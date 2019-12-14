Вся информация в одном месте

«Лицом к лицу» – под таким названием в сыктывкарском центре занятости прошла информационная встреча и ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Участники мероприятия получили возможность напрямую встретиться со специалистами всех служб, которые их обслуживают, задать им свои вопросы и получить компетентные ответы. Кроме того, двенадцать работодателей города готовы были пообщаться с гражданами, имеющими инвалидность, и обсудить вопросы сотрудничества.

В службе занятости стало уже традицией проводить в Международный день инвалидов мероприятия, нацеленные на то, чтобы дать максимальную информацию гражданам с инвалидностью о том, какие услуги они могут получить не только в центре занятости, но и в других организациях.

По словам начальника отдела содействия работодателям в подборе необходимых работников сыктывкарского центра занятости населения Ирины Гороховой, подобные семинары нужны людям с инвалидностью, всегда есть потребность в получении информации самого разного рода.

О том, зачем необходимо вносить корректировки в индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, рассказала участникам семинара руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Республики Коми Тамара Абрамова. Она сообщила, что тем гражданам, у которых индивидуальная программа реабилитации разработана до 2016 года, необходимо пройти освидетельствование для замены этой программы на новую – так называемую форму индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Старые формы имеют несколько ограниченный интерфейс, и не вся информация, необходимая для трудоустройства, в них обозначена.

– Не надо бояться к нам приходить, – обратилась к слушателям руководитель Главного бюро МСЭ. – Если группа инвалидности вам установлена бессрочно, мы никаким образом не пересматриваем ее. А вот вопрос корректировки индивидуальной программы реабилитации может возникать регулярно, если в этом есть необходимость. Если, например, вы излечились или, наоборот, у вас появилось дополнительное заболевание, или у вас появилась возможность трудоустроиться на хорошее место, то это повод скорректировать индивидуальную программу. Но для этого необходимо прийти с формой №88 из медицинской организации, где будет указано, что в вашем состоянии здоровья что-то изменилось.

Для лиц молодого возраста комиссия МСЭ в обязательном порядке определяет рекомендации по условиям получения профессионального образования. Если образование не позволяет найти работу и человек планирует снова обучаться, то ему тоже необходимо внести изменения в программу индивидуальной реабилитации, чтобы установить, в каких условиях он может проходить обучение.

Еще один большой блок, который затронула Тамара Абрамова, это программа по профориентации. Как она отметила, этот раздел в карте должен быть обязательно заполнен, иначе служба занятости не имеет права вести подбор соответствующей профессии для клиента. При этом руководитель Главного бюро МСЭ напомнила, что сегодня нерабочих групп инвалидности нет: и при третьей, и при первой группе медико-санитарная экспертиза может рекомендовать профессиональную реабилитацию. Исключение составляют инвалиды первой группы с тяжелыми заболеваниями, которым противопоказана любая работа.

Так, первая группа может быть трудоустроена на специально оборудованные по программе службы занятости рабочие места.

В 2019 году на учет в Центре занятости населения города Сыктывкара поставлено 290 инвалидов (в 2018-м – 289). Трудоустроено, по данным на начало ноября, 159 (111). Из них на квотируемые рабочие места 19 (33), на общественные работы – 2 (1), как испытывающие трудности в поиске работы 6 (10). Направлены на профессиональное обучение 36 (19). Количество заявленных вакансий за весь период – 18 263 (17 364).

– В программе реабилитации инвалида наши специалисты вам не укажут конкретную профессию или специальность, поскольку это не наша сфера: МСЭ определяет лишь стратегическое направление вашей возможной деятельности, вашу нуждаемость в профессиональной реабилитации, а уже конкретно подбор профессии – служба занятости. Допуск к определенным условиям работы определяет медицинская организация. Поэтому, если вы ищете работу, первое, что вы должны сделать, – обратиться к врачу для оформления направления, второй шаг – прийти в МСЭ, мы откорректируем программу индивидуальной реабилитации, затем с этой программой вы обращаетесь в службу занятости, которая будет подбирать вам вакансию. И последний шаг – заключение медицинской комиссии о допуске к этой профессии. Заканчивается вся эта процедура вашим трудоустройством, – резюмировала Тамара Абрамова.

О том, как получить средства реабилитации, рассказал специалист Фонда социального страхования, а о реализации права на санаторно-курортное лечение – специалист ФОМС. Представитель УМВД по Сыктывкару Лариса Афанасьева сообщила о том, какие новые способы отъема денег у честных граждан разработали мошенники и как не стать их жертвой.

Продолжением семинара стала «Ярмарка возможностей». Как рассказала директор Центра занятости населения города Сыктывкара Ирина Рыбина, ярмарка возможностей – это усовершенствованная версия ярмарки вакансий. Обычно на ярмарке вакансий предлагаются только возможные варианты трудоустройства по найму, то есть вакансии, предлагаемые работодателями города. А ярмарка возможностей потому так и называется, что расширяет спектр возможностей трудоустройства.

Здесь можно не только пообщаться с потенциальными работодателями, но и получить помощь тем, кто не может найти себя или страдает неуверенностью в себе. С этой целью в ярмарке возможностей принимают участие карьерные консультанты, они помогают обратившимся к ним людям разобраться, в каком виде профессиональной деятельности человек сможет найти себе применение. Практически помогают найти тот путь, который позволит чувствовать себя полноценным человеком, развиваться и получать удовольствие от жизни. В рамках консультаций рассматриваются и возможности открытия собственного дела, и деятельность в рамках общественных организаций, и участие в грантовых проектах с целью самореализации. Кроме того, консультант помогает так выстроить самопрезентацию, чтобы среди множества соискателей выбрали именно вас. Для тех, кто по своему заболеванию не смог найти работу, карьерный консультант помогает подобрать из всей имеющейся в наличии базы ту вакансию, которая ему подойдет.

– Бывает, человек так расстроен в связи с полученной инвалидностью, что не может понять, что он хочет, где может себя применить. Карьерный консультант помогает ему определиться в жизни, – пояснила Ирина Горохова.

Традиционно ярмарка возможностей предлагает и возможности трудоустройства. На этой ярмарке свои вакансии представили 12 работодателей города, имеющие обязательства по квотированию рабочих мест для инвалидов, и работодатели, готовые рассматривать трудоустройство граждан с инвалидностью. Кроме того, работал мобильный банк, где были представлены все вакансии по Сыктывкару.

На этой ярмарке в основном были представлены вакансии, требующие квалификации и специального профессионального образования. Однако среди людей с инвалидностью есть большая часть тех, кто подыскивает себе неквалифицированную работу. По словам Ирины Гороховой, те вакансии, которые не требуют квалификации, обычно заполняются моментально.

– Конечно, индивидуальный подбор вакансий – дело, требующее времени, но число трудоустроенных у нас ежегодно растет, – рассказала специалист центра занятости. В этом году, по данным на начало ноября, к нам в центр обратилось за помощью в трудоустройстве 290 человек с инвалидностью. Это примерно столько же, сколько и в 2018 году. В прошлом году за десять месяцев было трудоустроено 111 человек, а в этом – уже 159. То есть нам удалось помочь с трудоустройством большему числу граждан с инвалидностью. Главное, чтобы человек сам стремился найти работу.

Галина ГАЕВА

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