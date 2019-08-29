Лучшие по профессии

Автор: Редактор 29.08.2019

Работники АО «Транснефть-Север» в очередной раз стали победителями международного конкурса

В августе в Казахстане, в городе Атырау, состоялся международный конкурс «Лучший по профессии». За первые места боролись представители 44 компаний со всего мира – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН).

Этот конкурс проводится с 2003 года с периодичностью раз в три года. Главными задачами состязаний были обмен опытом, развитие передовых технологий и престиж отрасли. «Транснефть», которая представляла Россию, суммарно завоевала восемь золотых и серебряных наград.

На этот раз международный конкурс проходил на объектах компании «КазТрансОйл». В числе участников – представители предприятий трубопроводного транспорта из России, Казахстана, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Украины и Китая. Всего было заявлено восемь номинаций: трубопроводчик линейный, электрогазо-сварщик, оператор товарный, лаборант химического анализа, слесарь по ремонту технологического оборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор нефтеперекачивающей станции.

Жюри оценивало как знание теории, так и владение практическими навыками, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Работники АО «Транснефть-Север», выступавшие в составе команды ПАО «Транснефть», в ходе состязаний продемонстрировали высшую степень мастерства. Электрогазосварщик центральной ремонтной службы (ЦРС) «Ухта» Ухтинского районного нефтепроводного управления (РНУ) Виталий Лобжанидзе и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования нефтеперекачивающей станции «Грязовец» Вологодского РНУ Максим Частухин стали победителями конкурса в своих номинациях. Второе место занял трубопроводчик линейной ЦРС «Приводино» Вологодского РНУ АО «Транснефть-Север» Андрей Тулубенский.

О своих высоких результатах победители говорят скромно, поблагодарили коллег и семьи, которые их поддерживали. Ни Виталий Лобжанидзе, ни Максим Частухин не видят разницы между повседневной работой и соревнованиями – ведь и тут, и там нужно просто хорошо делать свое дело.

Электрогазосварщик Виталий Лобжанидзе побеждает не в первый раз – в 2017 году он участвовал в народном конкурсе в Шанхае, где сборная команда России заняла призовые места. Мужчина убежден, что секрет любого профессионального успеха – это опыт. Чем его больше, тем меньше ошибок.

Максим Частухин – первое место в номинации «Электромонтер».

В свою очередь Максим Частухин уверен, что конкурс – это своего рода экстрим. Любая экстремальная ситуация способна в считанные минуты мобилизовать весь потенциал человека, и он может совершить чудеса, на которые в обычной жизни не всегда способен. По его мнению, такие конкурсы, как «Лучший по профессии», это бесценный опыт. Атмосфера соревнований – это всегда повышенное напряжение и ответственность, собранность при работе с новейшим оборудованием. Рабочие будни после такого экстрима проходят куда спокойнее.

Вспоминают победители и о тренировках, которые часто оказываются сложнее самого выступления. Но они необходимы – только в каждодневном повторении отработанных движений рождается воля к победе и шлифуется до блеска мастерство. Максим Частухин отметил, что уверенность в себе у него появилась вместе с желанием порадовать родителей, которые будут гордиться своим сыном.

– Наша компания развивается, внедряются новые процессы автоматизации, цифровизации, но главным элементом остаются люди, которые трудятся, чтобы система трубопроводного транспорта нефти надежно работала 24 часа в сутки. Наши работники еще раз доказали, что в обществе «Транснефть-Север» трудятся профессионалы своего дела. Желаю работникам общества никогда не останавливается на достигнутом, двигается вперед, стремиться к новым целям, реализовывать намеченные планы и идеи, – пожелал участникам конкурса генеральный директор Общества Рустэм Исламов.

Конкурсу предшествовали длительные тренировки под руководством опытных экспертов регионального учебного центра общества «Транснефть-Север». Как рассказал «Республике» директор центра Владимир Филатов, специалисты ведут подготовку и обучение персонала дочерних обществ компании «Транснефть» не только по северу, но также по всей стране. Учебный центр реализует более 120 программ профессиональной подготовки.

Победители в номинации «Лучший электрогазосварщик».

По мнению Владимира Филатова, даже суперспециалиста невозможно просто взять и направить на конкурс без всякой подготовки, поскольку все равно в любых соревнованиях профмастерства есть свои особенности, требования, которые оцениваются комиссией. Подготовка нужна к любому соревнованию, тем более международного уровня. Естественно, и в этом конкурсе были свои нюансы, связанные с оборудованием, технологией проведения работ, порядком выполнения операций. К примеру, при оценке работы газоэлектросварщика особое внимание уделяется качеству выполненной работы, проводится рентген-контроль сварного шва. Без специальной подготовки тут не справишься. Качество работы оценивается и у трубопроводчиков, но немаловажным критерием жюри считает и скорость выполнения всех операций. Уменьшить время проведения работ можно только за счет тренировки.

– Конкурс – это все-таки не повседневное, это усложненное задание, – отметил Владимир Филатов. – К примеру, конкурсное задание для электромонтера предполагало обнаружение и устранение неполадок в цепи. А неисправностей может быть огромное количество. И чтобы быть готовым к их поиску и устранению, нужна подготовка. Вообще, наши специалисты занимают призовые места во всех конкурсах и российского, и международного уровня. Чем это обусловлено? Я бы выделил в первую очередь позицию руководства АО «Транснефть-Север», которое нацеливает своих работников на постоянный профессиональный рост и уделяет большое внимание их участию в конкурсах профессионального мастерства. Эти конкурсы позволяют определить тот необходимый уровень, к которому должны стремиться все остальные работники компании. Ну и, конечно, проверенная годами методика подготовки играет определенную роль.

По окончании конкурса участники «Лучшего по профессии» заложили капсулу будущего «Дружба» с восемью посланиями о новых технологиях в нефтепроводной отрасли. Капсула будет вскрыта в 2023 году, когда МАТН исполнится десять лет. Авторы посланий – представители стран – участниц ассоциации.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы АО «Транснефть-Север»

Оставьте первый комментарий для "Лучшие по профессии"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.