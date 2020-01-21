Семьи из микрорайона Советский переселят в черту Воркуты

Жители малозаселенного воркутинского микрорайона Советский, которые фактически проживают в нем, будут переселены в городскую черту в 2020 году, сообщила пресс-служба администрации Воркуты.

В настоящий момент в десяти многоквартирных домах живет 57 семей – в некоторых подъездах всего две-три жилые квартиры. Микрорайон находится в 14 километрах от города, с которым имеется ежедневное пассажирское автобусное сообщение.

– Администрация муниципалитета совместно с правительством Республики Коми в рамках реализации стратегии градо-экономического преобразования городского округа «Воркута» переселит семьи из микрорайона Советский в город, – рассказал руководитель администрации Игорь Гурьев. – Уже несколько лет там ничего нет: ни социальной инфраструктуры, ни магазинов. Средства на ремонт пустующих муниципальных квартир в городе для переселенцев выделяют региональные власти. Эта системная работа по «управляемому сжатию» и расселению жителей неперспективных удаленных населенных пунктов продолжается уже третий год.

Кроме того, федеральная служба судебных приставов проводит усиленную работу по розыску и взысканию должников, которые фактически в данное время не проживают в Советском, но имеют задолженность по ЖКУ.

По словам градоначальника, также перед мэрией параллельно стоит дополнительная задача – установить на втором подъеме модульную котельную для обогрева Усинского водовода. На сегодня теплоноситель для спутника водовода поставляет старая котельная микрорайона Советский, мощности которой уже много лет избыточны. При расселении указанная котельная утратит свое прямое предназначение – поставку тепла и ГВС в микрорайон.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты