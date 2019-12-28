Новое место притяжения

На базе «Сияние Севера» под Ухтой появилась горнолыжная трасса с подъемником

22 декабря в ухтинском поселке Шудаяг на лыжно-спортивной базе «Сияние Севера» открылся зимний сезон. База, которая уже много лет поэтапно модернизируется силами ООО «Газпром трансгаз Ухта», приобретает новый облик.

Открытие сезона прошло в форме семейного праздника, на который прибыли сотни любителей активного отдыха – жители Ухты и гости города. Организаторы праздника – ООО «Газпром трансгаз Ухта» – сделали программу интересной и насыщенной: проводили конкурсы, интерактивные игры, для детей устроили анимационную зону на территории ледового городка.

Протяженность нового горнолыжного спуска составляет 450 метров, он оснащен бугельным подъемником, перепад по высоте на склоне – 46,5 метра. По принятой в России классификации такая трасса относится к категории «синих» – это низкий уровень сложности, а значит, здесь смогут постигать азы горнолыжного спорта даже дети.

Во время церемонии открытия право первыми спуститься по склону дали учащимся ухтинской спортивной школы №1 отделения горнолыжного спорта. Затем спуск опробовали семьи на сноубордах, а за ними спортсмены – любители горнолыжного спорта. Кстати, до конца новогодних каникул пользование подъемником будет бесплатным для всех посетителей.

– Как и обещали, совместными усилиями сегодня мы открыли горнолыжный спуск. Объект еще будет доработан, расширен, наполнен новыми элементами. Это большой серьезный труд сотен людей. Впереди большие планы по продолжению реконструкции здания и территории базы. Надеюсь, что со временем «Сияние Севера» станет еще одной точкой притяжения для всех жителей Ухты, – отметил на церемонии открытия горнолыжного склона генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.

Глава администрации Ухты Магомед Османов, в свою очередь, поблагодарил газотранспортное предприятие за большой вклад в развитие городской инфраструктуры, сообщив, что в ближайшее время Ухту и «Сияние Севера» свяжет специальный автобусный маршрут, чтобы горожанам было удобнее добираться на лыжно-спортивную базу, которая популярна у посетителей как место активного отдыха во все сезоны.

Расписание работы лыжно-спортивной базы «Сияние Севера» Ежедневно: 09.00–21.00 Горнолыжный спуск: 10.00–15.30, 17.00–20.00 Накатка горнолыжного спуска: 08.30–10.00, 15.30–17.00 График работы лыжно-спортивной базы в период новогодних праздников: 1 января – выходной

– выходной 2-6 января – с 09.00 до 21.00

– с 09.00 до 21.00 7 января – с 10.00 до 18.00

– с 10.00 до 18.00 8 января и в последующие дни – по стандартному графику Тел.: +7 (8216) 77-21-74.

«Сияние Севера» – это современный комплекс для семейного досуга, спортивно-массовых мероприятий, расположенный за городом, на берегу реки Ухты. Здесь работает прокат спортивного инвентаря для детей и взрослых. Посетить базу может любой желающий – и ухтинцы, и гости города.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» эксплуатирует базу с 1987 года. За это время территория «Сияния Севера» заметно преобразилась: появились зона отдыха, детская и тренажерная площадки, каток. Но жизнь не стоит на месте, и было принято решение продолжить модернизацию объекта. Схема перепланировки территории и здания разрабатывалась на основании опросов посетителей, участников спартакиад, соревнований, тренерского состава детско-юношеской спортивной школы.

Концепция обновления «Сияния Севера» предусматривает ремонт плоскостных спортивных сооружений, благоустройство и озеленение территории, ремонт здания, который ведется в настоящее время.

В декабре 2018 года на базе открылся «Экопарк» – площадка для отдыха, оборудованная уникальными круглогодичными зонами отдыха с оригинальными мангалами и деревянными беседками, которые созданы руками сотрудников филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В нынешнем году появились площадки для футбола, баскетбола, мини-футбольное поле, беговая дорожка, благоустроена автостоянка.

Кроме горнолыжного спуска, который был открыт в прошедшее воскресенье, в ближайшее время откроется склон для тюбинга. Работает ледовая площадка для игры в хоккей и катания на коньках. Кроме того, в планах организация сноупарка – специально оборудованного участка горы для экстремального катания на горных лыжах и сноубордах. Дополнительно будут построены зоны для сдачи комплекса ГТО, площадки для катания на роликах и мини-гольфа, скалодром, трассы для терренкура.

Анна АЯНОВА

Фото Марины СИВАКОВОЙ

Прейскурант на оказание услуг посетителям лыжно-спортивной базы «Сияние Севера»

Пользование беседкой в «Экозоне»:

1 час (до 4 часов) – 250 рублей;

4 часа и более (до окончания рабочего дня базы) – 1000 рублей.

Пользование хоккейным кортом для свободного катания на коньках:

1 человек/1 час – 100 рублей.

Пользование хоккейным кортом для командной игры:

1 час – 300 рублей.

Пользование горнолыжным спуском (с использованием канатной дороги без ограничения числа подъемов):

1 подъем – 40 рублей.

Прокат спортивного инвентаря:

лыжи беговые (комплект: лыжи, ботинки, палки), 1 час – 160 рублей;

лыжи горные (комплект: лыжи, ботинки, палки, шлем), 1 час – 350 рублей;

коньки, 1 час – 100 рублей;

сноуборд (комплект: сноуборд, ботинки, шлем), 1 час – 350 рублей;

тюб («ватрушка»), ледянка, снегокат, палки для скандинавской ходьбы, 1 час – 50 рублей.

Занятие с инструктором по горным лыжам: