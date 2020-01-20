Снежный замес в Мичуринском парке

В столице Коми в пятый раз отпраздновали Всемирный день снега. Масштабный развлекательно-спортивный пир состоялся 19 января на территории ледовой арены «Северная Олимпия» в Мичуринском парке. В празднике участвовало более трехсот сыктывкарцев и гостей столицы региона.

Сначала организаторы собрали детей в большой хоровод, в центр которого пригласили совсем маленького ребенка. Хоровод стали водить вокруг этого малыша. Периодически все останавливались и подходили к нему, протягивая руки. Затем под бодрую музыку все принялись танцевать, устроив своего рода дэнс-баттл. Каждый выходил в центр хоровода и показывал различные движения, а остальные пытались их повторить. После разогрева на площадку вышли заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина и начальник городского управления спорта Михаил Дудников.

– Накануне этого замечательного праздника всю ночь шел снег. Нужно воспользоваться этим и от души повеселиться сегодня. Зимой есть столько разных спортивных развлечений, и по сути День снега у нас каждый день, а спорт – это здоровье, – сказала Елена Семейкина.

Михаил Дудников, давая старт мероприятию, также поздравил всех с зимним праздником и пожелал от души отдохнуть:

– Участие в Дне снега – это повод сделать еще один шаг к здоровью и спортивным успехам.

Дети и их родители принялись «пробовать на вкус» разные развлечения. Можно было поиграть в хоккей, поучаствовать в перетягивании большой надувной сосиски, пострелять из лука и арбалета или же пройти полосу препятствий из перетянутых веревок в лесу. Были и необычные развлечения, например, детям раздавали бутылки с разбавленной водой гуашью и предлагали делать разные надписи на снегу. Малыши с удовольствием украшали снег своими именами и разными добрыми пожеланиями. Желающих было столько, что в какой-то момент пустые бутылки, в которые переливали краску, попросту закончились.

– В следующий раз запасем побольше. Если рядом живете, то можете сбегать за бутылочкой или же подождите, пока кто-нибудь закончит рисовать, – советовали родителям организаторы.

Стоя в очереди, чтобы пострелять из арбалета, целой компанией дети напевали ставшую широко известной песенку странствующего барда Лютика: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Сериал «Ведьмак» по произведению Анджея Сапковского вышел в конце прошлого года и мгновенно завоевал любовь почитателей фэнтези по всему миру. Видимо, предвкушая отчаянную стрельбу, ребята представляли себя кем-то из героев саги про могучего ведьмака Геральта, мутанта и убийцу чудовищ из Ривии.

Также организаторы подготовили интересную семейную игру под названием «Кладоискатель», где нужно было искать станции по карте и собирать там буквы, чтобы составить секретное слово. Выполнившим задание выдавали сладкие призы.

– Мы сразу двумя семьями сегодня приехали, всего восемь детей с нами. Здорово, что такие праздники проводят, весело и классно. Вот всем ребятам призы дали, – рассказала одна из участниц события, держа в руке целый веер шоколадок.

Ярослав СЕВРУК

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