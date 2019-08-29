Лучшие по профессии

Работники АО «Транснефть-Север» в очередной раз стали победителями международного конкурса

В августе в Казахстане, в городе Атырау, состоялся международный конкурс «Лучший по профессии». За первые места боролись представители 44 компаний со всего мира – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН).

Этот конкурс проводится с 2003 года с периодичностью раз в три года. Главными задачами состязаний были обмен опытом, развитие передовых технологий и престиж отрасли. «Транснефть», которая представляла Россию, суммарно завоевала восемь золотых и серебряных наград.

На этот раз международный конкурс проходил на объектах компании «КазТрансОйл». В числе участников – представители предприятий трубопроводного транспорта из России, Казахстана, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Украины и Китая. Всего было заявлено восемь номинаций: трубопроводчик линейный, электрогазо-сварщик, оператор товарный, лаборант химического анализа, слесарь по ремонту технологического оборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор нефтеперекачивающей станции.

Жюри оценивало как знание теории, так и владение практическими навыками, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Работники АО «Транснефть-Север», выступавшие в составе команды ПАО «Транснефть», в ходе состязаний продемонстрировали высшую степень мастерства. Электрогазосварщик центральной ремонтной службы (ЦРС) «Ухта» Ухтинского районного нефтепроводного управления (РНУ) Виталий Лобжанидзе и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования нефтеперекачивающей станции «Грязовец» Вологодского РНУ Максим Частухин стали победителями конкурса в своих номинациях. Второе место занял трубопроводчик линейной ЦРС «Приводино» Вологодского РНУ АО «Транснефть-Север» Андрей Тулубенский.

О своих высоких результатах победители говорят скромно, поблагодарили коллег и семьи, которые их поддерживали. Ни Виталий Лобжанидзе, ни Максим Частухин не видят разницы между повседневной работой и соревнованиями – ведь и тут, и там нужно просто хорошо делать свое дело.

Электрогазосварщик Виталий Лобжанидзе побеждает не в первый раз – в 2017 году он участвовал в народном конкурсе в Шанхае, где сборная команда России заняла призовые места. Мужчина убежден, что секрет любого профессионального успеха – это опыт. Чем его больше, тем меньше ошибок.

В свою очередь Максим Частухин уверен, что конкурс – это своего рода экстрим. Любая экстремальная ситуация способна в считанные минуты мобилизовать весь потенциал человека, и он может совершить чудеса, на которые в обычной жизни не всегда способен. По его мнению, такие конкурсы, как «Лучший по профессии», это бесценный опыт. Атмосфера соревнований – это всегда повышенное напряжение и ответственность, собранность при работе с новейшим оборудованием. Рабочие будни после такого экстрима проходят куда спокойнее.

Вспоминают победители и о тренировках, которые часто оказываются сложнее самого выступления. Но они необходимы – только в каждодневном повторении отработанных движений рождается воля к победе и шлифуется до блеска мастерство. Максим Частухин отметил, что уверенность в себе у него появилась вместе с желанием порадовать родителей, которые будут гордиться своим сыном.

– Наша компания развивается, внедряются новые процессы автоматизации, цифровизации, но главным элементом остаются люди, которые трудятся, чтобы система трубопроводного транспорта нефти надежно работала 24 часа в сутки. Наши работники еще раз доказали, что в обществе «Транснефть-Север» трудятся профессионалы своего дела. Желаю работникам общества никогда не останавливается на достигнутом, двигается вперед, стремиться к новым целям, реализовывать намеченные планы и идеи, – пожелал участникам конкурса генеральный директор Общества Рустэм Исламов.

Конкурсу предшествовали длительные тренировки под руководством опытных экспертов регионального учебного центра общества «Транснефть-Север». Как рассказал «Республике» директор центра Владимир Филатов, специалисты ведут подготовку и обучение персонала дочерних обществ компании «Транснефть» не только по северу, но также по всей стране. Учебный центр реализует более 120 программ профессиональной подготовки.

По мнению Владимира Филатова, даже суперспециалиста невозможно просто взять и направить на конкурс без всякой подготовки, поскольку все равно в любых соревнованиях профмастерства есть свои особенности, требования, которые оцениваются комиссией. Подготовка нужна к любому соревнованию, тем более международного уровня. Естественно, и в этом конкурсе были свои нюансы, связанные с оборудованием, технологией проведения работ, порядком выполнения операций. К примеру, при оценке работы газоэлектросварщика особое внимание уделяется качеству выполненной работы, проводится рентген-контроль сварного шва. Без специальной подготовки тут не справишься. Качество работы оценивается и у трубопроводчиков, но немаловажным критерием жюри считает и скорость выполнения всех операций. Уменьшить время проведения работ можно только за счет тренировки.

– Конкурс – это все-таки не повседневное, это усложненное задание, – отметил Владимир Филатов. – К примеру, конкурсное задание для электромонтера предполагало обнаружение и устранение неполадок в цепи. А неисправностей может быть огромное количество. И чтобы быть готовым к их поиску и устранению, нужна подготовка. Вообще, наши специалисты занимают призовые места во всех конкурсах и российского, и международного уровня. Чем это обусловлено? Я бы выделил в первую очередь позицию руководства АО «Транснефть-Север», которое нацеливает своих работников на постоянный профессиональный рост и уделяет большое внимание их участию в конкурсах профессионального мастерства. Эти конкурсы позволяют определить тот необходимый уровень, к которому должны стремиться все остальные работники компании. Ну и, конечно, проверенная годами методика подготовки играет определенную роль.

По окончании конкурса участники «Лучшего по профессии» заложили капсулу будущего «Дружба» с восемью посланиями о новых технологиях в нефтепроводной отрасли. Капсула будет вскрыта в 2023 году, когда МАТН исполнится десять лет. Авторы посланий – представители стран – участниц ассоциации.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы АО «Транснефть-Север»