, были его потери непосредственно в виде концентрата сульфатов радия и бария, в том числе часть радия оставалась невыщелоченной в твердых отходах спека с древесным углем. В последующем радиоактивно загрязненный грунт и твердые отходы производства стали постоянным источником поступления радия в грунтовые и поверхностные воды, что отмечалось в научных отчетах сотрудников отдела радиоэкологии Института биологии Коми научного центра. И хотя опасных для здоровья и жизни концентраций радия в речных водах мы никогда не обнаруживали, тем не менее в республике долгое время стоял вопрос о реабилитации этих земель. Наиболее острой проблема была для хвостохранилища твердых отходов производства с повышенным содержанием радия и урана. Загрязнение ураном обусловливалось применением в начале пятидесятых годов технологии добычи радия из привозных урансодержащих руд. Когда в 2009-2011 годах сотрудники нашей лаборатории проводили инвентаризацию всех загрязненных участков, обнаружилось, что толща твердых радиоактивных отходов на хвостохранилище радиевого промысла составляет свыше шести метров. За годы существования хвостохранилища реабилитационные мероприятия на его территории проводились дважды – в 1961-1962 годах и в 2015 году.

В местах расположения других объектов бывшего промысла тоже наблюдался повышенный радиационный фон. Не секрет, что некоторые загрязненные участки располагались вблизи от водотоков и заселенной территории. Общественность неоднократно поднимала вопрос о мерах по улучшению экологических условий проживания людей в районе бывшего промысла. И наше государство приложило немало усилий для решения этой проблемы, но до конца ее еще не удалось решить, и некоторые территории в зоне заселения остаются загрязненными. Реабилитация радиоактивно загрязненных территорий – это сложное и крайне дорогостоящее мероприятие. К тому же часть местного населения выступила против обустройства еще одного могильника радиоактивных отходов, в котором бы был собран на долговременное хранение загрязненный грунт с территорий вблизи населенных пунктов. Люди просто сильно сомневались, будут загниваться у нас только «наши» отходы или их привезут еще откуда-то.

– Что собой представляли работы по реабилитации этих территорий?

– Полной очистки территории от радиоактивных загрязнений после такого производства достичь, конечно, трудно. Поэтому цель проведенных реабилитационных мероприятий заключалась в достижении определенного уровня изоляции радиоактивных отходов и загрязненного грунта от окружающей среды. Первый этап реабилитации был проведен насыпным методом в 1962 году. Тогда на поверхность радиоактивных отходов и загрязненного грунта насыпали чистый слой песчано-гравийной смеси толщиной в полметра. Подразумевалось, что он будет служить защитным «экраном» от повышенного радиационного фона, ослабит процессы рассеяния радионуклидов, снизит ветровой разнос радиоактивной пыли и так далее. Однако эффективность такого способа реабилитации оказалась невысокой и временной. Радиационный фон после проведенных работ снизился, но все же оставался высоким. Слой песчано-гравийной смеси довольно быстро покрылся дерном. На нем проросли растения, с надземной массой которых радий вновь выносился в насыпной поверхностный слой. Часть площади хвостохранилища оказалась заболоченной, а на поверхности другой его части из-за смыва песчано-гравийной смеси местами проглядывались радиоактивные отходы черного цвета. Одним словом, через многие годы задача реабилитации радиоактивно загрязненных территорий бывшего радиевого промысла опять возродилась. Насыпной метод подтвердил свою эффективность лишь на период 4-5 лет.

Поэтому в 2015 году в рамках федеральной программы был проведен второй этап реабилитации. Его реализовали только на территории хвостохранилища, применили метод консервации. Он часто используется в таких случаях. Если нельзя полностью очистить территорию от радиоактивных загрязнений, невозможно или опасно переносить отходы в другое место, то участок их расположения просто изолируют. В 2015 году на хвостохранилище были сооружены многоступенчатые геохимические и физические барьеры, препятствующие миграции радия за пределы загрязненной территории. Вдоль границы хвостохранилища со стороны реки в грунте была установлена металлическая сетка-опора. Вокруг места расположения радиоактивных отходов и поверх них была обустроена стена из специальной бентонитовой глины. Она представляет собой эффективный и универсальный природный сорбент, может сильно набухать при контакте с природными водами. Глину для консервации завезли из-за пределов республики. Внутри объекта консервации была проложена дренажная система. Все эти барьеры рассчитаны на защиту окружающей среды и людей от радиоактивных загрязнений на ближайшие триста лет и более. По оценкам специалистов проектной организации, на хвостохранилище были надежно законсервированы около 168 тысяч кубометров радиоактивно загрязненного грунта и отходов.

– Если сравнить 60-е, 80-е, 90-е и 2000-е годы, как менялась ситуация?

– Радиационный фон на загрязненных территориях был повышен всегда. Сейчас, после консервации хвостохранилища, на его территории фон в пределах допустимого уровня. С течением времени после применения насыпного метода в начале 2000-х годов мы наблюдали уменьшение содержания урана в поверхностных водах территории хвостохранилища. Содержание радия в них, напротив, увеличилось. Со временем усилилось поступление радия и урана в наземную растительность. Существенно снизилось содержание радия в твердых отходах производства, в то же время в песчано-гравийной смеси оно возросло в несколько раз.

– Какое заключение можно сделать?

– В силу большой социальной значимости наиболее важен для нас вывод о том, что консервация хвостохранилища твердых отходов бывшего радиевого промысла может считаться успешной. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга содержания радия и урана в речных и грунтовых водах территории вокруг объекта консервации. Уровень содержания радия в речных водах, также как и концентрация ионов бария в воде скважин за пределами участка, снизился. Не знаю, хватит ли этой защиты на триста лет, но на сегодня ситуация благоприятная.

– Ваши исследования завершены или вы будете их продолжать?

– Будем продолжать. Хотелось бы не просто констатировать факт, что проведенные нашим государством реабилитационные мероприятия дают неплохой результат, но и предложить со временем способы дезактивации оставшихся локальных участков загрязнения, расположенных на местах бывших заводов.

– А какие, например, способы очистки этих участков от радиоактивных загрязнений вы считаете возможными?

– В мире для этого используются разные приемы. Радий прочно связан с почвенным поглощающим комплексом, поэтому в природные растворы, проще говоря, в воду, он поступает совсем в небольших количествах. В этом есть преимущество – загрязнения радием медленно рассеиваются на сопредельные территории, но есть и сложность – трудно очистить от него загрязненную почву. Для этого могут использоваться различные комплексообразующие агенты, органические кислоты и другое. Может применяться электрокинетический метод. Но такие мероприятия экономически целесообразно проводить только на очень небольших участках. В условиях загрязненных территорий вблизи поселка Водный применение таких подходов вряд ли возможно. Но все меняется: что недостижимо сегодня, завтра будет возможно.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото атвора