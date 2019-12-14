Молодежные проекты получат гранты

В республике подвели итоги конкурса молодежных проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из тридцати представленных на конкурс молодежных инициатив 22 были допущены в очный этап конкурса, который состоялся 28 ноября.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, были разработаны проекты по трем направлениям: волонтерство, патриотизм, творчество. Участие в конкурсе приняли активные молодые люди из Инты, Воркуты, Сосногорска, Сыктывкара, Ижемского, Прилузского, Усть-Куломского, Сыктывдинского и Сысольского районов.

Победителями конкурса стали: Таисия Рочева, автор проекта «Республиканская молодежная патриотическая акция «Северный десант» (Сыктывкар); Алёна Богданова, автор проекта «Навсегда в нашей памяти» (Сосногорск); Карина Карауш, автор проекта «Республиканские уличные командные соревнования по таэквондо ИТФ, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Имя тебе – Победитель!» (село Объячево Прилузского района); Татьяна Шахова, автор проекта «Социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» (поселок Диасеръя Усть-Куломского района); Мария Пашнина, автор проекта «Военно-патриотическая игра «На высоте» (село Пожег Усть-Куломского района); Анна Попова, автор проекта «След Великой Отечественной войны на земле Коми» (Сыктывкар).

К примеру, проект «Северный десант» Таисии Рочевой из Сыктывкара направлен на повышение уровня социальной активности у молодежи, проживающей в сельской местности. Его участники будут оказывать шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и маломобильному населению. Акция «Северный десант» проходит в Коми с 2017 года. За это время ее участники – 66 ребят из студенческих отрядов «Биармия» и «Пера-Богатырь» – побывали в шести районах республики, посетили 43 населенных пункта, в которых помогли более чем семи тысячам жителей. Каждый отряд «десантируется» в определенный муниципальный район Республики Коми на неделю, ежедневно переезжая из одного населенного пункта в другой.

Победители получат средства на реализацию проектов в 2020 году.

Галина ГАЕВА