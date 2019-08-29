«Перестройка» в законе

За какие изменения в интерьере можно лишиться жилплощади

Разного рода перестройки и переделки жилплощади уже давно вошли в моду, но до сих пор мало кто точно знает, какие работы в квартире требуют согласования в администрации муниципалитета, а какие нет. Информация об этом была озвучена в ходе прямой линии в Общественной приемной главы Коми. Некоторые сведения стали для ряда участников настоящим открытием: скажем, выяснилось, что такая популярная процедура, как замена ванны душевой кабиной, является переустройством помещения и может быть законно проведена только по согласованию с органом местного самоуправления.

Как пояснил начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара Владимир Осипов, переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, которые требуют внесения изменений в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. Переустройством может считаться даже перенос мойки на кухне на другое место. Если захочет, например, хозяйка мыть посуду, любуясь пейзажем за окном, то установку мойки на новом месте надо будет согласовывать в администрации.

Если о существовании такой процедуры, как переустройство, и необходимости его согласования слышали немногие, то о перепланировке знают практически все собственники и наниматели жилья. Но до сих пор о ней существуют мифы: например, многие граждане не считают «самодеятельное» разделение комнат перегородками перепланировкой. Владимир Осипов отметил, что перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в доме. Если в комнате владелец жилья собирается установить дополнительную перегородку, то конфигурация помещения изменится, соответственно, надо согласовывать изменения с администрацией. При этом разрешение выдадут не на любую перепланировку. Некоторые дизайнерские задумки граждан нельзя согласовать по действующему законодательству.

В частности, на прямую линию позвонила жительница Сыктывкара, которая хотела объединить кухню и комнату в газифицированном доме. Владимир Осипов заверил, что такую перепланировку возможно согласовать только в том случае, если владелица квартиры откажется от использования газа, установит электрическую плиту. В газифицированных домах из соображений безопасности запрещено убирать стену между кухней и комнатой.

Чтобы зря не обращаться в администрацию с заведомо запрещенной перепланировкой, можно заранее узнать, согласуют ли задуманное изменение дизайна, – сотрудники управления архитектуры городской мэрии проводят личный прием, на котором могут проконсультировать по вопросам «перестройки» жилья.

Как подчеркнули специалисты мэрии, выдача разрешения на перепланировку осуществляется бесплатно. По данным сотрудников городской администрации, каждый месяц в мэрию Сыктывкара поступает 10-15 заявлений о переустройстве или перепланировке помещения. Граждане, желающие изменить дизайн своего жилища, должны предоставить в администрацию пакет документов, с которым можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации (раздел «муниципальные услуги», подраздел «имущественные отношения»).

Один из жителей Сыктывкара поинтересовался, как узаконить уже сделанную перепланировку: много лет назад он разделил гипсокартонной стеной большую комнату на две маленькие.

Заместитель начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования Людмила Носова ответила, что любая незаконная перепланировка может быть узаконена только в судебном порядке. Если изменения уже произведены, то обращаться в администрацию бессмысленно, надо заказать новый техпаспорт с перепланировкой и идти в суд. На основании решения суда помещение в многоквартирном доме может быть сохранено в перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан, если это не создает угрозу их жизни или здоровью.

Поразмыслив, владелец квартиры с перепланировкой заметил, что с учетом расходов и затрат времени проще снести гипсокартонную перегородку, восстановив первоначальный вид, – выйдет быстрее и дешевле.

Еще одна сыктывкарка рассказала, что они с соседями задумали отгородить дверью угол общего коридора в многоквартирном доме, где находятся три их квартиры, и поинтересовалась, как узаконить такой «тамбур». Владимир Осипов пояснил, что для перепланировки, которая затрагивает общее имущество, требуется согласие на переустройство большинства собственников помещений в многоквартирном доме, подтвержденное протоколом общего собрания собственников помещений.

В новостройках, которые сдаются без планировки, владельцы жилья часто создают очень странные перепланировки: однокомнатная квартира, например, может стать двух- или даже трехкомнатной, а кухня помещается на лоджии. Прозвучал вопрос: законны ли такие планировки?

По словам Владимира Осипова, если планировка не внесена застройщиком в техплан на этапе строительства, то согласовать ее с администрацией должен владелец, который планирует начинать отделку.

Владимир Осипов подчеркнул, что по закону не может быть согласована такая набирающая в последнее время популярность перепланировка, как присоединение лоджии к жилому помещению.

В ходе прямой линии поступил вопрос о балконах и лоджиях. Недавно Сыктывкарский городской суд вынес решение по иску одной из управляющих компаний города к владелице квартиры в доме по улице Коммунистической. Суд обязал хозяйку квартиры на девятом этаже провести демонтаж остекления балкона. Как указано в иске, владелица квартиры остеклила балкон и установила козырек над ним, не согласовав эти изменения в администрации города. Согласие собственников других квартир в доме хозяйка жилья также не получила, хотя оно требуется, поскольку балконная плита является общедомовым имуществом.

Владимир Осипов отметил, что большинство балконов в домах, построенных пятнадцать и более лет назад, являются самовольно остекленными. Законодательно вопрос о них до конца не отрегулирован.

В новых домах чаще всего вместо балконов строятся лоджии, которые уже остеклены застройщиком. Но и тут не обходится без самоуправства: многие владельцы квартир начинают менять алюминиевое остекление, установленное застройщиком, на пластиковое, вносить иные «усовершенствования» без согласования с администрацией. При этом меняется внешний облик фасада. Как заметил Владимир Осипов, если поступит жалоба, владелец модифицированного балкона получит предписание привести балкон в первоначальное состояние.

По закону владельца квартиры, который отказывается привести помещение с незаконной перепланировкой в первоначальный вид, ждет наказание: его собственность может быть продана с публичных торгов. С нанимателем жилого помещения по договору социального найма, который не соглашается ликвидировать последствия перестройки, договор будет расторгнут, а квартиру передадут новому собственнику. Впрочем, как сообщили сотрудники городской администрации, в Сыктывкаре такие крайние меры еще не применялись. В большинстве случаев граждане, которым не удалось узаконить сделанную перепланировку, приводили помещение в первоначальный вид.

Чаще всего граждане начинают предпринимать попытки узаконить свои интерьерные новшества тогда, когда возникает необходимость продать жилплощадь, а покупателю нужна квартира в том виде, который отражен в техплане.

Людмила ВЛАСОВА

Фото st44.stblizko.ru