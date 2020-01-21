Место «прописки» контейнера

Как узнать, к какому месту накопления коммунальных отходов приписан дом, куда обращаться, если не устраивает внешний вид контейнерной площадки или хочется установить емкости для раздельного сбора ТКО, – на эти вопросы ответили специалисты администрации Сыктывкара и представители компании «Ухтажилфонд» (регоператора по обращению с отходами) на прямой линии в Общественной приемной главы Коми.

Жительница Верхнего Чова рассказала, что живет в частном доме за военной частью, мусорного бака в этом районе нет, а квитанции за обращение с ТКО присылают. На просьбу отменить этот платеж получила ответ: «Принесите справку от управляющей компании, что вас не обслуживают».

– Но нас не обслуживает никакая УК, где справку брать? – недоумевала жительница поселка.

– Отходы с этой территории вывозятся, но я допускаю, что место накопления отходов находится на некомфортном для вас расстоянии, – ответил руководитель представительства «Ухтажилфонда» в Сыктывкаре Александр Можегов. – А сейчас-то вы куда мусор складируете? Сжигаете? А тот, что не горит, куда идет?

– Точно не в мусорные баки, – ответила позвонившая, но раскрывать секрет своего обращения с отходами не стала.

Тем временем руководитель группы муниципального жилищного контроля управления ЖКХ администрации Сыктывкара Анастасия Игошина по адресу жительницы Верхнего Чова вычисляла, какими контейнерами той можно пользоваться. Ближайшие оказались перед военной частью. Но Анастасия Игошина обещала отдельно разобраться в этой ситуации.

Отдельно решать вопрос размещения отходов придется и с одной из организаций, базирующихся по соседству со Стефановской площадью. Как рассказала ее сотрудница, обратившаяся на прямую линию, когда уборщица пытается вынести мешки с мусором в ближайший бак, дворник буквально лопатой отгоняет ее от контейнеров.

Заместитель начальника управления ЖКХ столичной мэрии Нина Мингалева рассказала, что в случаях, когда человек не знает, к какой площадке для сбора отходов относится его дом, стоит заглянуть в соответствующий реестр.

– Все органы местного самоуправления сейчас ведут реестр контейнерных площадок. В реестре четко прописан адрес, координаты, источники образования отходов – от каких многоквартирных домов на этой площадке собираются ТКО, – сообщила Нина Мингалева.

По ее словам, с помощью этого реестра вопрос недовольного дворника с лопатой тоже снимается, так как если дом или организация указаны в источнике образования отходов, значит, человек имеет право складировать ТКО на этой площадке.

– А по частным домам у нас в большинстве случаев установлены бункеры-накопители, большие, восьмикубовые. Поэтому там расшифровки по домам уже нет, только по районам, – добавила Анастасия Игошина. – Также в городе пока есть контейнерные площадки, которые не внесены в реестр. Это подвижный документ, сейчас он проходит очередную стадию согласования.

Позже журналист «Республики» выяснила, что упомянутый реестр в нынешнем виде можно найти на сайте городской администрации в списке постановлений за апрель прошлого года. Проще всего, зайдя на сайт, сразу вбить в строку поиска слова «реестр контейнерных площадок для сбора ТКО».

Еще одна жительница Сыктывкара на прямую линию обратилась по поводу внешнего вида площадки для сбора ТКО. Мусор вывозят регулярно, прибирают на площадке тоже. Но вот выглядит она неэстетично. Анастасия Игошина предложила обратиться в УК или ТСЖ, которые вынесут вопрос обновления площадки на общее собрание. В первую очередь такую модернизацию проводят за счет заинтересованных лиц, то есть собственников жилья. Параллельно можно обратиться в городскую администрацию, где объяснят алгоритм действий.

Также на прямой линии были даны пояснения для желающих установить во дворе контейнеры для раздельного сбора отходов. Первый вариант – действовать так же, как и в случае с модернизацией площадки, через общее собрание.

– Но есть и второй вариант. У нас в республике есть программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов», благодаря которой мы с 2016 года реализуем мероприятия по раздельному сбору отходов, – добавила Нина Мингалева. – По этой программе в Сыктывкаре обустроено 141 место для раздельного сбора отходов. И 15 мест для раздельного сбора опасных отходов – ртутьсодержащих и гальваноэлементов. Жильцы могут написать обращение в управление ЖКХ администрации Сыктывкара, мы формируем рабочий перечень желающих, чтобы в их дворе появились такие контейнеры. Но заявку на этот год мы уже отправили в министерство природных ресурсов Коми – на обустройство 26 мест, это касается поселков Выльтыдор, Максаковка, Красный Затон. Будет одобрена заявка или нет, станет понятно чуть позже.

Нина Мингалева добавила, что установка емкостей для раздельного сбора – это часть комплексной работы по обновлению мусорной инфраструктуры в сыктывкарских поселках, параллельно там будут устанавливаться и обычные контейнеры для ТКО.

Анна ПОТЕХИНА

Фото сыктывкар.рф