На страже безопасного труда

Здоровье и безопасность работников для АО «Транснефть-Север» имеет важнейшее значение

Этот год во всех подразделениях ПАО «Транснефть» прошел под знаком охраны труда. Транспортировка нефти – процесс сложный, требующий высокотехнологичного оборудования, специальных знаний и навыков, высокой квалификации работников и, конечно, неукоснительного выполнения требований охраны труда. Следить за этим на каждом производственном участке – задача специалистов по охране труда. В акционерном обществе «Транснефть-Север» одним из лучших специалистов по охране труда называют Ивана Дымова, работающего на нефтеперекачивающей станции «Ухта-1» Ухтинского районного нефтепроводного управления.

Путь в профессию

Люди по-разному приходят в профессию. В начале своего трудового пути Иван Дымов и не помышлял о том, что его работа будет напрямую связана с охраной труда, если бы не несчастный случай, причем произошедший по его же вине.

Первая рабочая профессия Ивана – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Эту специальность уроженец Прилузья получил в Ухте. По окончании учебы устроился в строительную организацию, выполнявшую подрядные работы на крупном предприятии в Сыктывкаре. Дело свое любил, справлялся со сложными заданиями. Однажды пришлось менять потолочный кабель на высоте двух с половиной метров. И в этот момент «поехала» стремянка. Иван не удержался, упал и сломал обе кисти рук. Самое печальное, что, кроме себя, винить было некого, ведь он трижды нарушил требования безопасности: не использовал страховочную привязь, пренебрег тем, что на лестнице не было резиновых подпятников, которые защищают от скольжения, и работал без напарника. В итоге, гипс на обеих кистях и длительный больничный.

Но именно это событие стало поворотным для молодого человека. После выздоровления Иван Дымов решил связать свою судьбу с охраной труда и поступил в Ухтинский государственный технический университет на заочное отделение по специализации «Безопасность технологических процессов и производств».

Учился и параллельно работал на нефтеперекачивающей станции «Урдома» электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования, уже тогда мечтая начать работать по своей новой специальности. После окончания вуза обратился к начальнику службы охраны труда предприятия Ольге Новиковой, но она поначалу выразила сомнение, справится ли молодой специалист с обязанностями. Впрочем, почему бы не попробовать, если представится возможность? И такая возможность представилась. В 2014 году в результате реструктуризации в штатном расписании появилась должность специалиста по охране труда на этой же НПС, и Ивана Дымова взяли с испытательным сроком. И он справился.

Главное качество Ивана, отмечает начальник службы охраны труда АО «Транснефть-Север», – способность найти подход к людям, все доступно объяснить. Словом, Иван Дымов зарекомендовал себя как отличный специалист по охране труда, и когда в 2016 году встал вопрос, кого назначить на аналогичную должность уже на головной НПС «Ухта-1», его кандидатура рассматривалась в числе первых. Сомнения, конечно, тоже были, ведь объем работ и требований на головной станции значительно больше, и молодой специалист оправдал ожидания руководства. В тот период на НПС «Ухта-1» велись масштабные строительные работы, которые выполняли подрядные организации, Иван буквально не отходил от работников, тщательно контролировал выполнение всех необходимых требований охраны труда, вплоть до того, что объяснял рабочим, как правильно носить спецодежду.

– Ивана отличают внимательность, требовательность, педантичность и уважительное отношение к работникам. За это он снискал заслуженное уважение в коллективе. Редко когда специалиста по охране труда все работники знают в лицо, а Ивана Дымова знают, – отметила Ольга Новикова. – Я считаю его одним из лучших наших специалистов.

АО «Транснефть-Север» за 2019 год направило более 495 миллионов рублей на мероприятия в области охраны труда – это и модернизация оборудования производственных площадок и административно-бытовых комплексов, оснащение персонала современными средствами защиты, и проведение медицинских осмотров, обучение и повышение квалификации работников, учеба и проведение специальной оценки условий труда.

Не блажь, а производственная необходимость

В сфере ответственности Ивана Дымова – все производственные помещения НПС и прилегающая территория. С их обхода и начинается его рабочий день.

– При обходе я осматриваю технологическое оборудование, рабочие места и производственные помещения на соответствие требованиям безопасности. Если ведутся работы повышенной опасности – огневые, газоопасные, проверяю наряд-допуск, слежу, чтобы выполнялись все мероприятия, указанные в нем. Проверяю у работников подрядных организаций наличие спецодежды, необходимых удостоверений, – рассказал о своих обязанностях Иван Дымов.

Заместитель главного инженера по безопасности труда и производственному контролю Ухтинского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Север» Антон Иващенко отметил, что жесткое следование правилам безопасности – производственная необходимость:

– Нефтеперекачивающая станция – опасный производственный объект. Поэтому в каждом документе отражен ряд мероприятий, которые надо выполнить при подготовке и проведении работ. Иван Дымов в своем подразделении контролирует выполнение на участках всех этих мероприятий.

Специалист по охране труда – это единственная должность, отдельно указанная в Трудовом кодексе, являющаяся обязательной для работодателей с численностью работающих свыше 50 человек. Связано это с высокой значимостью специалиста по охране труда и сложностью выполняемых им задач, ведь сегодня специалист по охране труда – инженер (должен знать, как работает оборудование), технолог (надо разбираться в технологическом процессе), психолог (необходимо уметь работать с людьми), педагог (обучает охране труда). Со всеми этими задачами Иван справляется на высоком профессиональном уровне. Не удивительно, что за все время работы Ивана Дымова на этом посту, никаких инцидентов и травм работников допущено не было.

– Иван – достойный специалист по охране труда, – охарактеризовал молодого специалиста начальник нефтеперекачивающей станции «Ухта-1» Александр Соколов.

Сам Иван Дымов добавил, что в компании уделяется огромное внимание охране труда, и это заметно не только в год, объявленный ПАО «Транснефть» Годом охраны труда. Спецодежда становится удобнее, оборудование – более современным и безопасным. Во время реконструкции, которая проводилась на НПС «Ухта-1», улучшилось освещение в помещениях и на улице, что напрямую влияет на безопасность труда.

Знания – сила

И, конечно, специалист Иван Дымов не мог не упомянуть о профильных контрольных и учебных мероприятиях, которые организует АО «Транснефть-Север». В рамках Года охраны труда акционерное общество провело ряд тематических мероприятий: конкурс «День безопасности труда», на который традиционно приглашаются представители инспекционных органов, в том числе инспекции по труду, конкурс «Лучшее подразделение по охране труда», конкурс «Лучший по профессии», фотоконкурс и конкурс рисунков детей работников Общества на тему «Охрана труда».

Для рабочих и инженерно-технических работников на базе регионального учебного центра проводится учеба. По итогам занятий специалисты по охране труда должны подтвердить свою квалификацию, а рабочие получают все необходимые знания и навыки в области охраны труда. За 2019 год обучение в региональном учебном центре по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов, эксплуатирующих магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы» прошел 541 человек.

Работа по организации процесса обучения и проверки знаний правил безопасности ведется не только в подразделениях компании. В этом году благодаря помощи «Транснефти», которая выделила более восьми миллионов рублей, в Ухтинском государственном техническом университете после капитального ремонта открылись учебная аудитория и лаборатория «Охрана труда» на кафедре «Промышленная безопасность и охрана окружающей среды». Теперь студенты могут получать знания и навыки, используя современное лабораторное и демонстрационное оборудование.

Специалисты службы охраны труда управления безопасности труда и производственного контроля АО «Транснефть-Север» знакомят с правилами безопасности жизнедеятельности и юное поколение. Такие встречи проходят регулярно в школах региона производственной деятельности предприятия. Представители общества рассказывают ученикам о правилах безопасного поведения в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях, о пожарной безопасности, а также о деятельности

ПАО «Транснефть».

– Уверена, что подобные уроки помогут детям избежать многих неприятных и опасных ситуаций, – отметила специалист первой категории по охране труда службы охраны труда управления безопасности труда и производственного контроля

АО «Транснефть-Север» Светлана Кобелан.

Забота о здоровье

Непосредственным образом с охраной труда связан и мониторинг состояния здоровья работников. Сотрудники всех подразделений регулярно проходят периодические медицинские осмотры. Сейчас в отдаленных подразделениях это делать проще благодаря приобретенному в июле 2019 года мобильному медицинскому комплексу (ММК). Целью этого проекта является повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для персонала в условиях удаленности от стационарных медицинских учреждений, сокращение затраченного на прохождение медицинских осмотров времени, повышение достоверности результатов периодических медицинских осмотров, получение работниками дополнительных медицинских консультативно-диагностических услуг с целью профилактики возникновения заболеваний и их раннего выявления.

Медицинское обследование на базе мобильного комплекса проводит бригада врачей высшей категории, имеющих опыт работы на удаленных от населенных пунктов производственных объектах. ММК используется на территории Республики Коми, Вологодской, Ярославской и Архангельской областей.

Одним из первых медобследование на базе мобильного медицинского комплекса прошел генеральный директор

АО «Транснефть-Север» Рустэм Исламов.

– Теперь появилась возможность непосредственно на самой НПС провести медицинский осмотр с минимальным отрывом работников от производства и пригласить высококвалифицированный медицинский персонал из таких городов, как Москва и Санкт-Петербург. Мы планируем провести периодические медицинские осмотры на базе ММК всем работникам Общества, – отметил Рустэм Исламов.

Заключительными мероприятиями года охраны труда в АО «Транснефть-Север» стали производственные совещания, которые руководство Общества провело во всех районных нефтепроводных управлениях. На встречах были подведены итоги и обозначены планы на следующий год в области охраны труда.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы АО «Транснефть-Север»