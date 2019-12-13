Медики Коми получили новые кареты скорой помощи

В четверг на Стефановской площади Сыктывкара прошло вручение новых автомобилей скорой помощи медицинским организациям региона. Участие в церемонии приняли министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин и глава республики Сергей Гапликов, по поручению которого идет масштабное обновление медицинской спецтехники. Средства на приобретение транспорта поступили из резервного фонда правительства России.

С утра на главной площади столицы Коми ровным рядом выстроились новенькие кареты скорой помощи: 16 «Газелей» класса B и четыре «Форда» класса C. Более дорогие «Форды» предназначены для Территориального центра медицины катастроф Коми. Около одной из «Газелей» сотрудники скорой что-то бурно обсуждали, заглядывали под капот. Оказалось, что сломалась перемычка, и неполадку отчаянно пытались устранить. В итоге умельцы все-таки смогли привести машину в боевую готовность.

Чуть позже к журналистам подошел министр здравоохранения. Он сказал, что на площади только часть нового транспорта, а всего на средства, выделенные федеральным центром, закуплено 36 машин. С учетом тех машин, которые до этого были приобретены на средства регионального бюджета, всего в этом году будет 57 новых автомобилей. Несмотря на столь значительное обновление парка, в следующем году нужно закупить не менее 25 машин.

– Это решение уже одобрено главой Коми, и сейчас мы определяем источники финансирования. Кроме того, федеральные поставки продолжатся. Поэтому в ближайшие два года мы должны полностью поменять автопарк скорых в республике, – сказал министр.

Обновления парка в таком количестве, как отметил Дмитрий Березин, не было последних лет пять. В течение недели машины зарегистрируют, и они сразу выйдут на линии, чтобы работать на благо жителей региона. Министр пояснил, что федеральная поставка предполагает запрос спецсредств, которые необходимы тому или иному региону:

– Нам дали именно те автомобили и той компоновки, которые нам были нужны. В среднем стоимость автомобиля класса В составляет порядка трех миллионов рублей. Они полностью соответствуют нашим северным условиям и работают в том числе и за полярным кругом.

Также для Воркуты получен новый автомобиль скорой помощи на базе вездехода «ТРЭКОЛ» для обслуживания заполярного города и близлежащих поселков. А закупленные уазики будут работать на сельских территориях Коми.

Вручая ключи специалистам, Сергей Гапликов поблагодарил их за самоотверженную работу и пожелал поменьше проблемных вызовов. Затем вместе с министром он провел беглый осмотр техники. Руководитель региона внимательно слушал пояснения врачей об особенностях машин, жал им руки, желая всего наилучшего.

О полученных машинах класса C рассказал главный врач центра медицины катастроф Михаил Сурин. Он отметил, что с учетом ухтинского филиала теперь таких в распоряжении центра 15. Это реанимобили, позволяющие оказывать высококвалифицированную помощь людям по ходу эвакуации.

– Именно такие машины нужны потому, что оборудование, которое мы используем, может устанавливаться только на иномарки. Плюс эти машины зарекомендовали себя отлично. Они хорошо подходят для длительных рейсов в условиях нашей республики. Мы занимаемся прежде всего эвакуацией пациентов для оказания им специализированной помощи в крупные больницы республики с использованием либо авиатехники, либо машин класса C или B. В нынешнее время маршрутизация пациентов сильно поменялась, и вывозить их мы стараемся максимально быстро – в первые же сутки. Им зачастую нужна помощь специалиста анестезиолога-реаниматолога, а ее можно оказать только в условиях машины класса С. Нам часто приходится госпитализировать пациентов и в другие регионы, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. Буквально сегодня у нас рейс улетел в Калининград с маленьким пациентом. Также забираем пациентов, которые оказались в сложной ситуации за пределами Коми. Поэтому машины класса С в приоритете, так как зачастую и случаи тяжелые, и расстояния большие.

Михаил Сурин выразил надежду, что со временем появятся и соответствующие требованиям «Газели» класса C, но пока это импортные машины российской сборки. Он отметил также, что оборудование на них установлено отечественное, в том числе и сложные приборы, включая аппараты искусственной вентиляции легких.

Ярослав СЕВРУК

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