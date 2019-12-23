Голевой дебют Михаила Москалева

Воспитанник сыктывкарского мини-футбольного клуба «Новая генерация» Михаил Москалев успешно дебютировал в составе молодежной сборной России U21 (до 21 года). «Молодежка» блестяще провела товарищеские матчи с Португалией 17 и 18 декабря, сыграв сначала вничью 1:1, а затем победив со счетом 4:1. Во второй игре Михаил Москалев забил первый гол в составе сборной.

Матчи проходили в Португалии, и эта поездка стала для игрока клуба из Коми не просто дебютом в статусе футболиста сборной страны, а вообще первой заграничной поездкой. Узнав о вызове в сборную, он первым делом позвонил своей главной болельщице – маме, которая не пропускает ни одного матча «Новой генерации», – и пообещал обязательно забить гол. Во второй игре с португальцами ему удалось сдержать слово: гол был забит красивым ударом на седьмой минуте матча.

– Шла атака, я получил пас с фланга, оказался один на один с вратарем и в итоге забил гол. Это непередаваемые ощущения, сразу добавились уверенность и силы. Когда выходил на игру, прямо мурашки шли по телу. Играть за сборную – это была моя мечта. Понял, что всегда нужно в себя верить. Также надо трудиться, чтобы чего-то достичь, а я очень люблю трудиться и иду к своей мечте, – рассказал Михаил Москалев в интервью клубной пресс-службе.

Ярослав СЕВРУК

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