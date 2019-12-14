«Факел добра» продолжает светить

Сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта» наградили за бескорыстную помощь

В Ухте подвели итоги второго конкурса социальных проектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Факел добра». Награды получили сотрудники предприятия, те, чьи инициативы помогают делать мир лучше, – волонтеры, организаторы различных благотворительных акций, спортивных и культурных мероприятий.

Всего на участие в конкурсе поступило 78 заявок в девяти номинациях от сотрудников администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных на территории Республики Коми, Архангельской, Вологодской и Ярославской областей.

На «Факеле добра» были представлены номинации «Лучший социальный проект, реализуемый волонтерами – сотрудниками предприятия», «Лучший социальный проект в сфере поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Лучшая организация шефской деятельности», «Лучший социальный проект в области здорового образа жизни и спорта», «Лучший социальный проект в области культуры и искусства», «Лучший социальный проект в сфере экологии», «Лучший социальный проект в области дополнительного образования детей», «Лучший социальный проект в области организации доступной, комфортной городской среды и благоустройства».

Некоторые подразделения предприятия заявили на конкурс сразу несколько инициатив по разным номинациям. Например, сотрудники Печорского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) представили шесть реализованных проектов и одну проектную идею.

– Один из проектов, который мы привезли на конкурс, – интеллектуальная игра «КВИЗ ВаленОК», – рассказал сотрудник Печорского ЛПУМГ Глеб Левченко. – Это молодежный вариант «Что? Где? Когда?», где есть вопросы по современной музыке, комиксам, но помимо всего прочего мы задаем вопросы о газовой отрасли, об охране труда, экологии, в целом про наше предприятие. Поэтому функция игры не только развлекательная и просветительская, но и проф-ориентационная.

Кроме того, работники Печорского ЛПУМГ реализовали проект «Душевный уголок»: своими силами привели в порядок и обустроили заброшенную часть городского парка, превратив ее в благоустроенное, красивое место отдыха для всех печорцев.

Еще один проект, заявленный сотрудниками филиала на «Факел добра», – «Не только 9 мая». Его суть в том, что о ветеранах нужно помнить не только в День Победы, а каждый день. Работники структурного подразделения навещают ветеранов, общаются с ними, выполняют их просьбы. Кому-то нужна помощь, чтобы съездить в больницу, кому-то просто хочется выйти погулять. В результате проект был признан одним из лучших на конкурсе и получил специальный приз в номинации «Лучший социальный проект в сфере поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Гран-при конкурса получил проект «Детская деревня – SOS», представленный Михаилом Труфановым, инженером-программистом Грязовецого ЛПУМГ (Вологодская область). Двое его родных сыновей – Александр и Алексей уже выросли, но в доме остаются еще 11 приемных детей. 19 лет назад Михаил и его супруга Мария решили удочерить девочку Алину, в 2007 году взяли в семью Яну, затем появились братья Женя и Саша, за ними – Ира и Лена. Принять участие в программе благотворительной организации «Детская деревня – SOS» супругам Труфановым предложили в 2016 году. Такие сообщества – альтернатива интернатам, только дети растут в настоящей семье, с родителями, братьями и сестрами. Семейная пара согласилась и в том же году приняла двух подростков-друзей – Даниила и Максима, чуть позже взяли к себе еще двух Никит. А получая Гран-при, Михаил Труфанов сообщил, что они удочерили еще одну девочку.

Председатель жюри конкурса – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта», Александр Гайворонский поделился, что оценивать проекты было сложно. Все они «светят» по-своему, все приносят реальную пользу.

– Это не как в спорте, где можно посчитать секунды в беге, высоту прыжка. Но как измерить любовь, доброту, милосердие? Все без исключения проекты важны для нас. Главное – жить для людей, во благо людей, – отметил Александр Гайворонский.

К тому же, по словам генерального директора Общества, конкурс «Факел добра» пока находится в самом начале своего пути и продолжит развиваться. А те, кто делает добрые дела, будут и в дальнейшем находить поддержку руководства предприятия.

Одной из самых популярных номинаций, судя по числу заявок, стала «Лучшая организация шефской деятельности». Что в общем-то неудивительно – у ООО «Газпром трансгаз Ухта» 62 подшефных учреждения в четырех регионах производственной деятельности. Среди проектов, реализуемых на территории Коми, жюри отметило заявленный Вуктыльским ЛПУМГ проект «Шефская деятельность. Верное направление», ставший дипломантом конкурса. Он направлен на поддержку трех школ – двух в Вуктыле и одной в селе Дутово. Работники филиала оказывают помощь учреждениям в проведении ремонтов, приобретении бытовой техники и оборудования, организации уроков по линии дополнительного образования, спортивных, культурных, профориентационных, экологических мероприятий.

Среди волонтерских проектов лучшим стал «Чистота – залог здоровья», предложенный сотрудниками Медико-санитарной части предприятия (Ухта). В рамках благого дела оказывается помощь пожилым, больным одиноким людям. Сотрудники подразделения помогают с уборкой квартир, проводят косметические ремонты, оказывают необходимую медицинскую помощь на дому, учат пользоваться современными электроприборами. Как отмечают волонтеры, благодаря такому вниманию одна из «лежачих» подопечных теперь уже может самостоятельно передвигаться по квартире, частично обслуживать себя.

В дополнение к наградам конкурса несколько участников было отмечено благодарственными письмами от Общественной палаты России. Награды вручила заместитель председателя Общественной палаты республики, член Общественной палаты России Анна Чуракова, приглашенная в жюри конкурса в качестве независимого эксперта.

– Очень приятно, что этот конкурс продолжается, становится хорошей традицией. ООО «Газпром трансгаз Ухта» славится своими социальными проектами, с каждым годом они все масштабнее и амбициознее, – отметила Анна Чуракова.

В этом году появилась новая номинация – «Проектная идея» – для добрых дел, которые пока существуют в планах и которым нужна помощь в реализации. Как пояснил Александр Гайворонский, проектные идеи выделили в отдельную номинацию, так как на предприятии много людей, которые могут генерировать инициативы, имеют возможности воплощать их в жизнь. Но в некоторых случаях идее нужна поддержка – финансовая, организационная или, например, в виде транспорта, спецтехники. Поэтому и появилась такая номинация, выявляющая достойные проекты, которые самостоятельно сотрудникам реализовать будет затруднительно.

Например, в числе лучших инициатив оказалась идея сотрудников Синдорского ЛПУМГ по восстановлению класса технологии в поселковой школе. Как рассказал куратор проекта Борис Девятовский, с 1994 года в школе поселка Синдор уроки по технологии – «трудам» в просторечии – для мальчиков не проводились. Класс с токарными и деревообрабатывающими станками стоял заброшенным. Инженер газокомпрессорной службы Артур Гиндер своими руками отреставрировал более десяти станков, в школу из Емвы начал приезжать учитель технологии. Однако само помещение остается в плачевном состоянии и современным требованиям не соответствует. Поэтому волонтеры Синдорского ЛПУМГ вышли на конкурс с проектной идеей. В классе будут отремонтированы окна, стены, полы, заменена проводка и даже сделана перепланировка.

– Дети в школе смогут получать первые навыки работы с инструментами. Возможно, в будущем они станут высококвалифицированными специалистами в этом деле, придут на работу в наш филиал, – пояснил Борис Девятовский.

Еще одна из поддержанных жюри проектных идей – «Счастливое детство». Разработала ее ведущий инженер отдела главного энергетика администрации предприятия Анастасия Обшанская. Проект тоже направлен на помощь детям, благодаря ему будут благоустроены площадки для прогулок в ухтинском детском саду №69. Планируется художественно оформить веранды, разбить цветники, установить лавки, доски для рисования и многое другое.

Перечислить и описать все полезные и интересные инициативы, представленные на конкурс, сложно. Они очень разные – от благоустройства мест отдыха до спортивных занятий с детьми, от организации уголка чтения до проектов по раздельному сбору отходов, от устройства цветника в монастыре до помощи детским домам. Главное – что все это делается не по указке сверху, а по порыву души.

В ходе вручения наград победителям было отмечено, что пользу от бескорыстных добрых дел получают не только те, кому оказывается помощь, но и сами волонтеры, ведь они приобретают ценный жизненный опыт, организационные навыки, учатся понимать других людей, ценить доброту.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Марины СИВАКОВОЙ, ООО «Газпром трансгаз Ухта»