Работа для завтрашних специалистов

Первая неделя декабря в Сыктывкаре прошла под знаком пятого чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Помимо конкурсных испытаний в деловую программу чемпионата вошли семинары, круглые столы, мастер-классы и ярмарка вакансий для студентов профессиональных образовательных организаций, которая традиционно состоялась на базе Сыктывкарского индустриального колледжа.

Вакансий больше, чем выпускников

Это четвертая ярмарка вакансий для студентов СПО в рамках чемпионата WorldSkills Russia. Хотя для студентов колледжей и техникумов ее ежегодно проводят уже с 90-х годов.

Как всегда, открытие ярмарки проходило в атмосфере праздника. Участников приветствовал заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Коми Александр Хохлов. Он рассказал, что в отличие от выпускников образовательных организаций высшего образования у выпускников профессиональных образовательных организаций сегодня практически нет проблемы трудоустройства. Ежегодно в республике гарантированно трудоустраиваются 95 процентов выпускников техникумов и колледжей. Причем не только выпускники с рабочими специальностями, но и бухгалтеры или парикмахеры тоже хорошо трудоустраиваются. Многое зависит от самих ребят: кто активнее, тот и получит хорошую работу. Тех же, кто не хочет заранее думать о своем будущем, подобные ярмарки убеждают, что нужно что-то делать уже сейчас, что сидеть и ждать, когда тебя пригласят, нельзя.

Ярмарка для завтрашних выпускников является не столько поиском работы, сколько возможностью познакомиться с работодателями, оставить резюме и, возможно, попасть в кадровый резерв.

– Мы студентам всегда говорим, что попасть в кадровый резерв – это здорово, это возможность в перспективе получить хорошее рабочее место. Конкурсанты, конечно, гарантированно трудоустроятся, потому что уже самим участием в конкурсе доказали, что отлично овладели своей профессией, и работодателю нет необходимости требовать от них опыта работы, – рассказал Александр Хохлов.

На этот раз в ярмарке приняли участие 45 работодателей, еще 15 представили свои вакансии. По словам Александра Хохлова, работодатели охотно принимают участие в ярмарках вакансий. Соискателям было предложено более 150 вакансий по различным профессиям и специальностям. Некоторые предприятия предлагали целый спектр вакансий – от электрика и бухгалтера до охранника.

– Предложений много. Да, не всем удается устроиться в центре Сыктывкара, потому что есть предложения и в Эжве, и в пригородах, но сказать, что кто-то из выпускников останется без работы, нельзя: вакансий в республике в полтора раза больше, чем выпускников и безработных. Средний уровень зарплаты по предлагаемым вакансиям превышает 30 тысяч рублей. Конечно, возможно, поначалу молодые специалисты получат минимальное предложение зарплаты, но это же только начало. Мы, люди опытные, тоже начинали с малого. Нужно успешно себя зарекомендовать, – уверен заместитель министра труда.

Работодатели на подобных площадках ищут самых лучших, подготовленных студентов, поэтому победители профессиональных конкурсов имеют большие шансы быть трудоустроенными. Но есть и ребята, которые хорошо учатся, но не умеют себя презентовать. В таких случаях именно ярмарки вакансий и прямые обращения в центр занятости дают возможность таким выпускникам профессиональных образовательных организаций найти работу.

Минтруд региона поддерживает работодателей, которые берут на работу выпускников, имеющих сложности с трудоустройством. Они получают от республики компенсацию на выплату зарплаты. Коми является участником пилотного проекта международной организации труда о повышении занятости молодежи, в его рамках в 2020 году регион получит поддержку международной организации и федерального правительства для трудоустройства тех ребят, которые не смогли найти работу в течение первого года.

– То, что сегодня заявок от работодателей больше, чем мест на этой ярмарке, – это очень хорошо, – заметил Александр Хохлов. – Помимо подобных встреч с работодателями у нас есть большая электронная база вакансий: это и республиканский портал службы занятости komitrud.rkomi.ru, и общероссийская база вакансий «Работа в России» trudvsem.ru. Кроме этого, сейчас появился проект «Профстажировка», где работодатели уже разместили свои задания – кейсы. Выполнив их, соискатель получает шанс на трудоустройство.

По словам представителя минтруда Коми, по электронным каналам в республике трудоустраивается 60 процентов молодежи.

От юриста и художника до печника и почтальона

Сразу после торжественной части студенты и пришедшие на ярмарку люди, ищущие работу, разошлись по залу, где представители различных организаций и предприятий готовы были рассказать о своих вакансиях и условиях работы.

Большой перечень вакансий предлагал Финно-угорский этнопарк, которому требовались юрисконсульт, ведущий экономист, менеджер отдела приема и сопровождения гостей и продвижения услуг, начальник отдела туристской деятельности и продвижения туров, звукорежиссер, художник, культорганизатор и т.д.

Специалист отдела правового и кадрового обеспечения Финно-угорского этнопарка Кристина Сысманова рассказала «Республике», что причина такого числа свободных рабочих мест в том, что многих пугает удаленность этнопарка от города:

– Да, такая проблема есть, но вопрос у нас максимально решен, – заверила она. – Сотрудников из города и обратно ежедневно подвозит рабочий автобус. В 08.15 он собирает всех возле центрального бассейна и возвращается в город в 18.20. Местные – жители села Ыб – в основном работают на обслуживании, а нужных квалифицированных специалистов в селе нет.

У столика Центра предпринимательства и инноваций всех желающих записывали на учебу. Услуги центра интересовали многих посетителей ярмарки.

– К нам приходят как предприниматели, которые уже работают, но хотят подучиться, так и просто желающие открыть свое дело, – рассказала «Республике» представитель центра. – Мы учим их писать бизнес-планы. Есть программы по налогообложению, правовым основам, проводим бесплатные консультации. По окончании учебы всем выпускникам выдаем документ, с которым человек может поучаствовать в грантовом конкурсе.

По ее словам, прием заявок начнется с января, а учеба – в начале февраля и закончится в начале июня. Занятия проводятся в вечернее время, потому что обычно приходят работающие люди.

– По профессии я менеджер по продажам. Пока нахожусь в декретном отпуске, но уже подыскиваю работу, – рассказала «Республике» молодая женщина. – Работу пока не нашла, но оставила резюме и надеюсь на предложения. Очень рада, что удалось записаться на учебу в городской Центр предпринимательства и инноваций. В перспективе мечтаю открыть магазин детских товаров.

Не меньшим интересом у молодежи пользовался также столик «Военная служба по контракту». Ребята, имеющие профессиональное или высшее образование, могут заключить контракт сроком на два года с правом выбора региона места службы, вида и рода войск взамен службы по призыву. Возможностями такой службы интересовались даже девушки. Как рассказал специалист за этим столиком, больше всего на контрактной службе востребованы должности водителей категорий С и Е:

– Если нет водительского удостоверения, то можно рассмотреть профессии и электрика, и автомеханика, и связиста, и дорожника. Есть много вариантов. Самая простая должность, по которой можно поступить с девятью классами образования, – это стрелок.

Представители ООО «Сыктывкархлеб» искали на ярмарке печника четвертого разряда. На вопрос, есть ли сейчас квалифицированные печники, представитель предприятия ответил:

– Сейчас печников никто не готовит, поэтому разрядность на предприятии своя. В Визинге у нас есть цех №7, который работает на дровах, а печник недавно ушел на пенсию. Зарплата от 22 тысяч рублей.

Нескольким отделениям связи требовались почтальоны и начальник отделения почтовой связи на время отпусков основных работников. Зарплата, конечно, небольшая, в размере МРОТ, но для некоторых категорий соискателей это вполне подходящая работа.

На вопрос, чем сейчас, когда все меньше людей оформляют подписку на газеты и журналы, занимаются почтальоны, представитель ФГУП «Почта России» ответил, что почтальоны доставляют заказные и простые письма. Помимо этого, принимают платежи от населения с помощью мобильных переносных терминалов. Клиент может подать заявку на оплату ЖКХ с помощью терминала, специалист придет, примет наличные средства и выдаст счет. В основном услугой пользуются граждане пожилого возраста, которым трудно выходить лишний раз из дома. Кроме того, почтальон по просьбе клиента может доставлять продукты и товары, которые продаются в отделениях почтовой связи.

У каждой работы есть свои тонкости и особенности. Для того чтобы понять, какая работа понравится и станет лучшей для вас, нужно разговаривать с работодателем и уметь презентовать себя.

Галина ГАЕВА

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