Первый сертификат на первенца в Ижме

В Ижемском районе торжественно вручили первый в этом году сертификат на региональный семейный капитал на первенца. Документ на 150 тысяч рублей 17 января получила при выписке из Ижемского родильного отделения Виктория Чудова, сообщает пресс-служба главы Коми.

Напомним, региональный семейный капитал при рождении первого ребенка – это новая мера поддержки молодых семей в республике. Она введена с 1 января 2020 года по инициативе главы региона Сергея Гапликова.

Молодую мать с дочкой Василисой встречали с подарками и поздравлениями официальные лица, родные и счастливый отец Виталий.

– От администрации района примите наши искрение поздравления и небольшие подарки для вашей дочки. От всей души желаем вам здоровья, сил, терпения, материнского счастья и семейного благополучия, – обратился к молодой маме исполняющий обязанности главы района – руководителя администрации Роман Селиверстов.

Молодые родители признались, что никаких денежных средств на рождение ребенка не ожидали. Одна за другой последние новости – о выплате на первенца маткапитала и регионального, и федерального – стали для них приятным сюрпризом.

– Поднимать ребенка в наше время – удовольствие недешевое. Поддержка региона и государства необходима молодым семьям. Мы уже решили, что часть средств вложим в ремонт и благоустройство своего жилья, а остальное пока не будем трогать. Это деньги Василисы, пригодятся на оплату учебы, – сказали родители.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru