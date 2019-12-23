Павел Франц сдал серьезный экзамен

Сборная России по бенди под руководством Павла Франца победила на «Турнире четырех наций» в Швеции. Для тренера из столицы Коми этот триумф стал первым на столь высоком уровне в новом качестве. До этого, будучи действующим игроком, он шесть раз становился чемпионом мира в составе сборной страны.

Сборную России Павел Франц возглавляет с мая этого года. Также он продолжает тренировать и сыктывкарский бенди-клуб «Строитель», откуда в стан сборной привлек и защитника Владимира Власюка. На «Турнире четырех наций» россияне выступили более чем блестяще, оформив досрочную победу. 20 декабря они разгромили финнов со счетом 6:1, на следующий день не оставили шансов шведам, победив со счетом 6:2. Заключительный матч с норвежцами, 22 декабря, был лишь формальностью, но и тут россияне не оплошали, «раскатав» соперников со счетом 11:0.

Ближайший матч в отечественном чемпионате суперлиги сыктывкарский «Строитель» проведет на стадионе в Эжвинском районе столицы Коми с красноярским «Енисеем» 25 декабря. Вход бесплатный, начало в 12 часов.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»